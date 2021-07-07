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Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро "помогала" оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области правоохранители задержали инспектора одного из пограничных подразделений за коррупцию и злоупотребление влиянием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро помогала оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ 01

"Военнослужащую задержали вблизи места проживания во время получения третьей части взятки - 3 тысяч евро. Установлено, что общая сумма взятки составляла 8 тысяч евро. За эти деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях.

В стоимость "услуг" женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства и содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро помогала оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ 02
Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро помогала оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ 03

Также смотрите: Чиновник Чопского погранотряда планировал организовать транзитный канал по перемещению нелегалов в ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обыска в доме пограничницы обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджанской Республики (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.

Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро помогала оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ 04
Задержана пограничница, которая за 8 тыс. евро помогала оформлять гражданство Израиля и стран ЕС, - ГПСУ 05

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК "Злоупотребление влиянием".

Смотрите: Пограничник попался на взятке 3,6 тыс. долл. за содействие контрабанде, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6166) Госпогранслужба (6471) пограничники (1576) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+19
Военнослужащая. Инспектор погран. службы. Паспорт Венгрии.
В этой новости прекрасно всё
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08.07.2021 00:12
+7
Венгры в Украине пограничники. Баканова на мыло!
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08.07.2021 01:28
+5
Такие люди должны быть в администрации президента!
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08.07.2021 01:23
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Военнослужащая. Инспектор погран. службы. Паспорт Венгрии.
В этой новости прекрасно всё
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08.07.2021 00:12 Ответить
да там у всех пограничников по несколько паспортов, и это давно уже не новость
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08.07.2021 00:17 Ответить
А есть такое слово пограничница?
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08.07.2021 00:30 Ответить
Мне вот интересно, есть ли такое слово как водитильница
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09.07.2021 12:55 Ответить
Ну такого слова як водитєль (водітєльніца), думаю, немає в українській мові. Є слово водій (він), та, думаю, з нововведеннями, водійка (вона)
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09.07.2021 14:55 Ответить
Свинарчук банкрут!!! Суд визнав корпорацію «Богдан» банкрутом і розпочав процедуру ліквідації підприємства. Борг компанії складає 6.7 млрд грн (а ще НАБУ веде розслідування по нанесенню державі збитків на 17 млн грн). Так буває, коли підприємство будує бізнес модель під дерибан бюджету країни (держзамовлення) і забуває про інші види заробітку (в приватному секторі, в тч за кордоном). І от як тільки Порошенка прибрали з АП, а Гладковського з РНБО, тут же їх спільне підприємство втратило держзамовлення і збанкрутіло!

Та воно не просто збанкрутіло, його довели до стану боргу в 7 лярдів. ось тепер бажалось би реально посадок... бо гроші не на зарплатню пішли, а уплили до фірм прокладок. А Гладковський-Свинарчук зараз "застрелиться", щоб на Пецю не вийшли і не спитали де лярди !!?? (с)
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08.07.2021 00:43 Ответить
Телепню! А тепер постав собі просте питання: "А хто забрав у підприємства оборонного значення під час війни оборонзамовлення і довів його до банкрутства?"
А потім уже мели те що молов - якщо совісті вистачить!
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08.07.2021 06:13 Ответить
Такие люди должны быть в администрации президента!
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08.07.2021 01:23 Ответить
Венгры в Украине пограничники. Баканова на мыло!
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08.07.2021 01:28 Ответить
Сфера услуг и ничего личного
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08.07.2021 01:46 Ответить
8 тыс за мадярский паспорт - очень дорого.
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08.07.2021 05:32 Ответить
"Качанівка" в очікуванні! (В "Макошино" жіночого відділення нема!)
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08.07.2021 06:15 Ответить
У меня тоже есть возможность помогать в частном порядке и чего ради мне это делать бесплатно? Фото у нее дома сделано. Все материалы есть в инете, надо уметь пользоваться и правильно все делать оформляя документы через инет.
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08.07.2021 06:52 Ответить
Состав преступления в чем????
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08.07.2021 07:10 Ответить
щось теж не доганяю, не вона ж їх робить і не від неї залежить, тому зловживання немає. а інакше або шахрайство або взагалі нічого.
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08.07.2021 17:02 Ответить
на фото её маеточок? бедновато как-то
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08.07.2021 07:24 Ответить
8 косарей евро? Это ж какой страны паспорт так дорого стоит?
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08.07.2021 09:16 Ответить
Взятка, это когда связано с исполнением должностных обязанностей!
В её обязанности входило незаконное оформление паспортов?
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08.07.2021 09:39 Ответить
Ну тут и ежу понятно что документы фальшивые На что нород так ведется
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08.07.2021 09:47 Ответить
вообще не понимаю где тут криминал.
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08.07.2021 16:06 Ответить
 
 