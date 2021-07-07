Подозреваемого в педофилии, сбежавшего из-под стражи, задержали на столичном Подоле, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленника задержали на столичном Подоле.

Об этом в Facebook сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

С задержанным общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям: изнасилование и побег из-под стражи. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Во время отработки территории Подольского района правоохранители получили информацию о возможном пребывании беглеца. В ходе проверки сообщения полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

Досудебное расследование продолжается по двум статьям - ч. 4 ст. 154 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (Побег из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании.

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