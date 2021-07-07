Ремонт приемного отделения в медико-санитарной части Энергодара почти завершен, - Запорожская ОГА. ВИДЕО+ФОТО

Реконструкция первого этажа приемно-диагностического отделения завершается в специализированной медико-санитарной части г. Энергодар Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

"Ремонтные работы находятся на завершающем этапе, они выполнены на 99%", - отметили в ОГА.

Отмечается, что в ходе проверок выявлена потребность в выполнении дополнительных работ по ремонту кабинетов для компьютерной томографии и рентгена. Сейчас продолжаются тендерные закупки на изготовление проектно-сметной документации.

В рамках президентской программы, приемное отделение оборудовали согласно требованиям инклюзии, установили специальный въезд для инвалидных колясок и закупили необходимое медицинское оборудование.

Всего в области реконструировали 5 приемных отделений: в Мелитополе, Васильевке, Бердянске, Пологах и Запорожской областной больнице.

Кроме того, на 4 объектах работы выходят на финишную прямую - это Токмак, Энергодар и 2 городские больницы Запорожья: №9 и городская больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

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