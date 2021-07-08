Криминальный авторитет, который находился в международном розыске, задержан на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТО

Работники Управления миграционной полиции ГУНП в Винницкой области задержали преступника, который находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Оперативники Управления миграционной полиции установили, что в одном из пенитенциарных учреждений области должен выйти на свободу 34-летний гражданин соседнего государства, который оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе. Он отбывал наказание в виде 10 лет лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, причинившее смерть потерпевшего, и злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний.

После соответствующей проверки полицейские выяснили, что указанный иностранец разыскивается Интерполом за совершение у себя на родине особо тяжких преступлений - изнасилование с угрозой убийства и разбоя, соединенного с насилием и грабежом.

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Миграционная полиция 7 июля задержала упомянутого опасного преступника на основании определения суда, вынесенного по ходатайству прокуратуры области.



Фото: сайт полиции

По словам начальника Управления миграционной полиции Кирилла Доценко, указанного иностранца правоохранительные органы соседнего государства разыскивали более десяти лет. Суд подверг задержанного экстрадиционному аресту. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.