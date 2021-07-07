Два микроавтобуса столкнулись на Черкасщине: пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 июня на автодороге Черкассы-Золотоноша произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых четверо - дети.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".
"В 1:30 ночи сегодня на дороге Черкассы-Золотоноша, возле отеля "Калина" столкнулись два микроавтобуса Volkswagen и Mercedes. Диспетчеру экстренки сообщили о шести травмированных, среди которых было четверо детей. Поэтому к месту происшествия выехало четыре бригады скорой", - сказано в сообщении.
На месте происшествия медики оказали помощь всем пострадавшим. После этого их доставили в лечебные учреждения. Двух 8-летних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасской детской областной больницы со стрессовой реакцией. Сюда же доставили и 12-летнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья, ушибом плеча, грудной клетки и поверхностными ранами лица и 3-летнюю девочку с ссадинами лица.
Еще одну 19-летнюю пациентку медики доставили в Третью черкасскую городскую больницу с травмой голени ступенчатого сустава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль