28-летний наркодилер задержан в Кривом Роге: изъяты наркотические и психотропные вещества на 2,5 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге полицейские изъяли у местного жителя почти 9 кг каннабиса и более кг синтетических наркотиков "метамфетамина" и "метадона" на 2,5 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского РУП.

"7 июля сотрудники отдела криминальной полиции провели санкционированный обыск в квартире, расположенной в Саксаганском районе г. Кривой Рог. Как оказалось, 28-летний злоумышленник использовал арендуемое помещение как своеобразный склад, где хранил и фасовал наркотики, которые затем рассылал для дальнейшего сбыта по всей территории Украины.", - сказано в сообщении.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет более 2,5 млн гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

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Сейчас правоохранители выясняют происхождение изъятых веществ и устанавливают других лиц, причастных к наркосбыту.





Фото: сайт полиции