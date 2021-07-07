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Махинации с ремонтом взлетно-посадочной полосы Запорожского аэропорта нанесли госбюджету 9 млн грн убытков, - СБУ. ФОТО

Махинации с ремонтом взлетно-посадочной полосы Запорожского аэропорта нанесли госбюджету 9 млн грн убытков, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях. Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 9 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, чиновник КП "Международный аэропорт Запорожье" "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, к нанесению экономического ущерба коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

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Махинации с ремонтом взлетно-посадочной полосы Запорожского аэропорта нанесли госбюджету 9 млн грн убытков, - СБУ 01
Махинации с ремонтом взлетно-посадочной полосы Запорожского аэропорта нанесли госбюджету 9 млн грн убытков, - СБУ 02

В рамках ранее открытого уголовного производства следователи спецслужбы сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к данной махинации.

Автор: 

аэропорт (1509) Запорожье (2666) СБУ (19924) махинации (583)


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Топ комментарии
+9
Новини "великого крадівництва" треба подавати в окремій рубриці.
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07.07.2021 15:19
+5
Мерия Запорожья, пронизана коррупцией. Бюджет города, откровенно разворовывается. Органы правопорядка и контроля бездействуют.
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07.07.2021 15:36
+4
Та порівняно зі збитками від "Великого крадівництва" - їм премію треба виписати!))))
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07.07.2021 15:27
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Правила форума Совет форумчан
Новини "великого крадівництва" треба подавати в окремій рубриці.
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07.07.2021 15:19 Ответить
пумпидупупупу))
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07.07.2021 15:22 Ответить
Та порівняно зі збитками від "Великого крадівництва" - їм премію треба виписати!))))
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07.07.2021 15:27 Ответить
Там роССийский дух, там вонет роССией?
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07.07.2021 15:27 Ответить
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07.07.2021 15:35 Ответить
Мерия Запорожья, пронизана коррупцией. Бюджет города, откровенно разворовывается. Органы правопорядка и контроля бездействуют.
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07.07.2021 15:36 Ответить
Чи є в Україні бодай невеличкий клаптик не вражений корумпованою гидотою ???))))
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07.07.2021 15:40 Ответить
Классика жанра - рыба гниёт с головы.
Во всех смыслах.
Махінації з ремонтом злітно-посадкової смуги Запорізького аеропорту завдали держбюджету 9 млн грн збитків, - СБУ - Цензор.НЕТ 9432
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07.07.2021 15:40 Ответить
"Велике крадівництво " триває !!! Та цих гнид в Україні безліч !!!))))
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07.07.2021 15:38 Ответить
В команде Буряка-одни редиски...
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07.07.2021 15:40 Ответить
...самые бесстрашные в мире -украинские воры беловоротничковые)), а все потому, что безнаказанны ...сколько уже этих, простых как карандаш "схем", по разворовыванию ими бюджетных народных денег тупизною начальствующей, операми трудягами раскрыто, и никто не сел!)) ...сказочные длб эти судебные и прокурорские правоохранители, и зачем их только из больничек повыпускали)) ...это не государство, это фестиваль, просто праздник какой то непрекращающися, для жулья мелкотравчатого, навозников вчерашних в костюмах нынче от Бриони на мерсах, крузаках-слонах и бэхах, по стране и европе на потеху люду трудовому тамошнему, рассекают !)) ...а всего что сделать нужно, это прецендентное право ввести или на крайняк заморских украиноязычных или англо- даже, судей ввести с переводчиками, да за следаками группу юристов аналитиков из пенсов, аналога миссис Марпл какой, из местных, а лучше размешанных подобрать и с топором следить, кабы хрень всякую подложную в дела уголовные, следаки эти, порой сильно ушлые пушниной подогретые, не заносили. Все, точка. Это сработает, иначе спрут этот мафиозный, вскоре этот мудрый нарид -терпилу, не то что без государства, и без штанов оставит пы.сы!))..для всех правохранителей, в криминальный кодекс, статьи за нарушение законов-от 10- тки! с конфискацией и без права на УДО, ввести..
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07.07.2021 16:08 Ответить
 
 