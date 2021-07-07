Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро "помогала" оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора одного из пограничных подразделений за коррупцию и злоупотребление влиянием.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Военнослужащую задержали вблизи места проживания во время получения третьей части взятки - 3 тысяч евро. Установлено, что общая сумма взятки составляла 8 тысяч евро. За эти деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях.
В стоимость "услуг" женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства и содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.
Во время обыска в доме пограничницы обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджанской Республики (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.
Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК "Злоупотребление влиянием".
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Та воно не просто збанкрутіло, його довели до стану боргу в 7 лярдів. ось тепер бажалось би реально посадок... бо гроші не на зарплатню пішли, а уплили до фірм прокладок. А Гладковський-Свинарчук зараз "застрелиться", щоб на Пецю не вийшли і не спитали де лярди !!?? (с)
А потім уже мели те що молов - якщо совісті вистачить!
В её обязанности входило незаконное оформление паспортов?