Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро "помогала" оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора одного из пограничных подразделений за коррупцию и злоупотребление влиянием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Военнослужащую задержали вблизи места проживания во время получения третьей части взятки - 3 тысяч евро. Установлено, что общая сумма взятки составляла 8 тысяч евро. За эти деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях.

В стоимость "услуг" женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства и содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.





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Во время обыска в доме пограничницы обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджанской Республики (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.





Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК "Злоупотребление влиянием".

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