Врачи говорят, что есть шанс на восстановление подвижности пальцев руки раненого "голосеевским стрелком" патрульного, - Геращенко. ФОТО

Есть шанс, что врачам удастся восстановить пальцы патрульного полиции, простреленные "голосеевским стрелком". Независимо от того, чем закончится лечение, он останется работать в рядах Национальной полиции.

Об этом написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это был выстрел картечью из охотничьего ружья через двери. Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея вместе. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся что все будет хорошо, хотя явно рука Сергея уже никогда не будет такой как прежде", - пишет замминистра.

ПО его словам, Сергей служит в полиции два года и получает зарплату около 14 тысяч гривен.

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"Это меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других. Сергею сегодня было очень больно. Но он знал, на что идет, когда пошел работать в полицию. На его примере прошу всех граждан уважать и чтить работу простых полицейских. Именно они стоят на страже общественного порядка, служат и защищают интересы и права украинского народа", - призвал Геращенко.

Он пообещал, что патрульного оставят на работе в Нацполиции, независимо от результатов лечения: "Независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным. Один за всех и все за одного!".

Напомним, 7 июля в Киеве вводили специальную полицейскую операцию для задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского мужчину. Позже стало известно, что стрелка задержали. В отношении мужчины открыто уголовное производство за покушение на жизнь правоохранителя.

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