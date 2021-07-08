СБУ и ГБР выявили хищения в "Киевавтодоре" на 110 млн гривен. ФОТОрепортаж

Задокументированы факты масштабного хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор" при закупке спецтехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что только одна закупка этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб в более чем 20 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 года КК "Киевавтодор" провела закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договора с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора - поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн", - следует из сообщения.









По предварительным оценкам, закупка осуществлена по значительно завышенным ценам.

Читайте также: Махинации с приватизацией заповедных земель на Ивано-Франковщине нанесли государству свыше 100 млн грн ущерба, - ГБР. ФОТО

"Таким образом только данная закупка "Киевавтодора" нанесла ущерб столичному бюджету на свыше 20 млн грн", - подчеркивают в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор", в офисах коммерческих структур и по месту фактического проживания фигурантов дела. Изъята финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Информацию о коррупции в "Киевавтодоре" при закупке техники подтверждает также и пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, к махинациям причастны также чиновники одного из Департаментов исполнительного органа Киевского горсовета.

"Установлено, что должностные лица закупили по завышенным ценам грузовые и специализированные автомобили для строительства дорог. В результате махинации было присвоено свыше 110 млн гривен бюджетных средств. В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности, во время которых изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов", - сказано в сообщении ГБР.















В настоящее время решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам и соучастникам преступной деятельности с последующим избранием меры пресечения. Правонарушение квалифицировано по ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - добавили в ГБР.