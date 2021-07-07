"Volkswagen" сорвался с обрыва в Яремче, погибли четыре человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Яремче на Ивано-Франковщине автомобиль сорвался с обрыва. В транспортном средстве находились четыре человека, все они погибли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня в 11:45
7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП. На место немедленно прибыли спасатели и работники полиции.
Предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находились четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место проживания погибших.
На месте продолжают работать все службы.
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к сотоневнаниз, я и хотел бы уточнить - с горы ли ехали они или из горы?)) а, погибли - здоровья тогжа, то есть царствия чудесного. ну просто могли водилу успокоить или выйти с машины - как можно тупо сорваться в пропасть то? то ж не гололед и не голородица с праздником.
у меня, грят так дед обосрался - тянули его на жиге а ключ чет немного повернут был не так как надо = дед наверное успел сказать "Столб, привет"(но там скорей мат был)
правда такие дураки иногда могут вот как в новости(вертеть ключами и обосраться) - я не говорю что .... "герои" новости так делали.
- міст біля базарчика, але там пряма а на мості відбійник і поручні
- внутрішній поворот навпроти скель Довбуша - річка прямо під дорогу плеще, але то треба вміти туди вивернути кермо
- навпроти тунелю, але там треба вискочити на тротуар, пробити півтораметрову загорожу і ще метрів 10 скакати по полю до річки
Ще один міст з заокругленням дороги, але знову ж там відбійник і поручні