Украинцы более 10 часов находятся в аэропорту Анталии, причин задержки рейса не сообщают, среди пассажиров грудные дети. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В аэропорту Анталии задерживается рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Люди уже более 10 часов находятся в аэропорту без воды и еды.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из пассажиров.
"Причин задержки не называют как и сроков дальнейшей задержки рейса", - рассказал он.
Отмечается, что рейс откладывают на 1-2 часа уже четвертый раз.
Кроме того, среди пассажиров есть грудные дети, в ближайшее время их не будет чем кормить.
В то же время, в авиакомпании и посольстве данную ситуацию игнорирует, рассказывают пассажиры.
Топ комментарии
+29 Валерия Ларченко #413106
показать весь комментарий08.07.2021 10:02
+24 Aleks_15
показать весь комментарий08.07.2021 09:46
+22 Aleks_15
показать весь комментарий08.07.2021 09:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главный вопрос по теме, ну И ЧТО ?!
ответ ... нечего с "грудными детьми" по анталиям кататься.
Или в Казахстане в июле без всяких кондишинов
Я тоже хочу в турции на курорте помучаться...да зарплата не позволяет...