28-летний наркодилер задержан в Кривом Роге: изъяты наркотические и психотропные вещества на 2,5 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Кривом Роге полицейские изъяли у местного жителя почти 9 кг каннабиса и более кг синтетических наркотиков "метамфетамина" и "метадона" на 2,5 млн гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского РУП.
"7 июля сотрудники отдела криминальной полиции провели санкционированный обыск в квартире, расположенной в Саксаганском районе г. Кривой Рог. Как оказалось, 28-летний злоумышленник использовал арендуемое помещение как своеобразный склад, где хранил и фасовал наркотики, которые затем рассылал для дальнейшего сбыта по всей территории Украины.", - сказано в сообщении.
Изъятые вещества направлены на экспертное исследование. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет более 2,5 млн гривен.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.
Сейчас правоохранители выясняют происхождение изъятых веществ и устанавливают других лиц, причастных к наркосбыту.
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Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.