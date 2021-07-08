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СБУ и ГБР выявили хищения в "Киевавтодоре" на 110 млн гривен. ФОТОрепортаж

Задокументированы факты масштабного хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор" при закупке спецтехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что только одна закупка этого предприятия нанесла столичному бюджету ущерб в более чем 20 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что в октябре-ноябре 2020 года КК "Киевавтодор" провела закупку всесезонных машин для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам проведенных тендеров компания заключила договора с подчиненной ей коммерческой структурой. Предмет договора - поставка 24 дорожных комбинированных машин на общую сумму 141 млн грн", - следует из сообщения.

СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 01
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 02
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 03
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 04

По предварительным оценкам, закупка осуществлена по значительно завышенным ценам.

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"Таким образом только данная закупка "Киевавтодора" нанесла ущерб столичному бюджету на свыше 20 млн грн", - подчеркивают в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, КК "Киевавтодор", в офисах коммерческих структур и по месту фактического проживания фигурантов дела. Изъята финансовая документация, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Информацию о коррупции в "Киевавтодоре" при закупке техники подтверждает также и пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, к махинациям причастны также чиновники одного из Департаментов исполнительного органа Киевского горсовета.

"Установлено, что должностные лица закупили по завышенным ценам грузовые и специализированные автомобили для строительства дорог. В результате махинации было присвоено свыше 110 млн гривен бюджетных средств. В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности, во время которых изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов", - сказано в сообщении ГБР.

СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 05
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 06
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 07
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 08
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 09
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 10
СБУ и ГБР выявили хищения в Киевавтодоре на 110 млн гривен 11

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам и соучастникам преступной деятельности с последующим избранием меры пресечения. Правонарушение квалифицировано по ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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"Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - добавили в ГБР.

Автор: 

Киевсовет (1373) коррупция (8564) СБУ (19931) Киевавтодор (152) техника (1738) закупки (759) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+8
Нехай перевірять Велике будівництво упоротого
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08.07.2021 16:26
+3
В "Криворожавтодоре" не выявили, в Харькове, в Одессе?
Там в доску свои для Баканова и зеленого ГБР.
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08.07.2021 16:28
+3
Пізно!!! Ваша "Клоунада " уже не вярятує вас !!! - "Майдан" на горизонті!!!
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08.07.2021 16:29
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Нехай перевірять Велике будівництво упоротого
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08.07.2021 16:26 Ответить
то еще впереди - но в Хайфе клоуна не достанешь
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08.07.2021 16:29 Ответить
Думаєш встигне?
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08.07.2021 16:32 Ответить
В "Криворожавтодоре" не выявили, в Харькове, в Одессе?
Там в доску свои для Баканова и зеленого ГБР.
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08.07.2021 16:28 Ответить
Пізно!!! Ваша "Клоунада " уже не вярятує вас !!! - "Майдан" на горизонті!!!
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08.07.2021 16:29 Ответить
спортивная рыбалка продолжается )))
зы.

арестуйте вы уже всех, у кого размытые рожи - это же 100% вероятностью преступники!
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08.07.2021 16:30 Ответить
Отличный "план"!
https://www.youtube.com/watch?v=fYbQ_xJvyKk
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08.07.2021 16:30 Ответить
Думаєш встигне?
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08.07.2021 16:31 Ответить
"Стiльки км дорiг до мене нiхто не будував"Зебил это бизнесс не на смертях людей?мало того что они сп..ли миллионы так ещё и забрали деньги с Ковид фонда на эти же дороги,я молчу про Авакова который также брал на мусоров,за это они торгуют наркотиками,шантажем,крышеванием,взятками
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08.07.2021 16:37 Ответить
Так все украли или что-то осталось?
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08.07.2021 17:09 Ответить
доляри це мабудь откати несуть
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08.07.2021 17:18 Ответить
и где конфискации и сроки? поругают и даже не уволят
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08.07.2021 17:25 Ответить
110 миллионов В ДЕНЬ или КАЖДОМУ?!
Ибо меньше, "это не серьёзно"!
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08.07.2021 18:53 Ответить
 
 