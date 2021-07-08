Депутат горсовета Курахово задержан при получении 1500 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Донецкой области при получении взятки задержан депутат одного из городских советов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2021 депутат, находясь в должности директора одного из коммунальных предприятий, требовал у предпринимателя взятку за заключение договора и предоставление возможности вывоза бытовых отходов с сортировочных контейнеров в г. Курахово. Свою "помощь" чиновник оценил в 1500 долларов США.

При получении взятки депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также смотрите: Свыше 110 тыс. грн за размещение МАФов: чиновник горсовета задержан при получении взятки в Одессе. ФОТО





Решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте: Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 6 тыс. долл. на Киевщине, - прокуратура. ФОТО