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Махинации с приватизацией заповедных земель на Ивано-Франковщине нанесли государству свыше 100 млн грн ущерба, - ГБР. ФОТО

Махинации с приватизацией заповедных земель на Ивано-Франковщине нанесли государству свыше 100 млн грн ущерба, - ГБР. ФОТО

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове разоблачили преступные схемы в Ивано-Франковской области, которые позволили незаконно приватизировать свыше 120 га земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-цент ГБР.

Подчеркивается, что должностные лица Госгеокадастра в сговоре с руководителями частных проектных организаций в течение 2019-21 гг принимали незаконные решения о выделении и приватизации земельных участков рядом с населенными пунктами Быстрица, Поляница, Микуличин, Хомяковка, Стрымба, Зеленая и вдоль реки Быстрица Надворнянская в Ивано-Франковской области.

Операции проводили без согласований с местными властями и смежными пользователями. Под "приватизацию" попали также земли лесного и природно-заповедного фонда.

"Злоумышленники выделяли участки на подставных лиц, в основном из числа участников АТО, а затем использовали землю по своему усмотрению. По предварительным данным, по такой схеме было приватизировано более 120 га земли, предварительно установленная сумма нанесенного ущерба - более 100 млн грн", - следует из сообщения.

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Махинации с приватизацией заповедных земель на Ивано-Франковщине нанесли государству свыше 100 млн грн ущерба, - ГБР 01
Махинации с приватизацией заповедных земель на Ивано-Франковщине нанесли государству свыше 100 млн грн ущерба, - ГБР 02
Махинации с приватизацией заповедных земель на Ивано-Франковщине нанесли государству свыше 100 млн грн ущерба, - ГБР 03
Махинации с приватизацией заповедных земель на Ивано-Франковщине нанесли государству свыше 100 млн грн ущерба, - ГБР 04

Следователи ГБР провели обыски в служебных помещениях Госгеокадастра, проектных организациях, а также в помещениях фигурантов. Изъяты черновики, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность.

Запланировано проведение экспертиз, готовятся сообщения фигурантам о подозрении в совершении преступления группой лиц, злоупотреблении властью, получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

Во время досудебного расследования проверяется причастность сотрудников правоохранительных органов к прикрытию преступной схемы.

Автор: 

земля (1947) коррупция (8564) приватизация (1043) махинации (583) Ивано-Франковская область (923) ГБР (3005)


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буковель накрыли? А нет, показалось)
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08.07.2021 15:37 Ответить
я наверное не умею... пора валить... куда? .... кого?.....
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13.07.2021 13:52 Ответить
 
 