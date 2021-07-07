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С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 июля, в городе Днепр состоялась церемония прощания с Юрием Васильевичем Письменным (позывные Феофан, Отец), 1962 года рождения, жителем Днепра, капитаном медицинской службы, начальником медицинского пункта 93-й отдельной механизированной бригады, погиб 4 июля около 14.00 в зоне проведения ООС в Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, получивший во время обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится в материале местного издания ДнипроTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается. В Днепре состоялось прощание с военнослужащим 93 бригады "Холодный Яр" Юрием Письменным с позывным Феофан. Он погиб от осколков противотанковой гранаты днем ​​4 июля. После панихиды в соборе ему отдали последние почести на Аллее Героев возле Днепропетровской областной администрации", - отмечается в сообщении.

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Юрий Письменный родился 04.03.1962 года. В 1987 году окончил Днепропетровский медицинский институт. С молодых лет мечтал быть военным медиком. Занимался бизнесом. После начала боевых действий в Украине отправился добровольцем на фронт, проходил службу в 1-м добровольческом мобильном госпитале имени Пирогова. В конце 2018 подписал с ВСУ контракт.

Похоронят Героя в селе Старые Кайдаки (район аэропорта).

У него остались жена, дочь и сын.

С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 01
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 02
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 03
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 04
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 05
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 06
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 07
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 08
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 09
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 10
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 11
С погибшим в зоне ООС военным медиком Юрием Письменным простились в Днепре 12

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Днепр (4426) похороны (1534) военнослужащие (6149) Ян Осока (1501) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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