Отделение экстренной помощи, построенное "с нуля" за три месяца в Черновицкой области, начало работу, - ОГА. ФОТОрепортаж
Новое отделение экстренной медицинской помощи в Сторожинцецкой многопрофильной больнице интенсивного лечения на Буковине начало работу.
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что отделение началоа работу не только как приемное, но и как лечебно-реанимационное.
"Это современное, доступное отделение с широким спектром услуг. Оказываем здесь как реанимационную, так и хирургическую помощь. Сразу в приемном покое можно сделать рентген, УЗИ и другие лабораторные исследования", - рассказал директор больницы Александр Войцеховский.
Приемный покой оснащен новой диагностической техникой, в том числе компьютерным томографом.
Новое отделение было отстроено с нуля в течение трех месяцев в рамках президентской программы "Большая стройка".
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что в 2021 году в Украине будут обновлены или построены 177 приемных отделений.
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Ну и съемки уже из Мариуполя , когда по городу стреляли "градами". Нация, которая созидает и нация, которая разрушает.