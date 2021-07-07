Подозреваемого в педофилии, сбежавшего из-под стражи, задержали на столичном Подоле, - Нацполиция. ФОТО
Злоумышленника задержали на столичном Подоле.
Об этом в Facebook сообщает столичная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
С задержанным общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям: изнасилование и побег из-под стражи. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
Во время отработки территории Подольского района правоохранители получили информацию о возможном пребывании беглеца. В ходе проверки сообщения полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его.
Досудебное расследование продолжается по двум статьям - ч. 4 ст. 154 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (Побег из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании.
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но подсадить за это могут тупо любого. конечно Вася с Борщаговки всем неинтересен, но какой-то напарник по бизнесу - вполне.
шоб узнать виновен ли - на второй день после того как он заехал "на хату" - спрашиваешь главного - виновен или нет - 100% получишь верный ответ - тупо по разговору и наводящим вопросам узнаЮт шо напр. этот не педофил, а вот этот нерукопожатный.
видим очередной срач под принятие какого-то турбо Арахимского закона?(типо перевести внимание)
у нас то же, но намного меньше. А Пусин высрал шо адыннарот
чет фото не могу найти - украинки и россиянские бабы. тут в Без цензуры показывали недавно - адыннаро чо)