Врачи говорят, что есть шанс на восстановление подвижности пальцев руки раненого "голосеевским стрелком" патрульного, - Геращенко. ФОТО
Есть шанс, что врачам удастся восстановить пальцы патрульного полиции, простреленные "голосеевским стрелком". Независимо от того, чем закончится лечение, он останется работать в рядах Национальной полиции.
Об этом написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это был выстрел картечью из охотничьего ружья через двери. Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея вместе. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся что все будет хорошо, хотя явно рука Сергея уже никогда не будет такой как прежде", - пишет замминистра.
ПО его словам, Сергей служит в полиции два года и получает зарплату около 14 тысяч гривен.
"Это меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других. Сергею сегодня было очень больно. Но он знал, на что идет, когда пошел работать в полицию. На его примере прошу всех граждан уважать и чтить работу простых полицейских. Именно они стоят на страже общественного порядка, служат и защищают интересы и права украинского народа", - призвал Геращенко.
Он пообещал, что патрульного оставят на работе в Нацполиции, независимо от результатов лечения: "Независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным. Один за всех и все за одного!".
Напомним, 7 июля в Киеве вводили специальную полицейскую операцию для задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского мужчину. Позже стало известно, что стрелка задержали. В отношении мужчины открыто уголовное производство за покушение на жизнь правоохранителя.
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Ну так кто ему мешал пойти работать в такси?? Но дон же в ментовку пошел...типа на меньше...но с гарантией...а еще и пенсия...а еще и выслуга...и медстраховка...все то что таксисту никогда не светит..
просто видно шо Геращенок поднапрягся и видно что брюки выдержали.
вспомнилось Маски в ресторане - пересмотри. там тоже хряк типо так дегустиовал вино шо Арахамия бы обосрался
Но именно здесь Антоша пообещал оставить на службе раненого ,независимо от заключения медкомиссии о пригодности к службе. Не зная еще всех обстоятельств произошедшего
Не для того ли ,что бы раненый полицейский молчал о том кто послал его в ту квартиру И с какой задачей? Другую причину не представляю