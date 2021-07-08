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Минагрополитики отчиталось о неделе работы рынка земли: поданы 2832 заявления, из них 2471 согласовано, больше всего скупают участки на Полтавщине и Виннитчине. ИНФОГРАФИКА
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что за последние сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции. Больше всего их состоялось в Винницкой и Полтавской областях - по пять.
Всего с начала открытия рынка земли осуществлены 364 сделки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельные операции.
По состоянию на 7 июля от нотариусов поступило всего 2832 заявления, из них 2471 согласовано, 295 находятся в очереди на рассмотрение, 364 отказано. Получение доступа нотариусов в Государственный земельный кадастр происходит в штатном режиме.
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Прямое нарушение Конституции.
А все будет как с ваучерами.
Просто доки ещё не все успели подготовить