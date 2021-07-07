"Volkswagen" сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Яремче на Ивано-Франковщине автомобиль сорвался с обрыва. В транспортном средстве находились четыре человека, все они погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня в 11:45

7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП. На место немедленно прибыли спасатели и работники полиции.

Предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находились четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место проживания погибших.

На месте продолжают работать все службы.

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