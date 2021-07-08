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20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в Стрые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в г. Стрый Львовской области. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Сегодня, около 5:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории клабища, расположенного на ул. Нижанковского, неизвестный повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

Прибыв на место правоохранители обнаружили мужчину, который как раз пытался скинуть один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. Увидев полицейских он пытался убежать, однако правоохранители догнали его и задержали.

Личность злоумышленника установлена ​​- им оказался 20-летний житель г. Стрый. Как предварительно установили правоохранители, всего парень повредил 59 надгробных крестов и памятников.

 Открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в Стрые, - Нацполиция 01
20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в Стрые, - Нацполиция 02
20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в Стрые, - Нацполиция 03
20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в Стрые, - Нацполиция 04

Автор: 

Нацполиция (16496) вандализм (604) Львовская область (2913)


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Топ комментарии
+27
На каменоломню дебила! Пускай теперь собственноручно вытачивает из прамора столько же - сколько сломал!!! Тварь такая!!!
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08.07.2021 10:57
+24
Не,ну не дебил,*** !
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08.07.2021 10:47
+23
обичний ватник таких 75%
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08.07.2021 11:25
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Не,ну не дебил,*** !
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08.07.2021 10:47 Ответить
На каменоломню дебила! Пускай теперь собственноручно вытачивает из прамора столько же - сколько сломал!!! Тварь такая!!!
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08.07.2021 10:57 Ответить
обичний ватник таких 75%
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08.07.2021 11:25 Ответить
Гмм...Так це ареал обітанія виключно свідків другого приходу...
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08.07.2021 11:29 Ответить
Скоріше за все він і є дебілом. Гляньте на фото. Криве за одну сторону, ще й дебіл кончений. Схоже, що такого й найняли лаптєногі. А шо? Спросу з нього ніякого...
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08.07.2021 12:24 Ответить
Ще й в спортивному костюмі - дебіл, ще й гопнік 100%!
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08.07.2021 14:11 Ответить
Прибить подонка!👿
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08.07.2021 14:58 Ответить
Та дебил, конечно
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08.07.2021 16:43 Ответить
небось для видосиков в тиктоке
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08.07.2021 10:48 Ответить
Які там відосики! І без психіатра по зовнішньому вигляду і діях видно, що воно ***.....е створіння, жертва п*яного зачаття.
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08.07.2021 10:52 Ответить
Спросить,- кто заказал ? Мастерская по изготовлению тех крестов и прочей атрибутики. Стекольщики дарили пацанам рогатки....
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08.07.2021 10:49 Ответить
Як варіант...
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08.07.2021 10:56 Ответить
Покроет ли ущерб стоимость его жилья...
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08.07.2021 10:49 Ответить
вряд ли оно у него есть .. а вот почки, печень и сердце покрыли бы сполна .. но это же не гуманно ...
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08.07.2021 10:53 Ответить
Останется одна голова профессора Доуэля.
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08.07.2021 11:25 Ответить
Ну платники податків на московії ж оплачують смолоскипи на "вічному вогню" для смаження шашликів, ну і наші оплатять.
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08.07.2021 11:06 Ответить
О, вже тут. Здрісті, посрамшьі москальіку?
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08.07.2021 11:17 Ответить
Довбень з Бугульми не второпає, що січові стрільці в переважності були солдатами Російської імперіїї, хоча для нащадка тих, хто грав у футбол головами адміралів Нахімова та Корнілова це норма.
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08.07.2021 11:23 Ответить
Камунячий нащадок.
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08.07.2021 10:51 Ответить
Навряд, просто йолоп, січові це ж не бандерівці.
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08.07.2021 11:07 Ответить
Коли червоні під час 2 Світової зайшли до Європи, то чекісти вишукували хто брав участь в січових стрільцях, армії УНР, махновців і т.п.
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08.07.2021 11:30 Ответить
Сатаніст? Не думаю.
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08.07.2021 10:52 Ответить
Конченый идиот. Походу за зеленского голосовал.
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08.07.2021 10:52 Ответить
такие даже не знают что такое выборы .. и их у нас 10 млн. ...
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08.07.2021 10:54 Ответить
Там ніхто не голосував за Зєлю?
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08.07.2021 11:03 Ответить
Ви не пам'ятаєте хоча б приблизно скільки відсотків віддала Львівщина за Порошенко і скільки за Зєлю?
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08.07.2021 11:06 Ответить
Від Січових Порошенко і Зеленський ще далі.
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08.07.2021 11:10 Ответить
Важливо ЩО в голові в такого вандала, що спонукало його громити саме ці хрести?
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08.07.2021 11:12 Ответить
Може переплутав з ОУН, москалі ж ідіоти на 90 відсотків..., так можна і з могилами тамплієрів боротись.
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08.07.2021 11:14 Ответить
Ну кого можна найняти для такої роботи, довбня, який програв у фруктики в автоматах все о мав і заліз в борги.
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08.07.2021 11:15 Ответить
Може.
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08.07.2021 11:15 Ответить
На таких меморіалах давно пора класти камери, які вартують 20 доларів, тоді б його зупинили на третьому хресті.
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08.07.2021 11:20 Ответить
20 років, невідомо чи йому було 18 в квітні 2019....
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08.07.2021 11:20 Ответить
Людина висловила припущення, що грунтується на діях неадеквата.
А ви можете спробувати спитати. І нам розказати.
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08.07.2021 11:24 Ответить
В утіль... Такого дебіла не виправити
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08.07.2021 10:53 Ответить
сам???? та вірастюк порівняно з ним - шмаркля маломощна
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08.07.2021 10:59 Ответить
Не пішло крушити могили нквдешників, а саме січових стрільців.
Явно сепарюга.
Питання: це його власна ініціатива чи виконував замовлення?
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08.07.2021 11:00 Ответить
НУВС і Січові існували в різні часи.
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08.07.2021 11:08 Ответить
У цьому випадку дійсно какая_разніца коли існували?
Важливо на чій стороні вони були, за Україну чи проти неї.
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08.07.2021 11:11 Ответить
Хм, а тут ми впираємся в 2 гетьманів серед 3 українців, вони наприклад були проти Скоропадського, який провів першу українізацію в свому 34-му корпусі, просто вигнав всіх з неукраїнськими прізвищами, до СРСР це був показник.
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08.07.2021 11:18 Ответить
Ви думаєте це упороте з відео знає про такі деталі?
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08.07.2021 11:25 Ответить
Ні звичайно, 70 відсотків на ЦН не знає, просто якщо щось "українське" в довбнів енурез.
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08.07.2021 11:29 Ответить
урод
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08.07.2021 11:01 Ответить
А вот это как раз НЕ похоже на десткую шалость!
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08.07.2021 11:13 Ответить
Тим більше, валив не всі хрести підряд, а лише на могилах січових стрільців...
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08.07.2021 14:17 Ответить
А що це за могили ?
Явно не звичайних людей.
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08.07.2021 11:33 Ответить
певно вандал віруючий рпц.
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08.07.2021 11:34 Ответить
Січових стрільців...
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08.07.2021 14:17 Ответить
Напоминаем рассказ Конан Дойла - Шесть Наполеонов, там где преступник искал драгоценный камень внутри бюста ) Я бы побеседовал с этим пацанчиком...
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08.07.2021 11:47 Ответить
його треба привалити тими хрестами. щоб не виліз
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08.07.2021 12:26 Ответить
У Стрию колись при совітах аеродром воєнний був і частина воєнних ватніків з московії так і залишилася там жити після 1991... Це так, як варіант, бо громив ж конкретно могили січових стрільців.
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08.07.2021 14:15 Ответить
С рюкзаком... Значит засланый казачок.
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08.07.2021 16:07 Ответить
5 ЛЕТ МАЛО !!! ПОЖИЗНЕННО НА УРАНОВЫЕ ШАХТЫ !!!
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08.07.2021 17:30 Ответить
хрести, пам,ятники ламають, на меморіалах справляють вечірки, на вічному вогні жарать шашліки а на ютюбі називають Україну......бучою. ЩО ЦІ ЛЮДИ РОБЛЯТЬ В УКРАЇНІ????
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08.07.2021 20:16 Ответить
Закопали бы эту тварь в ближайшей какой-нибудь яме и все дела
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08.07.2021 23:05 Ответить
 
 