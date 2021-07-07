С погибшим на Донбассе офицером 93-й ОМБр Богданом Бродовским простятся завтра на Днепропетровщине. ФОТО

Завтра, 8 июля в пгт Черкасское Днепропетровской области в 11.00 в гарнизонном Доме офицеров начнется церемония прощания с Богданом Витальевичем Бродовским, 17.04.1984 года рождения, уроженцем города Гайсин Винницкой области, жителем села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области, майором, заместителем начальника тыла по логистике 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 июля на Приазовском направлении в Донецкой области в результате взрывного ранения, несовместимого с жизнью, полученного во время обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

После церемонии прощания в 12.00 состоится захоронение Героя в селе Вольное, сообщает Цензор.НЕТ.

У него остались жена и четверо детей.

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