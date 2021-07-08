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Депутат горсовета Курахово задержан при получении 1500 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Донецкой области при получении взятки задержан депутат одного из городских советов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Депутат горсовета Курахово задержан при получении 1500 долл. взятки, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2021 депутат, находясь в должности директора одного из коммунальных предприятий, требовал у предпринимателя взятку за заключение договора и предоставление возможности вывоза бытовых отходов с сортировочных контейнеров в г. Курахово. Свою "помощь" чиновник оценил в 1500 долларов США.

При получении взятки депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Депутат горсовета Курахово задержан при получении 1500 долл. взятки, - прокуратура 02

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Депутат горсовета Курахово задержан при получении 1500 долл. взятки, - прокуратура 03
Депутат горсовета Курахово задержан при получении 1500 долл. взятки, - прокуратура 04

Решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

взятка (6166) депутат (3318) прокуратура (5020) Донецкая область (9767)


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08.07.2021 17:33 Ответить
от недоумки ....- це слуга приніс свої кровні зберінання щоб під час обідньої перерви пійти в обмінник - обміняти на рідні грн ....- та потратити на благочинність
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08.07.2021 18:10 Ответить
 
 