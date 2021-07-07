Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках совместных батальонно-тактических учений подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова, расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ОС ВСУ в Facebook.

Как сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, в ходе выдвижения была атакована авиацией условного противника.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенным к боевым, поставленных радиоэлектронных помех осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", - отметил Наев.

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По его словам, личный состав также отработал ряд вводных по разведке, выявлению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях.

"Одновременно подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработал учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Наев.

Следует отметить, что в ходе комплексной тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое и тому подобное.





Фото: Крмандование ОС ВСУ/Facebook