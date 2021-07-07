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Два микроавтобуса столкнулись на Черкасщине: пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 июня на автодороге Черкассы-Золотоноша произошло ДТП с участием двух микроавтобусов. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых четверо - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

"В 1:30 ночи сегодня на дороге Черкассы-Золотоноша, возле отеля "Калина" столкнулись два микроавтобуса Volkswagen и Mercedes. Диспетчеру экстренки сообщили о шести травмированных, среди которых было четверо детей. Поэтому к месту происшествия выехало четыре бригады скорой", - сказано в сообщении.

На месте происшествия медики оказали помощь всем пострадавшим. После этого их доставили в лечебные учреждения. Двух 8-летних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасской детской областной больницы со стрессовой реакцией. Сюда же доставили и 12-летнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья, ушибом плеча, грудной клетки и поверхностными ранами лица и 3-летнюю девочку с ссадинами лица.

Два микроавтобуса столкнулись на Черкасщине: пострадали шесть человек, в том числе четверо детей 01

Еще одну 19-летнюю пациентку медики доставили в Третью черкасскую городскую больницу с травмой голени ступенчатого сустава.

Два микроавтобуса столкнулись на Черкасщине: пострадали шесть человек, в том числе четверо детей 02
Два микроавтобуса столкнулись на Черкасщине: пострадали шесть человек, в том числе четверо детей 03
Фото: КНП /Facebook

Два микроавтобуса столкнулись на Черкасщине: пострадали шесть человек, в том числе четверо детей 04

ДТП (7677) Черниговская область (1139)


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