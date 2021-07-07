Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Яремче в Ивано-Франковской обаласти произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, сбил байкершу.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пьяный негодяй, который насмерть сбил девушку на мотоцикле задержан полицией", - написал он.

Геращенко отметил, что виновный понесет ответственность установленную законом за то, что сел за руль в состоянии опьянения и унес жизнь ни в чем не повинной молодой девушки.

Также он напомнил, что с 17 марта 2021 г., вступили в действие "новые наказания за убийства на дороге": "Теперь тот, кто убивает человека в состоянии опьянения может получить до 10 лет лишения свободы без права на амнистию, и должен отсидеть не менее 2/3 срока".

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Напомним, ДТП произошло в городе Яремче в Ивано-Франковской области. В результате лобового столкновения легкового авто с мотоциклом погибла водитель двухколесного транспортного средства.

"6 июля в 7:15 на дороге Н-09 в Яремче произошла смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении Микуличин, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие такого маневра автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Транспортным средством управляла 32-летняя жительница Киева, которая от полученных травм погибла на месте аварии", - говорится в сообщении полиции региона.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.





Фото: Геращенко/Facebook







Фото: сайт Нацполиции