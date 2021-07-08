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Депутат горсовета Курахово задержан при получении 1500 долл. взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Донецкой области при получении взятки задержан депутат одного из городских советов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2021 депутат, находясь в должности директора одного из коммунальных предприятий, требовал у предпринимателя взятку за заключение договора и предоставление возможности вывоза бытовых отходов с сортировочных контейнеров в г. Курахово. Свою "помощь" чиновник оценил в 1500 долларов США.
При получении взятки депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос об избрании взяточнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.07.2021 17:33 Ответить Мне нравится 2
я гражданин Украины
показать весь комментарий08.07.2021 18:10 Ответить Мне нравится 0
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