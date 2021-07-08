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Криминальный авторитет, который находился в международном розыске, задержан на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТО

Работники Управления миграционной полиции ГУНП в Винницкой области задержали преступника, который находился в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Оперативники Управления миграционной полиции установили, что в одном из пенитенциарных учреждений области должен выйти на свободу 34-летний гражданин соседнего государства, который оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе. Он отбывал наказание в виде 10 лет лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, причинившее смерть потерпевшего, и злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний.

После соответствующей проверки полицейские выяснили, что указанный иностранец разыскивается Интерполом за совершение у себя на родине особо тяжких преступлений - изнасилование с угрозой убийства и разбоя, соединенного с насилием и грабежом.

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Миграционная полиция 7 июля задержала упомянутого опасного преступника на основании определения суда, вынесенного по ходатайству прокуратуры области.

Криминальный авторитет, который находился в международном розыске, задержан на Виннитчине 01
Фото: сайт полиции

По словам начальника Управления миграционной полиции Кирилла Доценко, указанного иностранца правоохранительные органы соседнего государства разыскивали более десяти лет. Суд подверг задержанного экстрадиционному аресту. В ближайшее время планируется его передача правоохранителям страны-инициатора розыска.

Винницкая область (1037) Интерпол (538) Нацполиция (16496) розыск (842) экстрадиция (567)


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Топ комментарии
+5
оте мале миршавеньке плюгаве афтаритет?
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08.07.2021 09:34
+1
В 24 года нормальный пацан должен уже третью ходку тарабанить.
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08.07.2021 09:40
+1
"Соседнее государство" - риторика зеленых чмырей, это кацапия.
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08.07.2021 10:03
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08.07.2021 09:30 Ответить
оте мале миршавеньке плюгаве афтаритет?
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08.07.2021 09:34 Ответить
Он в кепке 😀 может грузин
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08.07.2021 09:36 Ответить
Може грузин, а може с какой нибудь Сызрани чоткий пацык.
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08.07.2021 09:39 Ответить
Та ще і в червоних революційних трусах.
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08.07.2021 09:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/357098

Он берёт интеллектом.....
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08.07.2021 09:52 Ответить
Йому 34 і 10 років він сидів,тобто вже в 24 роки встиг стільки начудити,що буде ще сидіти в засекреченій країні
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08.07.2021 09:38 Ответить
В 24 года нормальный пацан должен уже третью ходку тарабанить.
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08.07.2021 09:40 Ответить
Под "той стороной", как обычно, стыдливо замаскировать Рашку?
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08.07.2021 09:45 Ответить
"Соседнее государство" - риторика зеленых чмырей, это кацапия.
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08.07.2021 10:03 Ответить
 
 