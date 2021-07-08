Отделение экстренной помощи, построенное "с нуля" за три месяца в Черновицкой области, начало работу, - ОГА. ФОТОрепортаж

Новое отделение экстренной медицинской помощи в Сторожинцецкой многопрофильной больнице интенсивного лечения на Буковине начало работу.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что отделение началоа работу не только как приемное, но и как лечебно-реанимационное.

"Это современное, доступное отделение с широким спектром услуг. Оказываем здесь как реанимационную, так и хирургическую помощь. Сразу в приемном покое можно сделать рентген, УЗИ и другие лабораторные исследования", - рассказал директор больницы Александр Войцеховский.

Приемный покой оснащен новой диагностической техникой, в том числе компьютерным томографом.

Новое отделение было отстроено с нуля в течение трех месяцев в рамках президентской программы "Большая стройка".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что в 2021 году в Украине будут обновлены или построены 177 приемных отделений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На трассе национального значения Н-09 убрали опасную скалу. ФОТОрепортаж





