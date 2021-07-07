Искусство аргументировать, баллада о каблуках, шампанское "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский проявил верх цинизма, сославшись в отказе увольнять Татарова на статью Конституции, которую нарушает почти ежедневно, - Чумак
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "слуга народа" Зеленский стал "слугой Татарова"
Раньше были все президенты - теперь все олигархи
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Четко всех вставим в рамки", - "слуга народа" Тищенко начал рассказывать про закон об олигархах, проигнорировав вопрос о драке с Куницким. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Общак" Офиса Президента наполняется олигархами и составляет $60-80 млн каждый месяц", - Лерос. ВИДЕО
Уже скоро
Интересный вопрос
Искусство аргументировать
Читайте на "Цензор.НЕТ": Х#есос безграмотный, они сами так захотели, чмо объ#банное, - советник Ермака Арестович о скандале с каблуками
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович заявил, что "позорно сливается" со встречи с пользователем, которого ранее обозвал "х#есосом". В соцсети подозревают, что "папа Подоляк надавал Люсе тумаков"
Баллада о каблуках
Шампанское "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": В России приняли закон, по которому шампанскими назвали только вина местного производства. Дистрибьютер Moet Hennessy прекращает поставки в РФ
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1 солдат оттуда убежал, получив 7 пуль от "коллег" во время погони - в Южной Корее его оперировали - нашли полное пузо червей в нем. людоедский режим, даже своих защитников ставит как каких-то биороботов.
1. Ми бідні та несчастні українці.
2. Така гірка доля.
3. Ну шож тут поробиш.
4. Куплю бандуру та буду грати.
5. Ваш варіант.
6. Свідки другого приходу...
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