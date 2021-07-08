Украинцы более 10 часов находятся в аэропорту Анталии, причин задержки рейса не сообщают, среди пассажиров грудные дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В аэропорту Анталии задерживается рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Люди уже более 10 часов находятся в аэропорту без воды и еды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из пассажиров.

"Причин задержки не называют как и сроков дальнейшей задержки рейса", - рассказал он.

Отмечается, что рейс откладывают на 1-2 часа уже четвертый раз.

Кроме того, среди пассажиров есть грудные дети, в ближайшее время их не будет чем кормить.

В то же время, в авиакомпании и посольстве данную ситуацию игнорирует, рассказывают пассажиры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет из Харькова в Турцию задерживался дважды - в связи с непогодой и из-за птицы





