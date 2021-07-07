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Новости Фото ДТП
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"Volkswagen" сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Яремче на Ивано-Франковщине автомобиль сорвался с обрыва. В транспортном средстве находились четыре человека, все они погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня в 11:45

7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП. На место немедленно прибыли спасатели и работники полиции.

Предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находились четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место проживания погибших.

На месте продолжают работать все службы.

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Volkswagen сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция 01
Volkswagen сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция 02
Volkswagen сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция 03
Volkswagen сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция 04

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ДТП (7677) Нацполиция (16492) Яремче (13) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+6
оффроад на тигуане - разве что по пьяни возможен )))
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07.07.2021 14:36
+3
Воно-то так, але тут по ходу не офроуд, просто в повороті з траси вилетіли... Щось там у Яремче народ на фольксах чудить в ці дні. Вчора бухе тєло на Туарезі новенькому мотоциклістку насмерть збило(
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07.07.2021 14:40
+3
Ну видать гнало, то что за рулём сидело. Хотело показать как надо в повороты входить, и что оно "может!"...
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07.07.2021 14:41
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оффроад на тигуане - разве что по пьяни возможен )))
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07.07.2021 14:36 Ответить
Воно-то так, але тут по ходу не офроуд, просто в повороті з траси вилетіли... Щось там у Яремче народ на фольксах чудить в ці дні. Вчора бухе тєло на Туарезі новенькому мотоциклістку насмерть збило(
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07.07.2021 14:40 Ответить
ха! есть чудаки шо экономят топливо выключая двигло если дорога не наверх, а к сотоне внаниз, я и хотел бы уточнить - с горы ли ехали они или из горы?)) а, погибли - здоровья тогжа, то есть царствия чудесного. ну просто могли водилу успокоить или выйти с машины - как можно тупо сорваться в пропасть то? то ж не гололед и не голородица с праздником.

у меня, грят так дед обосрался - тянули его на жиге а ключ чет немного повернут был не так как надо = дед наверное успел сказать "Столб, привет"(но там скорей мат был)
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07.07.2021 14:46 Ответить
На Тіхуані економити паливо, виключаючи двигун?
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07.07.2021 15:04 Ответить
ха! вы моего батю не видел - он даже на шестисотом будет стараться сэкономить
правда такие дураки иногда могут вот как в новости(вертеть ключами и обосраться) - я не говорю что .... "герои" новости так делали.
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07.07.2021 15:12 Ответить
Отпуск удался...
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07.07.2021 14:36 Ответить
Умеют мажорчики развлекаться.
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07.07.2021 14:38 Ответить
Це ж Тігуан а не Бентлі
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07.07.2021 15:38 Ответить
Я к тому, что летают как на подаренных
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07.07.2021 17:21 Ответить
Ну видать гнало, то что за рулём сидело. Хотело показать как надо в повороты входить, и что оно "может!"...
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07.07.2021 14:41 Ответить
х.з. кто бы гнал, если сверху вниз, но тут чет не то - либо руль заклинило если вниз, либо подрезали, если в отрицательный низ, а вот если внаверх, то.....
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07.07.2021 14:48 Ответить
Куда спешить на такой дороге???
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07.07.2021 14:45 Ответить
Мне показалось или номера синие (полицейские)? И в чем смысл их шифровать?
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07.07.2021 14:48 Ответить
Ні, то Вам здалося. Там далі номер білий а не синій
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07.07.2021 20:02 Ответить
а это не тот Туарег что тетку-мотоциклистку сбил сегодня в Яремче ? Я так посмотрю в Яремче все на Туарегах ездят и главное разбивают их
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07.07.2021 14:48 Ответить
лучше бы он в овраг слетел..
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07.07.2021 15:28 Ответить
"Volkswagen" сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4897
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07.07.2021 14:53 Ответить
Це Туарег, не Тігуан... На ньому бухий урод там же в Яремче байкерку збив насмерть...
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07.07.2021 15:03 Ответить
Загуглил ""Volkswagen" сорвался с обрыва в Яремче", а там в Яремче походу в этой пропасти уже не первый Volkswagen кувыркается.
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07.07.2021 14:55 Ответить
Карпаты любимое место автомажоров, типа проверить тачку в горах, уверовать в проходимость своего паркетника, заехать в реку ради прикола, ну в общем экотуризм по-богатому. Частенько прокладка между рулем и машиной не соответствует условиям.
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07.07.2021 16:14 Ответить
еще мусора на туареге?
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07.07.2021 15:00 Ответить
Швидше всього мужики всю ніч бухали і посадили за кермо тверезу тьотку без досвіду керування
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07.07.2021 15:41 Ответить
Дуже дивно..., там обривів біля дороги на пальцях однієї руки,
- міст біля базарчика, але там пряма а на мості відбійник і поручні
- внутрішній поворот навпроти скель Довбуша - річка прямо під дорогу плеще, але то треба вміти туди вивернути кермо
- навпроти тунелю, але там треба вискочити на тротуар, пробити півтораметрову загорожу і ще метрів 10 скакати по полю до річки
Ще один міст з заокругленням дороги, але знову ж там відбійник і поручні
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07.07.2021 20:27 Ответить
 
 