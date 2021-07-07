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Новости Фото ДТП
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Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Яремче в Ивано-Франковской обаласти произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, сбил байкершу.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пьяный негодяй, который насмерть сбил девушку на мотоцикле задержан полицией", - написал он.

Геращенко отметил, что виновный понесет ответственность установленную законом за то, что сел за руль в состоянии опьянения и унес жизнь ни в чем не повинной молодой девушки.

Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 01

Также он напомнил, что с 17 марта 2021 г., вступили в действие "новые наказания за убийства на дороге": "Теперь тот, кто убивает человека в состоянии опьянения может получить до 10 лет лишения свободы без права на амнистию, и должен отсидеть не менее 2/3 срока".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд

Напомним, ДТП произошло в городе Яремче в Ивано-Франковской области. В результате лобового столкновения легкового авто с мотоциклом погибла водитель двухколесного транспортного средства. 

Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 02

"6 июля в 7:15 на дороге Н-09 в Яремче произошла смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении Микуличин, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие такого маневра автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Транспортным средством управляла 32-летняя жительница Киева, которая от полученных травм погибла на месте аварии", - говорится в сообщении полиции региона.

Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 03

Водитель Volkswagen травм не получил. Правоохранители выяснили, что мужчина был пьян – драгер показал 1,19 промилле

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.

Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 04
Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 05
Фото: Геращенко/Facebook

Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 06
Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 07
Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 08
Фото: сайт Нацполиции

Пьяный водитель насмерть сбил молодую женщину-мотоциклистку в Яремче 09

ДТП (7677) пьянство (867) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+40
Я б тільки за п'яне водіння давав би термін і забирав би права на завжди
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07.07.2021 11:57
+23
если пьяный сел за руль,это уже преднамеренное.
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07.07.2021 12:01
+22
Но он пьяный. Был бы трезв - много могло быть вариантов, почему так случилось. А когда сыний - то в любом случае он и виноват. И 10лет за лишенее жизни крайне мало...
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07.07.2021 12:00
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Я б тільки за п'яне водіння давав би термін і забирав би права на завжди
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07.07.2021 11:57 Ответить
Так, наші закони написані злодіями - наркоманами з Ради і вони дуже м,які до вбивць на трасі, на дорогах майже немає контролю - поліції, відеонагляду, повний шабаш сатани і жертвоприношення з доріг ллється рікою. А така була гарна жіночка, які в неї очі... Ганьба владі і ад і їм і тим,що сідають за руль в сп,янінні.
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07.07.2021 12:09 Ответить
Ну что значит 10 лет. Ещё и раньше выйти может. Чё это за БРЕД...
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07.07.2021 11:58 Ответить
ну сложный то вопрос, убийство то не преднамеренное. Но убийство
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07.07.2021 11:59 Ответить
Но он пьяный. Был бы трезв - много могло быть вариантов, почему так случилось. А когда сыний - то в любом случае он и виноват. И 10лет за лишенее жизни крайне мало...
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07.07.2021 12:00 Ответить
если пьяный сел за руль,это уже преднамеренное.
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07.07.2021 12:01 Ответить
Если убил, управляя в нетрезвом виде - по тяжести должно приравниваться к предумышленному убийству.
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07.07.2021 12:05 Ответить
Он же пил преднамеренно.
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07.07.2021 12:09 Ответить
Случайно выпил, непреднамеренно сел за руль. Понять и простить.
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07.07.2021 18:10 Ответить
опять же - вспомните зайчиху (укоротившую жизни 6 человек на переходе)...ну дали ей 10 лет и она спокойно лежит себе с маникюром-педикюром... загорает на солнышке...ни зона а санаторий
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07.07.2021 12:02 Ответить
К тому же мужик, вся вина которого заключалась в том, что стартовал на желтый с невидимой линии, получил такой же срок. Кривосудие.
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07.07.2021 12:06 Ответить
То ще "півбіди" - в законодавстві Російської імперії вчинення злочину у стані алкогольного сп"яніння вважалося пом"якшуючою обствавиною!
"Убит пьяным делом"
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07.07.2021 12:19 Ответить
А ты сам бы хотел с такими "царскими условиями" пожить 10 лет ?
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08.07.2021 04:41 Ответить
что значит "хотел бы" ??? о чем Вы ????
а вы бы не хотели пообщаться с родственниками тех, кто не нарушая правил стоял на переходе и таки не дошел домой, и теми кто стал инвалидами из-за наркоши зайчихи, мчавшей на красный ???
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08.07.2021 07:59 Ответить
10 лет за забором даже под солнцем жить тяжко, а тем более особе 20 лет. Попробуйте себя заточить даже в стенах собственной дачи на 10 лет....
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08.07.2021 10:49 Ответить
обнять и плакать! Вы себя слышите????
в 20 лет особе под наркотиками сбившей 6 человек насмерть надо выдать путевку на Бали??? а может лучше пожалеть тех, кто по ее милости больше никогда не увидит солнца???
попробуйте себя поставить на место того, кто шел домой в тот вечер и не дошел (а ведь там были семьи, погибли мама и дочь, в другой семье зять и сестра жены, а дочь - инвалид), а все из-за мчавшейся на красный хайпующей сцикухи .... а ведь у них столько было планов на завтра и на после завтра... а все! их закопали ...и не на 10 лет а навсегда...
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08.07.2021 13:59 Ответить
папка купил машину,но отмазать уже врядли получится.
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07.07.2021 12:00 Ответить
та кто знает...что там за папка-мамка...
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07.07.2021 12:04 Ответить
По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
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07.07.2021 22:29 Ответить
о_о_о_о____О !!! всё_всё_всё невиновенонасама домаплачутдетки отличныйтоварищ
прекрасныйсемьянин замечательныйсосед незаменимыйработник.......
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08.07.2021 06:09 Ответить
все буде добре
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07.07.2021 12:17 Ответить
Яка гарна молода жінка...Чиясь дитина і можливо мати...
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07.07.2021 12:01 Ответить
кстати, есть миллион историй про "ворожбу", так что если она ходила к ворожкам(ну, реальным), то те .... смолчали, перед этим сказав шо будет у тя все круто, купишь мотор и будешь кататься...
ну так - "риторически" написал, может кто-то набросится с разъяснениями?
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07.07.2021 12:04 Ответить
судьба, жаль погибшую
но геращенок противен - скока раз он клеймит(за Дугарь и Риффа тоже, не? - типо негодяи и враги Авакова?), набивая себе популярность - ему та девушка нафиг не сдалась - главное свирепо возмутиться. не помню шо оно за Княжичи писало - тоже типо негодяи постреляли других ... ой, полицейские просто как бы вот это вот самое, а кто не верит - лохи?
презрение - самое малое шо испитываешь к этому ссуществу. (лижет жёппу Авакову)
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07.07.2021 12:01 Ответить
не "судьба" а забуханий рагуль виїхав на зустрічну і спричинив смертельне ДТП ! Спалити в автівці падлу треба було! Які суди,сроки,відсидки заборони! Суд Лінча прямо на дорозі! Спалили б живцем -іншим наука була б!
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07.07.2021 19:47 Ответить
ну воно так, якшо ти злапав його.
просто якшо буде та ж Зайцева - то шо ви скажеш? ну так ось. тут ми з диванів можемо пригрозить. а по факту?
https://www.youtube.com/watch?v=59F9gY2OCO8
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07.07.2021 20:58 Ответить
Автомобиль - потенциальное оружие.
Если рагулина садится за руль пьяной - это УЖЕ потенциальный убийца.

За такое - не тюрьма. Расстрел. Или просто ложить под колеса машины, такой, как была у него - и переехать туда-сюда, пока не издохнет.

А вообще то родные жертв должны выслеживать таких рагулей и калечить.
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07.07.2021 12:05 Ответить
Кривосудие за такое дает до 15 лет.
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07.07.2021 12:07 Ответить
У Франції дозволена смертна страта методом розстрілу чи розчавлюванням колесами? В Україні так точно ні. Тоді навіщо писати нісенітницю?
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07.07.2021 12:49 Ответить
чертова тварь..., очень у нас лояльные законы для всяких тупых отморозков..., если богатый, то адвокат найдет кучу смягчающих обстоятельств и оно, возможно, и не сядет...
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07.07.2021 12:05 Ответить
Ага, найдут у него наследственную спонтанную эпилепсию.
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07.07.2021 12:08 Ответить
Можно подумать, он купил машину на заработанные деньги.
Это папик где-то присосался к бюджету, а на инструкторе по вождению для сынули
тупо сэкономил.
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07.07.2021 12:12 Ответить
Да там не в отсутствии опыта вождения проблема, а в том, что гаденыш нажрался и сел в таком виде за руль
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07.07.2021 12:22 Ответить
При твёрдых навыках вождения пьяный, когда не может идти, спешит сесть за руль.
Это как надо нажраться, чтобы днём не видеть осевую.
Интересно, кем была девушка по профессии, а то деваться там некуда -
место наезда выбрано со 100%-ным смертельным исходом.
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07.07.2021 13:08 Ответить
По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
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07.07.2021 22:30 Ответить
Жесть....Живем в дикой стране
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08.07.2021 13:23 Ответить
Убивать за пьянку надо на месте!!!
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07.07.2021 12:10 Ответить
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07.07.2021 12:10 Ответить
Скільки вже можна бухим сідати за кермо?
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07.07.2021 12:16 Ответить
Почему производители авто не могут устанавливать какой-нибудь детектор на нейросетях, который бы в случае подозрения на нетрезвость водителя, задавал бы ему несколько простых для трезвого человека вопросов и только после этого позволял завести двигатель? Такая себе антиалкогольная каптча.
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07.07.2021 12:25 Ответить
Подобную систему легко обойти попросив друга или постороннего человека за вознаграждение завести автомобиль.
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07.07.2021 13:01 Ответить
Не все так просто. Тут подобные приборы устанавливают в авто тех, кто был лишен прав за вождение в пьяном виде, и "встал на путь исправления". Шоб завести, надо в туда дунуть, улавливает алкогольные пары. И после, в процессе движения, этот прибор может потребовать дунуть еще разок.
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07.07.2021 19:10 Ответить
да эта тема как вам ниже написали - всем обоцти мона.... хотя.... где и кто найдет трезвяка если напр бухают 5 быков -
типо "ботана" на пьянки приглашать шоле?
ах да, вчера видел киногрехи на судью дредда 2012 или че - но неважно - там ствол реагирует на днк(блаблабла) - но это же идея? именно шоп верификация шо не Вася сел в машину, а Ваня, и если Ваня не совсем может собрать кубик-ютубик, то машина ему скажет как тут было шо телка обматерила мужлана то))
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07.07.2021 15:26 Ответить
Еще один мажорный ублюдок убил человека...
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07.07.2021 12:26 Ответить
предпоследняя модель Туарега в 25 лет ..мля ть
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07.07.2021 12:50 Ответить
это не предпоследний, а самый, что ни на есть, последний туарег 3 генерации в оффроад-пакете
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07.07.2021 13:40 Ответить
__байкеры ,велосипедисты и др.двухколёсные. Одевайте жилеты отражательные и включайте все габаритные огни в любое время суток ! в Ваших интересах ,чтобы заблаговременно все заметили ваше ТС. бОЛЬШИНСТВО участников движения "тормозят"!
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07.07.2021 13:13 Ответить
так он на повороте в неё влетел. Тут хоть камаз бы ехал - он не заметил бы.
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07.07.2021 18:12 Ответить
Лучше бы КамАЗ ехал
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07.07.2021 19:58 Ответить
Почему у нас столько пяных уродов за рулем!?Быдло,откуда вы беретесь.
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07.07.2021 13:23 Ответить
Необхідно прийняти поправки до кримінального законодавства про посилення покарання за скоєні злочини, для осіб які за родом своєї діяльності повинні дбати про безпеку громадян, про дотримання законів та ін., тобто повинні застосовуватися максимальні покарання, як мінімум або навіть з коефіцієнтом 1,5-2. Тоді б працівники поліції, прокуратури, служби безпеки, а також депутати, судді та чиновники всіх рівнів напевно б думали перш, ніж порушувати закони.
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07.07.2021 22:34 Ответить
З РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
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07.07.2021 23:54 Ответить
если здесь 75% быдла - то оно никогда не закончится, т.к плодит себе подобных
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08.07.2021 12:10 Ответить
Антоха, п'яний - негідник, це зрозуміло, садити таких треба, а що робити з тверезими негідниками як ти?
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07.07.2021 13:27 Ответить
Сів за кермо у п'яному виді--лишати прав назавжди! Скоїв аварію по п'яні--відібрати і машину.
А вбив таким чином-пожиттєве! І побачите-- п'яних скотів на дорогах поменшає. А так як зараз --закони для п'яні писані.
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07.07.2021 13:30 Ответить
Я щось не зрозумів!
до 10 лет лишения свободы без права на амнистию, и должен отсидеть не менее 2/3 срока".Источник: https://censor.net/ru/p3275619.
Тобто дали 9 років відсидів 6 і далі УДО?? В мене не клеїться аж ніяк ці дві тези.
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07.07.2021 13:30 Ответить
Девушку жаль, но эти хрусты уже задрали.
в 9 из 10 случаев создают аварийные ситуации сами.
Здесь, судя по всему - нет...
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07.07.2021 13:43 Ответить
Не сідайте п'яним за кермо, повторіть, а можливо й вивчіть правила дорожнього руху. Жоден "хруст" вам не завадить
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07.07.2021 14:13 Ответить
Я ніколи не сідав за кермо навіть після пива і дотримуюсь правил ПДД
Але за останні тижні (живу у великому місті) мав за десяток небезпечних моментів з хрустами.
Ви воліли випердіти щось розумне - але в Вас не вийшло... П'яний водій на смерть збив молоду мотоциклістку в Яремчому - Цензор.НЕТ 6215
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07.07.2021 14:34 Ответить
Лять, тупорылый. Тебе же точно написали, КАК все произошло, а ты выкручиваешь ситуацию и переводишь стрелки.
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07.07.2021 16:23 Ответить
Так і ти комусь мабуть заважаєш жити і задрав, ніколи про це не думав?
Але ти ще живий і пишеш на сайті, роби висновки....
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08.07.2021 00:02 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!!
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07.07.2021 16:11 Ответить
Необхідно прийняти поправки до кримінального законодавства про посилення покарання за скоєні злочини, для осіб які за родом своєї діяльності повинні дбати про безпеку громадян, про дотримання законів та ін., тобто повинні застосовуватися максимальні покарання, як мінімум або навіть з коефіцієнтом 1,5-2. Тоді б працівники поліції, прокуратури, служби безпеки, а також депутати, судді та чиновники всіх рівнів напевно б думали перш, ніж порушувати закони.
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07.07.2021 22:35 Ответить
Машина козирна, номери козирні. Скоро все тихесенько зіллють. Навіщо молодому, козирному хлопцю життя псувати.
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07.07.2021 21:46 Ответить
По неподтвержденной информации за рулем Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович, который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.
"Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышение промилле алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. У сына - два исполнительных производства: первое - 2019 года, второе - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00", - подчеркивает издание. Источник: https://censor.net/ru/n3275677
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07.07.2021 22:36 Ответить
В Україні закони для п яних за кермом допомагають і надалі п яним їздити за кермом.
Таким 25 річним "капітанам" мінімум 10 років відсидки на зоні за вбивство, звісно його відмажуть батьки від тюрьми, скоріш за все дадуть условне. Отак ми по інерції живемо не в вільній країні, а в радянському союзі з його "блатами" і "порєшаєм" з показухами.
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07.07.2021 23:59 Ответить
Шкода дівчину. RIP.
А п'яне мурло - у буцигарню по повній.
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08.07.2021 05:45 Ответить
Я бы на месте родственников бы не ждала приговоров, лучший приговор тот который вынесли родственники. Вариантов их жизнь превратить в говно достаточно много
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08.07.2021 07:53 Ответить
В Польщі зараз мають прийняти закон по якому п'яні вбивці на дорогах будуть виплачувати аліменти родичам своїх жертв - але то в Польщі.
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08.07.2021 07:55 Ответить
...а кто то потирает свои липкие лапки в предвкушении пополнения своего бюджета.)))
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08.07.2021 10:52 Ответить
 
 