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Врачи говорят, что есть шанс на восстановление подвижности пальцев руки раненого "голосеевским стрелком" патрульного, - Геращенко. ФОТО

Есть шанс, что врачам удастся восстановить пальцы патрульного полиции, простреленные "голосеевским стрелком". Независимо от того, чем закончится лечение, он останется работать в рядах Национальной полиции.

Об этом написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это был выстрел картечью из охотничьего ружья через двери. Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея вместе. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся что все будет хорошо, хотя явно рука Сергея уже никогда не будет такой как прежде", - пишет замминистра.

ПО его словам, Сергей служит в полиции два года и получает зарплату около 14 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крищенко о подробностях задержания голосеевского стрелка: Угрожал открыть огонь и устроить пожар, был слышен запах бензина. Заведено уголовное производство

"Это меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьем ради других. Сергею сегодня было очень больно. Но он знал, на что идет, когда пошел работать в полицию. На его примере прошу всех граждан уважать и чтить работу простых полицейских. Именно они стоят на страже общественного порядка, служат и защищают интересы и права украинского народа", - призвал Геращенко.

Он пообещал, что патрульного оставят на работе в Нацполиции, независимо от результатов лечения: "Независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным. Один за всех и все за одного!".

Врачи говорят, что есть шанс на восстановление подвижности пальцев руки раненого голосеевским стрелком патрульного, - Геращенко 01

Напомним, 7 июля в Киеве вводили специальную полицейскую операцию для задержанию человека, который ранил полицейского и гражданского мужчину. Позже стало известно, что стрелка задержали. В отношении мужчины открыто уголовное производство за покушение на жизнь правоохранителя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Голосеевского стрелка задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25575) ранение (3387) Геращенко Антон (1438) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+13
Геращенко каким боком ты к полиции? Иди колесо обозрения пили. Ты уже по Княжичам накоментировал. Только в дурке слушать можно было.
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07.07.2021 18:56
+12
Сейчас идет расследование, каким образом полицейские оказались перед рейдерами ( на линии огня), которые пришли выселять собственника квартиры. Там все не просто и не однозначно Гандоша.
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07.07.2021 18:50
+12
Квартира кредитная Дельта-банка с 2008 года. Идут суды, но делки сумели продать квартиру, которую купил тесть какого-то жирного ментовского начальника (так пишут в Фб). Продали с жильцом. Коллекторы пришли выселять и получили от того жильца картечь через дверь. пострадавший "гражданский" - харьковский коллектор Лобанов.
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07.07.2021 19:17
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то меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые обычно не рискуют жизнью и здоровьемИсточник: https://censor.net/ru/p3275746

Ну так кто ему мешал пойти работать в такси?? Но дон же в ментовку пошел...типа на меньше...но с гарантией...а еще и пенсия...а еще и выслуга...и медстраховка...все то что таксисту никогда не светит..
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07.07.2021 18:49 Ответить
Лол, порівняв останнє бидло - таксистів і молодого патрульного, який, швидше за все пішов туди за якимись своїми ідеалами.
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07.07.2021 19:04 Ответить
Навіщо було лізти патрульному до дверей озброєного правопорушника? Де спецназ? Авакова потрібно знімати з посади! В поліції бардак, через який втрачають працездатність та отримують каліцтва молоді поліціянти!
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07.07.2021 19:13 Ответить
Кожен, до кого вони приходять, може бути озброєним, в США в багатьох штатах всі озброєні. Спецназ не для того.
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08.07.2021 12:05 Ответить
Сейчас идет расследование, каким образом полицейские оказались перед рейдерами ( на линии огня), которые пришли выселять собственника квартиры. Там все не просто и не однозначно Гандоша.
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07.07.2021 18:50 Ответить
Какого хера это патрульный делал с рейдерами?Баблишко заплатили ?а говорите мало пулучают
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07.07.2021 18:55 Ответить
Подрабатывал...антошка ж говорит зарплата маленькая...😀
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07.07.2021 19:02 Ответить
шо? и тут как в Княжичах?......
просто видно шо Геращенок поднапрягся и видно что брюки выдержали.
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07.07.2021 19:05 Ответить
Так, а чего к мужику в квартиру ломились то, кто-то понял?
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07.07.2021 18:56 Ответить
Квартира кредитная Дельта-банка с 2008 года. Идут суды, но делки сумели продать квартиру, которую купил тесть какого-то жирного ментовского начальника (так пишут в Фб). Продали с жильцом. Коллекторы пришли выселять и получили от того жильца картечь через дверь. пострадавший "гражданский" - харьковский коллектор Лобанов.
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07.07.2021 19:17 Ответить
шкода не здох-той лобанов ! ****!
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07.07.2021 19:24 Ответить
Потому Антоша за патрульного горло и дерет,что квартиру освобождали для жирного мусора. Из патрульного делают героя-Капитана Голосеево,что -бы не было вопросов :"А что собственно он там делал"?
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07.07.2021 20:32 Ответить
Так ото ж так надеялись что застрелится сам или грохнут при задержании, а он живой, но еще не вечер.
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07.07.2021 19:56 Ответить
Геращенко каким боком ты к полиции? Иди колесо обозрения пили. Ты уже по Княжичам накоментировал. Только в дурке слушать можно было.
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07.07.2021 18:56 Ответить
В такси можно(как вариант)
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07.07.2021 18:59 Ответить
эту рожу увидеть? да пассажиры его закормять до 300 кг., а потом он скажет что это были.... за кого эта туша щас то? - а, Разумков падла, накормил свинью свининой )))
вспомнилось Маски в ресторане - пересмотри. там тоже хряк типо так дегустиовал вино шо Арахамия бы обосрался
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07.07.2021 19:10 Ответить
Водитель маршрутки до конца жизни за рулем ездить будет, если здоровье позволит. А наши менты уже с 45- ти, с хорошей пенсией гулять могут.
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07.07.2021 18:56 Ответить
так че ты еще не мент раз все так круто?
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07.07.2021 18:59 Ответить
а при чем тут армия то? я вот смело иду себе а военком бежит куда то сзади и никак не оббежит то. я просто мастерас по бегу)))
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07.07.2021 19:07 Ответить
Так чего ты еще не водитель маршрутки? раз там так все классно, со слов Геращенко
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07.07.2021 19:14 Ответить
Тонічка на маршрутках не їзде! Не той тоннаж!
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07.07.2021 19:22 Ответить
Кожному - своє.
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07.07.2021 19:34 Ответить
Жиртрест довбаний, не малюй з того превертня в погонах героя, мусор,що вирішив підзаробити на рейдерстві не прліцейський. В першу чергу мають розслідувати що воно там робило і на яких підставах здійснювало розбійний напад на квартиру.
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07.07.2021 19:21 Ответить
Тонька вже облизала тарілку!
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07.07.2021 19:21 Ответить
Тоха казкар або хворий... Шанувати роботу тих хто допомогає колекторам викидати з хити людей??? Ми що у Кацапії живемо? Точно хворий...
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07.07.2021 19:32 Ответить
Как же он теперь будет квартиры вместе с коллекторами отжимать и взятки брать.
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07.07.2021 19:51 Ответить
Вы бл**** ему еще героя Украины дайте, участника Боевых действий и квартиру. Нашли с кого героя делать. Получил по рукам за то что в чужую квартиру лез и поделом ему.
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07.07.2021 19:52 Ответить
ага квартиру стрелка
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08.07.2021 09:27 Ответить
Антонина, так мусора в отличии от водителей такси не вкалывают по 20 часов в сутки в пробках и по праздникам. А сидят в своих патрульных машинах, кофе пьют, анекдоты травят и вечерами напарниц возле озера на Борщаговке потра*****хивают.
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07.07.2021 19:56 Ответить
Судя по сюжету Аваков занимается рейдерством квартир. Зачем полицай ломился в квартиру - молчит свобода слова.
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07.07.2021 20:20 Ответить
Если у полицая не было судебного ордера человек совершенно правильно стрелял по рейдерам и не понятно за что его задержали. Полицай похоже обслуживал рейдерскую банду.
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07.07.2021 20:30 Ответить
Приплели что грозил поджечь квартиру,запах бензина кто то "унюхал" Все это -для оправдания штурма квартиры,еще и террористом объявят.
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07.07.2021 20:35 Ответить
Сколько случаев ,когда полицейский получает травму,ранение при исполнении? Очень много.
Но именно здесь Антоша пообещал оставить на службе раненого ,независимо от заключения медкомиссии о пригодности к службе. Не зная еще всех обстоятельств произошедшего
Не для того ли ,что бы раненый полицейский молчал о том кто послал его в ту квартиру И с какой задачей? Другую причину не представляю
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07.07.2021 20:43 Ответить
Краще нехай відрубають руку тому поліціянту який прийняв участь в рейдерському віджатті квартири у громадянина України. Оце все що потрібно знати про поліцію Авакова. І тепер брешуть на всіх каналах виставляючи громадянина "сумасшедшим".
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07.07.2021 21:40 Ответить
Хай вавлит дворником работать. Нечего отбирать жилье. Козлы. Где рейдерство. там и полиция. Не жалко
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08.07.2021 08:09 Ответить
 
 