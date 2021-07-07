Расчеты ЗРК "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного врага на колонну военной техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В рамках совместных батальонно-тактических учений подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова, расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ОС ВСУ в Facebook.
Как сообщил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, в ходе выдвижения была атакована авиацией условного противника.
"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенным к боевым, поставленных радиоэлектронных помех осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", - отметил Наев.
По его словам, личный состав также отработал ряд вводных по разведке, выявлению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находящихся на разных высотах и скоростях.
"Одновременно подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработал учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", - подчеркнул Наев.
Следует отметить, что в ходе комплексной тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое и тому подобное.
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невже не можна поставити ДжиПиС із компютером на кожну машину та стріляти розсереджено?
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не вспомнились, может я их не смотрю? ох это хриплое гудение в микрофон.... настоящее упражнение для махохистов.
тисяча цілей за день - це одна ціль в півхвилини - та ствол довше охолоджуєтся після черги. шо ви написав? (шо за брєд?)
Пишу для того щоб ця вся бравурна риторика, як вони знищили всі цілі під час навчань кумарить. Навів приклад як ми знищували цілі! Але оскільки ЗУ 23 доїжджала до місця стрільби своїм ходом, тобто силами розрахунку, бензин та солярку списати не було можливості. Хоча може на папері ми і виїжджали і це все списувалось.
ну але навіть в ГШ - хто би так написав шо розрахунок там Петі Іванова знищив 1000 цілей. просто цілі - то теж фіксуються - расход-приход?
тут видео же было то. вы правильно сказал шо если расположились, то занять позиции так как бы против тя идет грубо говоря танковая дивизия русни, а они чуть там ли не шашлычки жарили - и да, кто ответил за это? ну если там капитан погиб даже - а послал их туда кто? хотя тут то же - скажет/сказал бы - я думал шо будут как всех учили - окопаться, а они.... эх, они
но армяне обосрались знатно.
кстати Азербайджан потерял только убитыми за 44 дня - как у нас за всю эту кампанию Путина. но там победили, а мы увязли
Что не "учения", то imagine that ...
Як ми "будєм всєх бамбіть" без літаків?!