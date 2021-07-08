Юные футболисты, спевшие гимн Украины в одном из дворов Троещины, встретились с игроками национальной сборной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Детей, которые перед началом игры в футбол спели гимн Украины в одном из дворов столичной Троещины, пригласили в Дом футбола. Юные футболисты пообщались с игроками национальной сборной и получили автографы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дети имели возможность пообщаться, получить автографы и сделать совместное фото с игроками национальной сборной Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым, а также с легендами украинского футбола Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко.

Юным футболистам вручили памятные подарки и форму для тренировок.

Напомним, ранее в сети появился ролик, на котором дети в одном из дворов Троещины перед тем, как начать гонять в футбол, спели гимн Украины.

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