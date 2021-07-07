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Подозреваемого в педофилии, сбежавшего из-под стражи, задержали на столичном Подоле, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленника задержали на столичном Подоле.

Об этом в Facebook сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

С задержанным общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям: изнасилование и побег из-под стражи. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Во время отработки территории Подольского района правоохранители получили информацию о возможном пребывании беглеца. В ходе проверки сообщения полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

Досудебное расследование продолжается по двум статьям - ч. 4 ст. 154 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (Побег из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании.

Также читайте: Подсудимый Мамедов, сбежавший из зала суда в Ирпене, задержан в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Подозреваемого в педофилии, сбежавшего из-под стражи, задержали на столичном Подоле, - Нацполиция 01

Автор: 

задержание (6679) Киев (25572) побег (380) Нацполиция (16490)


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Топ комментарии
+5
опа, а шо это нету икспердав которые обожают писать про то как его драть в зад будут на зоне , в мельчайших деталях и причмокиваниях
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07.07.2021 10:07
+5
Судя по фото-достали из под земли...
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07.07.2021 10:07
+4
на покойного Пола Уокера из Форсажа похож
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07.07.2021 10:02
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на покойного Пола Уокера из Форсажа похож
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07.07.2021 10:02 Ответить
а, ну да. точно. хотя я форсажи мож*д тока 2 фильма видел, лучше смотреть "киногрехи" - отпадает желание фильм смотреть. Даже Терминатора обосрали, даже Робокоп))
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07.07.2021 10:04 Ответить
но больше на 95 квартальных идиотов
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07.07.2021 16:23 Ответить
хорошо шо гоняются не только за вебкам моделаидами)
но подсадить за это могут тупо любого. конечно Вася с Борщаговки всем неинтересен, но какой-то напарник по бизнесу - вполне.
шоб узнать виновен ли - на второй день после того как он заехал "на хату" - спрашиваешь главного - виновен или нет - 100% получишь верный ответ - тупо по разговору и наводящим вопросам узнаЮт шо напр. этот не педофил, а вот этот нерукопожатный.
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07.07.2021 10:03 Ответить
Любитель продажи собак для расчета за газ еще легко отделался .
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07.07.2021 10:31 Ответить
а вот смешно срачи читать - он же типо ни разу не под наркотой, а мусора не включили бодикам(и кстати, если так - то почему?)
видим очередной срач под принятие какого-то турбо Арахимского закона?(типо перевести внимание)
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07.07.2021 10:37 Ответить
Ти руссково шансона переслухав?
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07.07.2021 10:44 Ответить
ви читав новину тут? рік мусора "вели" камвхору за то шоб приписати "распрастр. порно" - ну так отож - шо, їм більше роботи нема(є)? шансон то певно Алка і другі кіркорови, т.як шансон = народна музика. хоча там краще якутські пісні - рссукіє, чо.
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07.07.2021 10:51 Ответить
Надо уточнить с какой партии, оформить, как политическое преследование, из-виниться и отпустить ..
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07.07.2021 10:05 Ответить
опа, а шо это нету икспердав которые обожают писать про то как его драть в зад будут на зоне , в мельчайших деталях и причмокиваниях
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07.07.2021 10:07 Ответить
на ******* сайте бы уже давно смаковали это дело. А я еще думал шо Мельникофф перегибает называя русню - "народ-тридварас"
у нас то же, но намного меньше. А Пусин высрал шо адыннарот
чет фото не могу найти - украинки и россиянские бабы. тут в Без цензуры показывали недавно - адыннаро чо)
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07.07.2021 10:41 Ответить
О бумеранге наверное призадумались... ))
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07.07.2021 12:03 Ответить
Судя по фото-достали из под земли...
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07.07.2021 10:07 Ответить
Из шахты достали...
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27.08.2021 16:38 Ответить
Гидота така
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07.07.2021 10:23 Ответить
Авторитет зарабатывает, за что срок мотаешь, за побег из под стражи!
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07.07.2021 10:29 Ответить
Ну, хоч відмиють у в'язниці.
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07.07.2021 10:44 Ответить
чувак понял свои ошибки и перспективу... девочки на зоне... со страху убежал и думал схорониться...
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07.07.2021 10:47 Ответить
На Путлера схожий.
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07.07.2021 10:51 Ответить
 
 