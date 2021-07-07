Махинации с ремонтом взлетно-посадочной полосы Запорожского аэропорта нанесли госбюджету 9 млн грн убытков, - СБУ. ФОТО

СБУ разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях. Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 9 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, чиновник КП "Международный аэропорт Запорожье" "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, к нанесению экономического ущерба коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

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В рамках ранее открытого уголовного производства следователи спецслужбы сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к данной махинации.