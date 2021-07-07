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Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках совместных батальонно-тактических учений подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова, расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ОС ВСУ в Facebook.

Как сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, в ходе выдвижения была атакована авиацией условного противника.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенным к боевым, поставленных радиоэлектронных помех осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", - отметил Наев.

Расчеты ЗРК Оса-АКМ отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники 01

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По его словам, личный состав также отработал ряд вводных по разведке, выявлению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях.

Расчеты ЗРК Оса-АКМ отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники 02

"Одновременно подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработал учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Наев.

Следует отметить, что в ходе комплексной тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое и тому подобное.

Расчеты ЗРК Оса-АКМ отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники 03
Расчеты ЗРК Оса-АКМ отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники 04
Фото: Крмандование ОС ВСУ/Facebook

оборона (5213) военные учения (3459) ВСУ (6614) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Критиканам. Радует, что даже с советским хламом учения продолжаются, поддерживается боевая подготовка. Хочешь мира - готовься к войне.
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07.07.2021 09:09
+13
когда я служил, то учения были приближены максимально к боевой обстановке, и если на учениях постоянно что то повторяется, то это вписывается в автоматизм, который применяется в реальном бою, там думать некогда, соответвенно все ошибки выработанные до автоматизма будут применены в бою.... Волноваха!!!! за считанные минуты были уничтожены несколько боевых машин, личный состав, основная причина это техника в куче и личный состав тоже в куче, отсутствие поста дозора! результат печальный в итоге... вопрос или офицерский состав, солдаты не обучались вообще, либо учения были подобными, или халатность!
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07.07.2021 09:32
+9
сори конечно, я не специалист, НО.. народ вам не кажется, что такое близкое расположение комплексов это явная угроза быть уничтоженными с большей вероятностью даже при попадании в один комплекс!? И уже это в 2014 г проходили по волновахой, да пусть не комплексы, но тоже так скучивали технику и личный состав и были уничтожены в считанные минуты!!
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07.07.2021 09:11
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Фігня якась.
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07.07.2021 08:58 Ответить
одразу пять смерчів в одному місці - знахідка для "калібру"

невже не можна поставити ДжиПиС із компютером на кожну машину та стріляти розсереджено?

.
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07.07.2021 12:28 Ответить
На відео ми бачимо що ці навчання це чергова показуха. ЗРК ОСА їде в колоні в транспортному положення зі згорнутими антенами, отже ніякого тренування прикриття колони від повітряних цілей не відбувається! Навіщо Генштаб знову організовує фальсифікацію навчань? Одна ЗРК ОСА не зможе знищити навіть одну ціль, тому що вирогідність влучання старих ракет 9К33М3 у маневруючу ціль складає лише 0,2-0,5, отже для гарантованого влучання навіть в одну маневруючу ціль потрібно запустити від 2 до 10 ракет!!!!! Отже прикривати батарею РСЗВ (6 одиниць) має батарея ЗРК ОСА АКМ (4 одиниці), тоді це буде реальний захист, який зможе більш-менш гарантовано прикрити від повітряного удару.
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07.07.2021 18:58 Ответить
Дай бог. Але чомусь згадуються відосики Клоуна.
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07.07.2021 09:00 Ответить
дам.
не вспомнились, может я их не смотрю? ох это хриплое гудение в микрофон.... настоящее упражнение для махохистов.
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07.07.2021 11:14 Ответить
старый советский хлам, увы в современной войне это лишь жирные цели
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07.07.2021 09:04 Ответить
Если учесть, что кацапы воюют тоже совковым хламом, то разницы особой нет.
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07.07.2021 09:57 Ответить
надо наперед немного думать, Азербайджан тому пример
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07.07.2021 11:42 Ответить
😂😂😂. Це як з ЗУ-23 . "Вертушка на 8 годин". " Тра- та-та- та!! Лівий порожній, правий порожній! Товариш лейтенант,- ціль на 8 годин знищено!" Ті самі яйця.тільки масштаб більший і солярки близько тони списали під виглядом навчань!
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07.07.2021 09:08 Ответить
і солярки близько тони списали\\\\\\
Розрахунки ЗРК "Оса-АКМ" відбили напад авіації умовного ворога на колону військової техніки - Цензор.НЕТ 5841
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07.07.2021 11:15 Ответить
Критиканам. Радует, что даже с советским хламом учения продолжаются, поддерживается боевая подготовка. Хочешь мира - готовься к войне.
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07.07.2021 09:09 Ответить
Знаєш скільки ми цілей знищували з ЗУ 23 одним розрахунком за день навчань??? До тисячі😂😂😂.
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07.07.2021 09:13 Ответить
а також встигали стволи замінювати, перезаряджати автомати зенітні а потім ше 5 годин на перекур.
тисяча цілей за день - це одна ціль в півхвилини - та ствол довше охолоджуєтся після черги. шо ви написав? (шо за брєд?)
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07.07.2021 11:18 Ответить
😂😂😂😂.
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07.07.2021 11:49 Ответить
шо? аргументов ноль? ты бы подумал прежде чем писать - каких тыща целей в одной БМ шо там стволы надо менять после вроде 2-х бк?
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07.07.2021 11:55 Ответить
Читати вмієш??? Прочитай ще раз від початку і до кінця!
Пишу для того щоб ця вся бравурна риторика, як вони знищили всі цілі під час навчань кумарить. Навів приклад як ми знищували цілі! Але оскільки ЗУ 23 доїжджала до місця стрільби своїм ходом, тобто силами розрахунку, бензин та солярку списати не було можливості. Хоча може на папері ми і виїжджали і це все списувалось.
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07.07.2021 12:03 Ответить
А, то на папері було?
ну але навіть в ГШ - хто би так написав шо розрахунок там Петі Іванова знищив 1000 цілей. просто цілі - то теж фіксуються - расход-приход?
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07.07.2021 12:06 Ответить
украинские армяне...
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07.07.2021 09:11 Ответить
сори конечно, я не специалист, НО.. народ вам не кажется, что такое близкое расположение комплексов это явная угроза быть уничтоженными с большей вероятностью даже при попадании в один комплекс!? И уже это в 2014 г проходили по волновахой, да пусть не комплексы, но тоже так скучивали технику и личный состав и были уничтожены в считанные минуты!!
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07.07.2021 09:11 Ответить
Это всего лишь учения )))
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07.07.2021 09:24 Ответить
когда я служил, то учения были приближены максимально к боевой обстановке, и если на учениях постоянно что то повторяется, то это вписывается в автоматизм, который применяется в реальном бою, там думать некогда, соответвенно все ошибки выработанные до автоматизма будут применены в бою.... Волноваха!!!! за считанные минуты были уничтожены несколько боевых машин, личный состав, основная причина это техника в куче и личный состав тоже в куче, отсутствие поста дозора! результат печальный в итоге... вопрос или офицерский состав, солдаты не обучались вообще, либо учения были подобными, или халатность!
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07.07.2021 09:32 Ответить
Ось почекайте поки ми розвернемось, налаштуємось, а потім будете нападать. Ага. Тому і кажу що це профанація.
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07.07.2021 10:30 Ответить
почитал наставление боевой работе огневых подразделений . расстояние между машинами рсзо по фронту 50-100 метров тут примерно метров по 25 не больше и таки вы правы как привыкли на учениях также и на бд будут выстраиваться
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07.07.2021 10:40 Ответить
там тупо слили координаты, или даже русня по спутнику видела, но не окопались - как на пикнике расположились и за это огребли. кого то вроде судили за это, хотя налицо всех командиров надо судить.
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07.07.2021 11:21 Ответить
А это не важно- слили, увидели предали и т.п... Важно правильное тактически верное принятие решений по обеспечению круговой обороны, охраны периметра, размещение техники, личного состава.... Все остальное не важно.. тем более , что там была рядом зеленка!...
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07.07.2021 14:52 Ответить
по моему никогог не судили их положили там всех!
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07.07.2021 14:53 Ответить
тут было - пацан в больнице после этого, вышел на перекур - грит там 2 Краза загружали останками и что еще сказал - Я не знаю шо мені за це буде(за то шо на камеру сказал)
тут видео же было то. вы правильно сказал шо если расположились, то занять позиции так как бы против тя идет грубо говоря танковая дивизия русни, а они чуть там ли не шашлычки жарили - и да, кто ответил за это? ну если там капитан погиб даже - а послал их туда кто? хотя тут то же - скажет/сказал бы - я думал шо будут как всех учили - окопаться, а они.... эх, они
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07.07.2021 15:18 Ответить
правильно организованная оборона, не дает 100% безопасности никогда, но в разы увеличивает выживаемость.... и по ним там работали маха, рпг стрелковое.. технику сожгли остальное завершили стрелковым... считаю вина 100% офицерского состава этого подразделения, ну и солдаты тоже не отличились сообразительностью для личного спасения.... печально .. но факт, и таких фактов много... тяжело в учении легко в бою... мудрость верная
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07.07.2021 15:47 Ответить
та ничо там не работало, градами с Засрашки накрыли. может и в том видео с Гуково - как раз и было - грады разрядились по заранее известным координатам. давай не будем размешивать тему в подобие брестской крепости(4 дня и одна дивизия захватила коммунистов)
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07.07.2021 15:54 Ответить
Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники - Цензор.НЕТ 7874
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07.07.2021 09:36 Ответить
как работает ОСА было видно в Карабахе... ничего она отбить не может, не нужно тратить деньги на бутафорию
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07.07.2021 10:29 Ответить
может если радар норм, то и запустят там по лелекам ракету
но армяне обосрались знатно.
кстати Азербайджан потерял только убитыми за 44 дня - как у нас за всю эту кампанию Путина. но там победили, а мы увязли
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07.07.2021 11:23 Ответить
Глядя на подобные "учения" невольно напрашивается вопрос: А они стрелять-то умеют?

Что не "учения", то imagine that ...
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07.07.2021 10:59 Ответить
Спроси у псковских,как ..укры.. стреляют.....
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07.07.2021 11:12 Ответить
Обратно тоже прилетает. Пусть на том свете дискутируют, кто был лучше. Живым это знать необязательно.
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07.07.2021 11:48 Ответить
Это не учения а показуха!!!! Главное денег побольше списать (украсть) пока есть возможность!
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07.07.2021 12:39 Ответить
А де літаки?!
Як ми "будєм всєх бамбіть" без літаків?!
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07.07.2021 15:51 Ответить
 
 