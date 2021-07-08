Криминальный авторитет, который находился в международном розыске, задержан на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТО
Работники Управления миграционной полиции ГУНП в Винницкой области задержали преступника, который находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Оперативники Управления миграционной полиции установили, что в одном из пенитенциарных учреждений области должен выйти на свободу 34-летний гражданин соседнего государства, который оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе. Он отбывал наказание в виде 10 лет лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, причинившее смерть потерпевшего, и злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний.
После соответствующей проверки полицейские выяснили, что указанный иностранец разыскивается Интерполом за совершение у себя на родине особо тяжких преступлений - изнасилование с угрозой убийства и разбоя, соединенного с насилием и грабежом.
Миграционная полиция 7 июля задержала упомянутого опасного преступника на основании определения суда, вынесенного по ходатайству прокуратуры области.
По словам начальника Управления миграционной полиции Кирилла Доценко, указанного иностранца правоохранительные органы соседнего государства разыскивали более десяти лет. Суд подверг задержанного экстрадиционному аресту. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он берёт интеллектом.....