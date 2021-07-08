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Отделение экстренной помощи, построенное "с нуля" за три месяца в Черновицкой области, начало работу, - ОГА. ФОТОрепортаж

Новое отделение экстренной медицинской помощи в Сторожинцецкой многопрофильной больнице интенсивного лечения на Буковине начало работу.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что отделение началоа работу не только как приемное, но и как лечебно-реанимационное.

"Это современное, доступное отделение с широким спектром услуг. Оказываем здесь как реанимационную, так и хирургическую помощь. Сразу в приемном покое можно сделать рентген, УЗИ и другие лабораторные исследования", - рассказал директор больницы Александр Войцеховский.

Приемный покой оснащен новой диагностической техникой, в том числе компьютерным томографом.

Новое отделение было отстроено с нуля в течение трех месяцев в рамках президентской программы "Большая стройка".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что в 2021 году в Украине будут обновлены или построены 177 приемных отделений.

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Отделение экстренной помощи, построенное с нуля за три месяца в Черновицкой области, начало работу, - ОГА 01
Отделение экстренной помощи, построенное с нуля за три месяца в Черновицкой области, начало работу, - ОГА 02
Отделение экстренной помощи, построенное с нуля за три месяца в Черновицкой области, начало работу, - ОГА 03

Автор: 

больница (1440) Буковина (898) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
Тогда корректней было бы написать так: думаю,будет стоять долго и счастливо,очень не хотелось бы ошибиться. А так сначала облил говном,а потом типа поправился.
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08.07.2021 15:15
+1
Чем отличаются украинцы от россиян - у нас строят больницы, а у них все больше ядерных боеголовок. Никогда не забуду съемки каких-то сепаров, 1) которые от удовольствия визжали от того, как снаряд из их танка попал в один из верхних этажей в девтиэтажку (дай Бог, чтобы там тогда людей не было), 2) когда эти дебилы выстрелили какой-то мощный заряд (кажется для разминирования) по фермерскому хозяйству и тащились от разрушений.
Ну и съемки уже из Мариуполя , когда по городу стреляли "градами". Нация, которая созидает и нация, которая разрушает.
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08.07.2021 15:37
+1
До існуючої лікарні прибудували одноповерхову прибудову. "Велике крадівництво" від маленького преЗЕдента.
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08.07.2021 15:46
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а навіщо було руйнувати, щоби збудувати теж саме, тільке гірше?
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08.07.2021 14:39 Ответить
Томографу там не було. Можливо новий рентген.
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08.07.2021 15:23 Ответить
Дуже швидко не значить дуже якісно. Скоріше за все вигрібати заштукатурене лайно прийдеться дуже довго і дуже дорого.
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08.07.2021 14:45 Ответить
Дуже хочу помилятися...
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08.07.2021 14:46 Ответить
Тогда корректней было бы написать так: думаю,будет стоять долго и счастливо,очень не хотелось бы ошибиться. А так сначала облил говном,а потом типа поправился.
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08.07.2021 15:15 Ответить
Написав, як вважав за потрібне.
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08.07.2021 17:54 Ответить
Причем тут ога до грошей народа. Может громадянам пора самим распоряжаться коштами громад . Ст142,143 , Констииуции.
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08.07.2021 15:25 Ответить
Чем отличаются украинцы от россиян - у нас строят больницы, а у них все больше ядерных боеголовок. Никогда не забуду съемки каких-то сепаров, 1) которые от удовольствия визжали от того, как снаряд из их танка попал в один из верхних этажей в девтиэтажку (дай Бог, чтобы там тогда людей не было), 2) когда эти дебилы выстрелили какой-то мощный заряд (кажется для разминирования) по фермерскому хозяйству и тащились от разрушений.
Ну и съемки уже из Мариуполя , когда по городу стреляли "градами". Нация, которая созидает и нация, которая разрушает.
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08.07.2021 15:37 Ответить
До існуючої лікарні прибудували одноповерхову прибудову. "Велике крадівництво" від маленького преЗЕдента.
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08.07.2021 15:46 Ответить
То есть, не надо было строить?
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09.07.2021 08:34 Ответить
 
 