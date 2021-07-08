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Юные футболисты, спевшие гимн Украины в одном из дворов Троещины, встретились с игроками национальной сборной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Детей, которые перед началом игры в футбол спели гимн Украины в одном из дворов столичной Троещины, пригласили в Дом футбола. Юные футболисты пообщались с игроками национальной сборной и получили автографы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дети имели возможность пообщаться, получить автографы и сделать совместное фото с игроками национальной сборной Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым, а также с легендами украинского футбола Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко.

Юным футболистам вручили памятные подарки и форму для тренировок.

Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором дети в одном из дворов Троещины перед тем, как начать гонять в футбол, спели гимн Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Болельщики украинской сборной поют национальный гимн перед матчем Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО


Юные футболисты, спевшие гимн Украины в одном из дворов Троещины, встретились с игроками национальной сборной 01
Юные футболисты, спевшие гимн Украины в одном из дворов Троещины, встретились с игроками национальной сборной 02
Юные футболисты, спевшие гимн Украины в одном из дворов Троещины, встретились с игроками национальной сборной 03

Автор: 

гимн (236) дети (6520) футбол (3586)


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Топ комментарии
+97
Тем кто это организовал огромнейший респект! Теперь нужно раскрутить эту новость и Гимн Украины будет звучать в каждом дворе!
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08.07.2021 11:10
+58
И этому не помешают никакие Мандели, для нее у нас святая вода есть!
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08.07.2021 11:12
+51
не відомо чи стануть ці хлопчики футболістами... але вони вже стануть справжніми українцями без залишків совка і вати в голові.
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08.07.2021 11:16
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И спели "Путин %уйло! - Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла"?
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08.07.2021 11:10 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Putin_khuylo! Можно. Международная Википедия одобряет.
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08.07.2021 11:20 Ответить
Хунта теж схвалює!
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08.07.2021 11:24 Ответить
Из песни слов не выбросишь(с)
Например, если ребенка тщательно ограждать от специфики гендерных отношений, то к пубертантному возрасту можно вырастить хорошего пациента психоневрологического диспансера. Так же и с Фекалостаном.
Что поделать, если такова реальность.
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08.07.2021 11:40 Ответить
З.Ы. Правильно співати - "Путин - ПРУТЛО... ла-ла..."
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08.07.2021 15:22 Ответить
Тем кто это организовал огромнейший респект! Теперь нужно раскрутить эту новость и Гимн Украины будет звучать в каждом дворе!
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08.07.2021 11:10 Ответить
И этому не помешают никакие Мандели, для нее у нас святая вода есть!
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08.07.2021 11:12 Ответить
Осиновый кол тоже найдется, только сильно не расслабляйся его не в сердце забьют...
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08.07.2021 11:20 Ответить
нe для нei a вiд нei
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08.07.2021 13:45 Ответить
и у меня лично по нему много вопросов. Особенно по пенальти. До сих пор возмущен!
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08.07.2021 19:44 Ответить
не будьте слишком строги, Фортуна все расставила по своим местам.
Ну что, нашим надо было отказаться играть со шведами, раз оказались в финальной части не по игре?
А чуда не произошло, несмотря на форму и поддержку болельщиков.
Но, думаю, призовыми все довольны.
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08.07.2021 11:35 Ответить
Да и со шведами рубились очень неплохо. Другое дело, что класса не хватило для Англии.
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08.07.2021 11:47 Ответить
Везение не отменить и оно всегда нужно. Но кроме него должен быть интерес к игре и грамотность. Украина сыграла плохо и так об этом и надо говорить. Футболистов надо было "разорвать" в клочья по пириезду, а не созывать митинги с лозунгами "я горжусь вами". Иначе у детей сформируется совершенно неправильное представление о жизни.
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08.07.2021 11:50 Ответить
По большому счету согласен.
Однако, считаю, наши сыграли как умеют.
Это хуже, чем мы ждали, но лучше они просто не смогли.
Почему - должны разобраться специалисты, и начать, думаю, стоит с тренера.
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08.07.2021 12:46 Ответить
у дєтєй сфарміруєтца что? что нужно разривать в клочья?
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08.07.2021 23:43 Ответить
умереть должны были, но не так опозориться!!! как вчера Дания стояла! насмерть! а наши доходяги что??
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08.07.2021 19:45 Ответить
Те, кому платят сотни тысяч, думаю, умирать не станут на футбольном поле.
Ибо завтра будут новые игры, и новые деньги...
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08.07.2021 20:54 Ответить
Детки, конечно молодцы, а вот сборников могло бы и побольше прийти раз уж сами пригласили.
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08.07.2021 11:11 Ответить
Кто делает больше для патриотического воспитания детей, Ахмет с его полусепарми в команде?
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08.07.2021 11:20 Ответить
Так нехай ахмєткіни і грають за команди та збірну Домбабве, якщо їм Україна гірша.
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08.07.2021 11:27 Ответить
які класні пацанчата !
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08.07.2021 16:49 Ответить
пацаны молодцы.приятно на них посмотреть и послушать
\
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08.07.2021 11:13 Ответить
не відомо чи стануть ці хлопчики футболістами... але вони вже стануть справжніми українцями без залишків совка і вати в голові.
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08.07.2021 11:16 Ответить
Футболистами может и не станут а вот козаками уже стали!
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08.07.2021 11:18 Ответить
Без залишков совка - это значит без взятия кубков Европы и кубков Уефа, то есть игра курям на смех.
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08.07.2021 23:49 Ответить
Вот они - наше будущее!!!! Бущее нашей новой Украины!!!
А все ублюдочные сепарские твари, любого возраста, должны жить за поребриком!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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08.07.2021 11:17 Ответить
где то заплакал Ракицкий)))
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08.07.2021 11:18 Ответить
Не история а Сказка ..Спс тем кто сделал это для ребятишек
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08.07.2021 11:18 Ответить
Пели четыре, а пятый? 😂
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08.07.2021 11:20 Ответить
На кумовство намекаете?!
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08.07.2021 11:29 Ответить
Та не, хорошие пацаны, правильные
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08.07.2021 11:31 Ответить
как и их родители, судя по воспитанию...
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08.07.2021 11:38 Ответить
Оце гарна справа! Молодці!!! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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08.07.2021 11:32 Ответить
Когда так работает - это круто. Надеюсь, что площадка будет и действительно хорошая.
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08.07.2021 11:32 Ответить
Аж до сліз! Патріоти маленькі! Це і є наше майбутнє. А зелю якось перемелимо. І не таких пережили.
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08.07.2021 11:40 Ответить
На самому малому шпендику футболка така завелика, що виглядає як сукня
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08.07.2021 11:49 Ответить
Нічьо, на виріст!)
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08.07.2021 12:20 Ответить
Красавчики
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08.07.2021 12:08 Ответить
Зачастую, глядя вокруг, испытываю "испанский стыд" за нашу власть. А вот такие новости и подрастающее поколение, вселяют уверенность в будущее Украины. Как это кощунственно не звучит, но мне очень жаль, что осталось еще много совка и манкуртов и они медленно уходят.
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08.07.2021 12:18 Ответить
Можна подумати гравці національної збірної і особливо їїт тренер і голова федерації павелко такі патріоти? ,від "патріотизму" навіть в рф сказали що це їхні гравці оскільки говорят на "могучем язике". Вміють в нас піаром займатись, після розгрому від англійців їх зустрічали як героїв ,.замість того що б проаналізувати бездарну гру.
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08.07.2021 12:25 Ответить
Который из них сборная?
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08.07.2021 12:26 Ответить
Плачу
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08.07.2021 12:27 Ответить
непонятно то есть кто то устроил встречу детей со двора это надо такое стукануть распиарить кому то а смысл...шок
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08.07.2021 12:32 Ответить
Соціальні мережі,не,не чув?!
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08.07.2021 12:45 Ответить
я сам видео пилил но меня же в короли не избрали же
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08.07.2021 13:58 Ответить
сонечки. І діти, і футболісти
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08.07.2021 12:32 Ответить
Вырастут и начнут любить деньги превыше всего как нынешние футболисты сборной.
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08.07.2021 12:40 Ответить
Не завидуйте. Я Вам трусы подарю. Семейные. С коричневым автографом на заднице.
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08.07.2021 20:33 Ответить
Тронуло до слёз...
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08.07.2021 12:40 Ответить
Коли я бачу таке,то ще жевріє думка,що для України все не так погано.
До сліз...
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08.07.2021 12:45 Ответить
Маленькі патріоти країни, молодці малі.
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08.07.2021 13:14 Ответить
У КОЖНОМУ ДВОРІ МАЮТЬ БУТИ ВІДНОВЛЕНІ(МОДЕРНІЗОВАНІ) ТАКІ СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ, ЗБУДОВАНІ БІЛЬШЕ 30 РОКІВ ТОМУ, БО КОЖНА ДИТИНА ПОТРЕБУЄ ТА ЗАСЛУГОВУЄ НА ЦЕ!!!!!
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08.07.2021 13:14 Ответить
ГОЛОСОВАТЬ нужно за нормальных меров и президентов!
И думать перед тем, как голосоватьза кого свой голос отдавать, не за колбасу, а за будущее Украины!
Не за писюниста омансаого, молороса предателя, не за местных князько,которые у власти годами, накрались сами, со своими бухгалтерами, а за людей, которые любят свою страну и доказывают на деле, а не на словах!
Тогда и будут такие майданчики в каждом дворе!
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08.07.2021 13:31 Ответить
панамка гвоздем прибита? мог бы и снять при исполнении Гимна.
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08.07.2021 13:16 Ответить
Любчики мої маленькі, Ви наша гордість та наша надія. Нехай щастить Вам у житті!
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08.07.2021 13:23 Ответить
Ничего у тебя ***** не выйдет!
Украина была, есть и будет!
Слава Украине!
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08.07.2021 13:26 Ответить
Героям Слава!
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08.07.2021 21:05 Ответить
Пацанам теперь стимул хороший и техническая база. Молодцы Лёсик с Демьяном. Мог бы и Шева подрулить для пущей солидности...
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08.07.2021 13:31 Ответить
ПРОСТО СУПЕР новина! Молодці!
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08.07.2021 14:05 Ответить
Хорошая новость. Особенно на фоне всяческих околополитических зашкваров.
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08.07.2021 14:56 Ответить
Згідно козацької традиції на палю саджали зрадників.
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08.07.2021 16:01 Ответить
Це просто взагалі
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08.07.2021 16:46 Ответить
Й спитали гравців: - "Чого ви телепні досі мову не вивчили"?
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08.07.2021 19:01 Ответить
З такими маленькими патріотами України в нас і в нашої країни-України є майбутнє!
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08.07.2021 20:28 Ответить
Браво!!! Как бальзам на душу.
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08.07.2021 21:41 Ответить
Майбутне Украіни ! Дорослим велика подяка хто цю зустріч влаштував!
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08.07.2021 21:45 Ответить
Пиар. Но какой красивый то!
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08.07.2021 22:40 Ответить
Боже, таке хлопченя чудове у завеликій футболці !
Дуже гарна ініціатива.
Приємно читати такі новини.
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09.07.2021 04:00 Ответить
Дуже радий, що молодь стає Українцями, а не малососами мОскви,таких дітей має підтримувати держава.
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09.07.2021 10:51 Ответить
 
 