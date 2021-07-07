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Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Ваше мнение очень важно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Раньше были все президенты - теперь все олигархи

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Общак" Офиса Президента наполняется олигархами и составляет $60-80 млн каждый месяц", - Лерос. ВИДЕО

Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Уже скоро

Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Интересный вопрос

Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Искусство аргументировать

Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков"

Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Баллада о каблуках

Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Шампанское "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ

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Автор: 

налоги (3239) политика (6994) путин владимир (31311) фотожаба (14414) петиция (356) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+27
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4824
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07.07.2021 08:42
+22
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9086

.....
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07.07.2021 09:04
+22
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1674
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07.07.2021 09:08
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07.07.2021 08:12 Ответить
прикольно, особенно про Арестованного, но вызывает ненависть к Ким Ч*ен Ыну. настолько зачморить людей .... еще и вроде опять голодают - и так как скелеты то.

1 солдат оттуда убежал, получив 7 пуль от "коллег" во время погони - в Южной Корее его оперировали - нашли полное пузо червей в нем. людоедский режим, даже своих защитников ставит как каких-то биороботов.
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07.07.2021 08:18 Ответить
сам хоть перекуси...
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07.07.2021 08:21 Ответить
Жахні баяришніка і бєгом на бутилку.
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07.07.2021 08:34 Ответить
*********! Сам-то , часом, не родственник кымченына?
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07.07.2021 08:44 Ответить
ось вона справжня ціна і вартість цих всіх сраних петицій, гівна вони варті...
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07.07.2021 08:21 Ответить
Польза петиций в том, что они группируют людей.
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07.07.2021 08:40 Ответить
Группирует людей идея. Остальных будут группировать платежки.
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07.07.2021 08:42 Ответить
Да неужели?
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07.07.2021 09:07 Ответить
так работает история. ничего не поделать.
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07.07.2021 12:08 Ответить
В какой стране тебе кликуху дали, "историк" ?
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07.07.2021 13:43 Ответить
Это неважно. Важно то, что так это все работало, работает и будет работать.
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07.07.2021 14:09 Ответить
Это пустая болтовня, троллёк.
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07.07.2021 14:58 Ответить
История - штука серьезная, валенок. Ее есть смысл изучать и анализировать, чтобы не повторять. Но уже на своей шкуре.
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07.07.2021 15:10 Ответить
Учи матчасть.:"Итак, я полностью согласен с высказыванием В. О. Ключевского. История не учит, она ставит перед фактом, и только от самих людей зависит смогут они вынести урок из этого или нет."
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07.07.2021 20:12 Ответить
Абсолютно правильно. Учу, учусь, и другим советую. Пока зеленым тупакам это не доходит. Дойдет не через книжку, а через платежку. Но все-равно дойдет.
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07.07.2021 20:25 Ответить
И в какой ты группе?
1. Ми бідні та несчастні українці.
2. Така гірка доля.
3. Ну шож тут поробиш.
4. Куплю бандуру та буду грати.
5. Ваш варіант.
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07.07.2021 08:45 Ответить
И это всё? Слабовато у вас с образованием.
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07.07.2021 09:09 Ответить
Придумай больше "шибко умный"!
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07.07.2021 09:34 Ответить
5. Через рік, так через рік
6. Свідки другого приходу...
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07.07.2021 09:21 Ответить
не петиції, а відношення тих хто їх мав би розглядати до зебілів, але нехай жруть, вони ж його обрали
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07.07.2021 10:26 Ответить
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4824
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07.07.2021 08:42 Ответить
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3580
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07.07.2021 08:45 Ответить
Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6837
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07.07.2021 08:53 Ответить
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9086

.....
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07.07.2021 09:04 Ответить
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1674
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07.07.2021 09:08 Ответить
Мистецтво аргументувати, балада про підбори, шампанське "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6772
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07.07.2021 09:09 Ответить
Очередная порция безумия от правительства РФ. Настоящее шампанское из провинции Шампань назвать игристым вином, а сделанное по советской технологии в огромных железных бочках вино назвать шампанским.
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08.07.2021 08:30 Ответить
 
 