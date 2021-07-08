20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в Стрые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

20-летний парень повредил 59 могильных крестов и памятников на кладбище в г. Стрый Львовской области. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Сегодня, около 5:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории клабища, расположенного на ул. Нижанковского, неизвестный повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

Прибыв на место правоохранители обнаружили мужчину, который как раз пытался скинуть один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. Увидев полицейских он пытался убежать, однако правоохранители догнали его и задержали.

Личность злоумышленника установлена ​​- им оказался 20-летний житель г. Стрый. Как предварительно установили правоохранители, всего парень повредил 59 надгробных крестов и памятников.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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