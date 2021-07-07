Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"

Раньше были все президенты - теперь все олигархи

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Общак" Офиса Президента наполняется олигархами и составляет $60-80 млн каждый месяц", - Лерос. ВИДЕО

Уже скоро

Интересный вопрос

Искусство аргументировать

Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков"

Баллада о каблуках

Шампанское "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ

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