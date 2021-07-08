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28-летний наркодилер задержан в Кривом Роге: изъяты наркотические и психотропные вещества на 2,5 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге полицейские изъяли у местного жителя почти 9 кг каннабиса и более кг синтетических наркотиков "метамфетамина" и "метадона" на 2,5 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского РУП.

"7 июля сотрудники отдела криминальной полиции провели санкционированный обыск в квартире, расположенной в Саксаганском районе г. Кривой Рог. Как оказалось, 28-летний злоумышленник использовал арендуемое помещение как своеобразный склад, где хранил и фасовал наркотики, которые затем рассылал для дальнейшего сбыта по всей территории Украины.", - сказано в сообщении.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет более 2,5 млн гривен.

28-летний наркодилер задержан в Кривом Роге: изъяты наркотические и психотропные вещества на 2,5 млн грн, - Нацполиция 01

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

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Сейчас правоохранители выясняют происхождение изъятых веществ и устанавливают других лиц, причастных к наркосбыту.

28-летний наркодилер задержан в Кривом Роге: изъяты наркотические и психотропные вещества на 2,5 млн грн, - Нацполиция 02
28-летний наркодилер задержан в Кривом Роге: изъяты наркотические и психотропные вещества на 2,5 млн грн, - Нацполиция 03
Фото: сайт полиции

Кривой Рог (1403) наркотики (2148) Нацполиция (16496) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+11
Аваков забрав у Юзіка бізнес?
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08.07.2021 11:53
+10
Не кореш, а поставщик
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08.07.2021 12:05
+5
У Вовика младшие братья есть????
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08.07.2021 11:57
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в Кривом Роге?! На родине преЗЕдента?! не может быть!!!)))
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08.07.2021 11:46 Ответить
Тупо мусора делят рынки сбыта ...
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08.07.2021 11:49 Ответить
Аваков забрав у Юзіка бізнес?
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08.07.2021 11:53 Ответить
Эй Бубочка, это не твой кореш?
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08.07.2021 11:51 Ответить
Не кореш, а поставщик
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08.07.2021 12:05 Ответить
В ОП не попадет ???
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08.07.2021 11:57 Ответить
У Вовика младшие братья есть????
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08.07.2021 11:57 Ответить
може це помилка - 43-річного, який постійно кричав "я вам не лох, я вам не лох"
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08.07.2021 12:00 Ответить
Не путайте понятия "наркодилер" и "клиент"
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08.07.2021 12:07 Ответить
може інколи підробляє, поки єрмак не бачить )
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08.07.2021 12:14 Ответить
Он же вроде в Литве бедоносит, или уже вернулся?
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08.07.2021 12:07 Ответить
Отпустите,это друг ЗЕбобика.
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08.07.2021 12:11 Ответить
Поймали чувака, который зеленскому кокс подганял.
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08.07.2021 12:17 Ответить
Для того чтобы побороть это зло , такие сообщения должны быть ежедневными. (а в Кривом Роге - два раза в день). А раз в год - это создание видимости работы.
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08.07.2021 12:30 Ответить
а считал, что ему 28 и он не лох
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08.07.2021 12:50 Ответить
Маме Римме уже сказали, не ???
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08.07.2021 16:04 Ответить
с чиго начинал и наш бубачка
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08.07.2021 20:44 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:27 Ответить
 
 