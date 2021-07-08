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Украинцы более 10 часов находятся в аэропорту Анталии, причин задержки рейса не сообщают, среди пассажиров грудные дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В аэропорту Анталии задерживается рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Люди уже более 10 часов находятся в аэропорту без воды и еды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из пассажиров.

"Причин задержки не называют как и сроков дальнейшей задержки рейса", - рассказал он.

Отмечается, что рейс откладывают на 1-2 часа уже четвертый раз.

Кроме того, среди пассажиров есть грудные дети, в ближайшее время их не будет чем кормить.

В то же время, в авиакомпании и посольстве данную ситуацию игнорирует, рассказывают пассажиры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолет из Харькова в Турцию задерживался дважды - в связи с непогодой и из-за птицы

Украинцы более 10 часов находятся в аэропорту Анталии, причин задержки рейса не сообщают, среди пассажиров грудные дети 01
Украинцы более 10 часов находятся в аэропорту Анталии, причин задержки рейса не сообщают, среди пассажиров грудные дети 02
Украинцы более 10 часов находятся в аэропорту Анталии, причин задержки рейса не сообщают, среди пассажиров грудные дети 03

Автор: 

аэропорт (1509) Турция (3379) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+29
Грудные дети?вот сейчас расплачусь из за кретинов ,которые с грудным дитем, в ковид ,поперлась на курорт...
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08.07.2021 10:02
+24
ничего с ними не станется, пусть сидят
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08.07.2021 09:46
+22
если взяли на себя ответственность лететь с грудными детьми, то не нойте "спасайте нас все"
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08.07.2021 09:52
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Зараз краще відпочивати вдома , хоча б років 5-6 , поки ковідний дурдом не закінчиться . А заодно і ціни зменшаться .
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08.07.2021 13:25 Ответить
Так некоторые направления наоборот сейчас очень выгодные - та же турция весной была очень дешевой (ну потому что московитов туда не пускали), Египет тоже зимой был намного дешевле чем обычно. Так что хоть и карантин, а наоборот можно и дешевле отдохнуть.
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08.07.2021 23:34 Ответить
так выглядит дешёвый отдых в Египте:

Українці понад 10 годин перебувають в аеропорту Анталії, причин затримки рейсу не повідомляють, серед пасажирів немовлята - Цензор.НЕТ 6668
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09.07.2021 08:28 Ответить
Не очень понимаю. У нас 1 самолет - перевозит людей и в отель с 3мя звездами и в отель с 5ью звездами. Или по вашему если вы купили дешевую путевку, то вас на кукурузнику туда будут везти? ))))
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10.07.2021 23:49 Ответить
Сейчас не об єтом.А о том что дешманская путьовка - старій самольот.
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10.07.2021 23:55 Ответить
Как же не об этом? значит вы сами себе противоречите))) От выбранной вами путевки самолет не меняется) хоть в 2 звезды заселяйтесь, полетите вы на том же самолете что и люди купившие отдых в 5 звездах с ультраолинклюзив
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13.07.2021 09:43 Ответить
меняется. дешёвая путьовка - старый самолёт.
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13.07.2021 10:15 Ответить
Теперь я понял че у тебя ник "психбольница"
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13.07.2021 13:17 Ответить
Какой ты понятливый стал после приёма колёсиков!
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13.07.2021 13:25 Ответить
Хорошо бы Вы со своими грудными детьми еще ч10 асов 20 там посидели.из- за одной такой " заботливой"мамочки пассажиры всего самолета прилетают уставшие, когда их младенец орет 3 часа подряд. Особенно ночью, да если еще ехать долго потом людям от аэропорта. Так что им так и надо. Они же не думают о детях, когда прутся с ними так далеко, в жару, в сезон. Остальным пассажирам сочуствую.
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08.07.2021 15:52 Ответить
Цензор вже окупували фанатики сраного клоуна, яких бомбить від того, що люди змогли полетіти кудись відпочити. Гниди, заздріть і чекайте далі мани небесної від Зеленського. Вам така ситуація це не грозить.
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08.07.2021 15:58 Ответить
Шо опять Бодрум виноват? https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ur-utq
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08.07.2021 15:59 Ответить
Зачем это постить?!
Главный вопрос по теме, ну И ЧТО ?!
ответ ... нечего с "грудными детьми" по анталиям кататься.
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08.07.2021 17:37 Ответить
чего еще расскажешь? чего еще порекомендуешь незнакомым людям?
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08.07.2021 17:57 Ответить
Например, не пойти ли тебе на***й, бот.
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08.07.2021 22:15 Ответить
не могу, конечный пункт предложенного тобой маршрута находится во рту твоей мамы
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09.07.2021 09:57 Ответить
зачем грудных детей мучить - подождали бы хотя бы до их 2-х летия - это и на здоровье может сказаться - тепловой удар, температура, антисанитария.
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08.07.2021 21:14 Ответить
Всяко лучше для детей быть на море, чем сидеть в каменных джунглях.
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08.07.2021 17:58 Ответить
мне б ваши проблемы мажорьи..можете в море упасть для профилактики))) то же мне обуза нации
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08.07.2021 19:18 Ответить
О чём новость? Ежедневно десятки миллионов пассажиров не могут вовремя откуда - то вылететь.... Чем эта кучка дебилов уникальна и интересна? Сидят? Пусть сидят. Не хотят сидеть,пусть пойдут и утопятся....Никаких проблем не вижу...
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08.07.2021 20:18 Ответить
А в неотапливаемом аэровокзале Оренбурга слабо сутки...задержка рейса нелетная погода...на улице -40, в аэровокзале -10...веселуха
Или в Казахстане в июле без всяких кондишинов
Я тоже хочу в турции на курорте помучаться...да зарплата не позволяет...
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08.07.2021 20:33 Ответить
сейчас бы еще за мажоров переживать которые жопы греют на морях...
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08.07.2021 20:56 Ответить
при деньгах и голодные?
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08.07.2021 21:51 Ответить
вероятно, адиннарит.
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09.07.2021 08:31 Ответить
тут все комменты на русском, и дальше что?
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09.07.2021 09:58 Ответить
С грудными детьми надо дома сидеть, а не по Анталиям разъезжать?
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09.07.2021 06:24 Ответить
а вот и нет, хахаха, груднички должны работать реквизитом для инстасамок, Донаты, блогерша, яжмать!
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09.07.2021 08:30 Ответить
в Турецком аэропорту закончилась еда и вода? или у туристов закончился отельный оллинклюзив?
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09.07.2021 07:50 Ответить
Из года в год ажур ейр задерживает вылет обратно. Как всегда. У нас задержали на сутки как-то.
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09.07.2021 08:16 Ответить
А что блин зависть душит что сами не отдыхаете?Когда нибуть это у вас пройдет ?
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09.07.2021 13:50 Ответить
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