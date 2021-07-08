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Минагрополитики отчиталось о неделе работы рынка земли: поданы 2832 заявления, из них 2471 согласовано, больше всего скупают участки на Полтавщине и Виннитчине. ИНФОГРАФИКА

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что за последние сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции. Больше всего их состоялось в Винницкой и Полтавской областях - по пять.

Всего с начала открытия рынка земли осуществлены 364 сделки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельные операции.

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По состоянию на 7 июля от нотариусов поступило всего 2832 заявления, из них 2471 согласовано, 295 находятся в очереди на рассмотрение, 364 отказано. Получение доступа нотариусов в Государственный земельный кадастр происходит в штатном режиме.

Минагрополитики отчиталось о неделе работы рынка земли: поданы 2832 заявления, из них 2471 согласовано, больше всего скупают участки на Полтавщине и Виннитчине 01

Автор: 

земля (1947) Минагрополитики (412) продажа (483)


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Что касается частников, продадут свои паи, через 1-2 года бабку просрут и в итоге будут волать Юлька помоги!!!!
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08.07.2021 16:14 Ответить
Нє, волати усі будуть - клята Юлька не протисла референдум і, як завжди, в усьому винна.
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08.07.2021 16:24 Ответить
Юлька помоги ? )))))))))
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08.07.2021 16:43 Ответить
Нашли спасительницу )))
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08.07.2021 16:43 Ответить
Нашли спасительницу )))

Прямое нарушение Конституции.
А все будет как с ваучерами.
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10.07.2021 21:55 Ответить
Ост так і можно вичислити бази рептілоїдів.
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08.07.2021 16:14 Ответить
через месяц удивитесь когда пол Украины скупят
Просто доки ещё не все успели подготовить
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08.07.2021 16:17 Ответить
Ну Винница понятно, Грося, а вот на Полтавщине интересно кто
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08.07.2021 16:27 Ответить
Ідіоти, на Вінничині і Полтавщині продали аж по 80 гектарів, звісно це може дозволити собі лише Грося, чи олігархи. Скупили всю земельку!
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08.07.2021 16:43 Ответить
 
 