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Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело. ФОТО

В центре Житомира неизвестные наклеили листовку с призывом бороться с гомофобией, "убивая п###расов".

Фото листовки опубликовал в соцсети пользователь Андрей Шатило, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что сфотографировал листовку на пл. Королева.

Листовки с призывом убивать п###расов расклеили в Житомире, полиция открыла дело 01

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась по этому поводу в полицию. Она напомнила, что закон запрещает дискриминацию по какому-либо признаку и предусматривает, что государство должно противодействовать этому явлению.

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В отделе коммуникации полиции Житомирской области сообщили, что открыли дело по ст. 300 (распространение произведений, пропагандирующих нетерпимость и дискриминацию).

"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Однако никаких листовок на электроопоре на указанной улице при осмотре не обнаружено. В то же время для установления обстоятельств происшествия полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, которые охватывают прилегающую территорию. Видеонаблюдение непосредственно в предполагаемом месте нахождения открытки не ведется", - сообщили в полиции.

Смотрите: "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Денисова Людмила (996) дискриминация (99) Житомир (685) Нацполиция (16498) ЛГБТ-сообщество (333)


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Топ комментарии
+27
Судя по всему речь шла о президенте и его офисе
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08.07.2021 19:28
+26
Завели справу по статті посягательство на життя правоохоронців, чиновників, суддів та депутатів!
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08.07.2021 19:21
+11
Флаг не тот. Нужно было вот этот в объяву кинуть Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело - Цензор.НЕТ 1056Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело - Цензор.НЕТ 5676
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08.07.2021 19:42
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Правила форума Совет форумчан
Завели справу по статті посягательство на життя правоохоронців, чиновників, суддів та депутатів!
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08.07.2021 19:21 Ответить
Судя по всему речь шла о президенте и его офисе
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08.07.2021 19:28 Ответить
Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире

============================================
нарешті хтось озвучив що треба робити з опзж!
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08.07.2021 20:50 Ответить
Угрозы Президенту
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08.07.2021 19:37 Ответить
Рекомендації
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08.07.2021 22:12 Ответить
Так ******* это ж не ориентация.)
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08.07.2021 19:29 Ответить
это должность.пропустили одно слово -"убивать зеленых п###расов"
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08.07.2021 23:28 Ответить
Не надо добовлять,просто -выкипать и на кол...
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08.07.2021 19:36 Ответить
Такое ощущение, что где-то в Житомире нелегально появилась парочка "натуралов" Петров-Боширов.
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08.07.2021 19:37 Ответить
На антигейских беспорядках в Грузии против "Марша достоинства" разгромили лагерь сторонников Саакашвили.

Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело - Цензор.НЕТ 9487
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08.07.2021 19:39 Ответить
Флаг не тот. Нужно было вот этот в объяву кинуть Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело - Цензор.НЕТ 1056Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело - Цензор.НЕТ 5676
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08.07.2021 19:42 Ответить
якщо ці підараси - це слуги уродів, то я згоден. Все правильно. Підтримую.
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08.07.2021 19:51 Ответить
Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире

Эдак они и до Рады доберутся. И до администрации президента. И до САМОГО.
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08.07.2021 19:53 Ответить
Только ***** не трогайте, оно ещё для Гааги нужно!
А так уверен, какой то ********, своего приревновал к другому ********у, решил отомстить...
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08.07.2021 19:53 Ответить
Так его скоро Патрушев и так туда отдаст, тока что это поменяет для нас?
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08.07.2021 19:59 Ответить
Я гадав що то в когось пригоріло за справжніх підарасів та головного підараса після відосу Кіля, а то просто за гоміків.
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08.07.2021 19:58 Ответить
И это только начало июля.
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08.07.2021 20:05 Ответить
"Она напомнила, что закон запрещает дискриминацию по какому-либо признаку и предусматривает, что государство должно противодействовать этому явлению."

А чего тогда без маски хлеб в магазине не продают?
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08.07.2021 20:10 Ответить
Странная демократия в мире Всем навязывают признание ЛГБТ Иначе вы нам не друзья И им плевать что у каждой страны есть свои устои Своё видение самоопределения Пока запад с Европой не влез в другие страны со своими *ценностями* о гомосеках и лесби никто и не вспоминал нигде Они кувыркались в своих квартирах Но ,запад и ЕС ( зеркало запада) захотел вынести всё это на всеобщее обозрение...Далеко не в каждой стране западные ценности являются ценностями Но , западная * демократия* везде насаждает свои *ценности * Почему то игнорируя ценности других стран. Вот и наша власть пошла на поводу этих *ценностей* вынуждена была подписать документы Иначе нам бы не стали помогать Нам бы референдум провести по ЛГБТ . Вот тогда и были бы у власти рычаги против тех кто навязывает нам эти * ценности * Как по мне , навязывание своих* ценностей* не считаясь с ценностями других это не демократия.
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08.07.2021 20:13 Ответить
І тим не меньш ,на Западі ,і в США. Англії, народжуваність дітей набагато більше ніж в Україні ,коцапії,чи Білорусі, в країнах ЕС ,Брітані,США, інститут родини набагато сильніший, і розлучень на порядок меньше, ви же не зробитися геєм, тому що вам це нав,язали. Цінності повинні втримувати людей з середини,бути основою, стрижнем що утримують від падіння.А оце коли пів бомондна чи влади приховані геї чи педофіли, то кивати на те що спільноту намагаються згвалтувати цеж смішно.
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08.07.2021 20:44 Ответить
Народжуваність там за рахунок мігрантів.
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08.07.2021 20:53 Ответить
Маю на увазі Європу.
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08.07.2021 20:54 Ответить
Як на мене то Будь яку західну цінність яка суперечить християнській морали мі мали би вирішувати на референдумі. Чому для вступу в НАТО потрібно референдум Адже вступ в НАТО зобов*язує змінити багато чого в державі Точно также і з нав*язуванням ЛГБТ НАВЯЗУВАННЯ цієї спільноти християнському суспільству також несе за з собою зміни Але тут , як бачимо, питати народ ніхто і не думає Питання не в хворобі всіх цих збоченців Нехай собі живут як вважають за потрібне Це їх право Питання в тому що не потрібно нав*язувати всьому українському суспільству їх спосіб життя .Вони не в пустелі живут .Вони живуть в суспільстві В якому крім них живуть інші люди Чому батьки прогулючись зі своїми дітками повинні відводити вбік своїх дітей щоб діти їхні не дивились на цих *ідарастів Адже всі їх прайди це порушення прав інших людей Ніхто не запитав у суспільства чи хоче воно цих прайдів. А потрібно бі запитати раз назіває влада себе демократичною...
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09.07.2021 09:45 Ответить
Ви не розумієте одної деталі, якщо захід нам вказує не порушувати права ЛГБТ, то ми їх таки порушуємо бігаючи за геями з дубиною, але парадами тут в Україні ходять наші геї, транси, лесбіянки,бісексуалии - НАШІ ! а не прислані з Західу, це вони волають про порушення прав сексменшин,а ми своєю істерією лише підіграємо і підливаємо олію у вогнище.Захід лише під єгідою захисту прав людини, вказує нам що ми порушуємо права людей з нетрадіційною орієнтацією .А ми таки порушуємо,бо ті хто ганяє геїв по вулицях,або дурні підлітки ,яки дуже хочуть продемоонструвати себе справжніми чоловіками, ,або просто дурні.У підсумку і ті хто ганяє , і ті хто ходе з прапором ЛГБТ мета одна щось продемонструвати людям ,тобто і діагноз один -здвинута психіка.
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09.07.2021 10:04 Ответить
нормальная ценность - не гнобить людей из-за того что у них что-то не так как у тебя. раньше порешали с цветом кожи, теперь это, и так далее. а некоторые так и остаются дремучими
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09.07.2021 06:18 Ответить
Нормально это тогда когда ты свои извращения - болезнь , не пытаешься навязать обществу которому чужды твои извращения Сиди дома, или где то в ином месте, и люби всё что Бог дал твоему партнеру Кувыркайтесь хоть сутки напролёт , а на публику не тащите .2 Вы , гомосеки, всё прайды провести пытаетесь Против ущемления своих прав Где факты ущемления ? Вам педикам кто то мешает работать , мешает свободно перемещаться?,Нет их Вам просто не дают наряжаться проститутками .Не дают потому что не хочет общество чтобы их дети смотрели на вас извращенцев и думали что это нормально .Любой каприз но В СВОИХ норах. Ведь никто, ни разу не говорил вам - Не сосите друг другу, не кувыркайтесь друг с другом Это ваше право. Всегда говорится одно - Не выносите свои извращения на публику. Это не ущемление ,это демонстрация своих извращений P S Главное правило демократии гласит - Делай всё что считаешь нужным Но, если это кому то не нравиться то прекращай . Консенсус это правило № 1 в демократии
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09.07.2021 09:24 Ответить
нет это ненормально, по твоей логике люди с врожденными недостатками например, должны сидеть дома чтобы тебя не смущать, или их на работу не брать потому что тебе противно...
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09.07.2021 11:04 Ответить
пропаганда не равно консенсус.
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09.07.2021 16:27 Ответить
где пропаганда, тебя заставляют записываться в ряды геев? почему одним людям можно целоваться на улице, создавать семьи, усыновлять детей - а другим нет. за это они и борются
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09.07.2021 16:42 Ответить
ты шо, дебил? не смотришь сериалы, кино, игры не играешь? не замечаешь ничего?
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09.07.2021 16:56 Ответить
Ты идиот ? Я говорю о том что свою ********* им нечего выносить на улицы Никто не говорит что они должны дома сидеть Они имеют такое же право как и все ходить, быть, там же где и все Но без своей *********.2 Почему никто из них не лечит свои пороки ? Они же , вместо лечения, выносят их на всеобщее обозрение..Таким образом пытаются показать будто только они имеют право на существование В их видении все остальные неполноценны ибо не хотят их . Почему ****** должны ходить разукрашенными по улицам наших городов Надо бы спросить у граждан хотят ли они видеть этих ЛГБТистов на улицах своих городов Уверен что не хотят С таким же успехом можно проводить парады алкоголиков, наркоманов Это тоже больные люди Или им нельзя ?
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09.07.2021 18:19 Ответить
>Почему ****** должны ходить разукрашенными по улицам наших городов
если ты не заметил, многие молодые люди ходят с украшениями в ушах, красят волосы и ничего, мир и мода меняются, и забыли спросить твоего быдляческого мнения )
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09.07.2021 18:45 Ответить
Це прямий заклик до повалення влади)
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08.07.2021 20:25 Ответить
Насправді оці протидії лише роблять з геїв резонансну справу .Мені іноді здається ,що істерія навколо ЛГБТ зроблена штучно.Було би краще не помічати їх зовсім, справжньому чоловікові чи жінці ці хворі не на заваді ,і не треба вбивати щоб доказати свою непричасність до збочень ,створюйте собі родини ,народжуйте дітей ,виховуйте в дітях природні цінності .Згодна, мені теж ці люди з здвинутою психікою не є нормою,але гоняючись за ними з дрючком ,це викликає ще більше уваги , тобто того ,що ЛГБТ дуже бажають, і насолоджуються ,тому і проводяться ті марші і збоченці на увесь світ виставляють себе страждальцями.
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08.07.2021 20:35 Ответить
Там справа в тому що серед цих хворих людей дуже багать є політиків Саме ці горе політики , хворі на психіку -збоченці, і намагаються просунути, нав*язати , своє бачення всім Так їм комфортніше жити коли знают що є ще такі ж як і вони. Тому то від усіх держав які хочуть тієї чи іншої допомоги вони вимагають прийняття законів на захист цих збоченців Доки захід , чи ЕС, не вимагали то в державах і не знали що у них є збоченці. А не погодишся на цю * демократію,* то і допомоги не отримаєш. Демократією тут і не пахне ))))
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09.07.2021 09:32 Ответить
Олексію, демократія у тому ,що насильно ніхто геєм робити не буде- с ким спати людині то його воля.Я теж вважаю що ЛГБТ це люди зі здвинутою психікою,але ви же не станете вбивати психічнохворих.чи робити вигляд що іх немає.З існуванням сексменшинств треба навчитися жити,а оця протидія існуванню геїв ,погрози ,розправи ,це ще один привід ходити парадами і волати що їх принижують і пересліюдують ,і що вони виборюють свою людську гідність. Своїма нерозумними діями ми не зупиняємо проблему ,а тільки розпалюємо ще більше.
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09.07.2021 09:42 Ответить
Ну, я не Олескій. 2 Ніхто не говорить що вони не мають права робити те що роблять Всі розуміють що це хворі люди Питання в іншому Не потрібно владі педалювати ці збочення .Якби не влада то вони бі не розгулювали по наших містах Все кричать -За рівні права . Чому влада не поцікавиться, перш ніж давати дозволи на ці прайди, де саме порушили права цієї спільноти ? А не цікавить це владу Їм пішла вказівка ...вони і виконують .. Згоден що геєм ніхто робити не буде Знову ж таки Чому діти мають споглядати на всіх цих розмальованих збоченців ? Дитяча психіка дуже емоційна..Хто знає як вона може повернутись надалі )))
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09.07.2021 09:52 Ответить
Алекс-Олександр, Алексис- Олексій. Тоді визначтесь правильно із ніком. Вибачаюсь за помилку пане Олександр.По перше при владі більше геїв ніж на вулиці,бо гроші та присичення жінками що ладні за гроші чи кар,єру вішаться на шію до заможніх і впливових.Хто там буде кого зупиняти, вони мабуть сплять та мріють , що жити вже відкрито з протилежним полом,як їм заманеться.По друге ,я вже писала,що погрози і переслідування з боку невдоволених і є приводом до того ,що сексменшини переслідуються і принижуються ,навіть терплять знущання та погрози життю.Тобто- ми самі даємо привід для того, щоб геї ходили парадами і волали що вони страждальці.І останнє, діти виховуються у родині, не на вулиці, як ви поясните дитині існування ЛГБТ так він і сприйме це, ну а якщо - вулиця виховує...то стати геєм це саме легке, що може скоїтися з дитиною.
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09.07.2021 10:20 Ответить
Як на мене то нічого єм тинятись по вулицях Як їм жити вирішувати тільки їм Але не потрібно, нагло, виносити свою хворобу на вулиці міст . З таким же успіхом можно проводити паради : проституткам, наркоманам , алкоголікам і тд. Я не правий ? Але проститутки не кричать що їх громадянські права порушують клієнти Наркомани та алкоголіки не кричать що їх примусово лікують Лише гоміки репетують що їх права порушують Не наводячи жодних доказів що їх хтось переслідує, пресує, за сексуальну орієнтацію Підараси у владі дають дозвіл на те щоб домашні підараси проводили свої прайди на вулицях наших міст. Ще раз Я не проти того чим вони займаються, це їх справа Я проти того щоб вони рекламували свій спосіб відносин на вулицях наших міст.
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09.07.2021 18:27 Ответить
они не заставляют никого делать как они, они добиваются равного отношения. а то сейчас "нормальные" называют их больными, а раньше так вообще могли убить
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09.07.2021 11:06 Ответить
Вадик, ты давно состоишь в ЛГБТ ? Уж больно сильно беспокоишься о *******))))
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09.07.2021 18:28 Ответить
для меня существуют просто люди и зебилы как ты
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09.07.2021 18:31 Ответить
Тебя ущемляют в налоговой ? Не дают пройти регистрацию ? Регистрируйся частным предпринимателем .Открывай ЧП ЛГБТ .Будь честен В первую очередь перед собой Обозначься своим настоящим именем Слабо? Тогда и не патякай Клоун, если что не по вашему то сразу -зедебил Само ты зе, Ну , а то что дебил это уже аксиома Таких как ты, пару веков назад, кастрировали бы и отправили бы в гарем...евнухами
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09.07.2021 23:29 Ответить
так и не замечали, пока они не начали со всех углов требовать прав и вся эта грязь не начала интенсивно внедряться в культурное поле (фильмы, сериалы, игры, мультфильмы).
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09.07.2021 16:28 Ответить
И вы серьезно думаете ,что разогнав гейпарад вы украинских геев сделаете гетеросекуалами?Есть проблема и она только обостряется ,когда люди начинают охоту на геев.Ваше право не смотреть фильмы ,сериалы игры ,мультфильмы, решение за вами.Варварскими выходками противники гейпарадов только играют на руку сексменьшинствам.Меня лично больше беспокоют парады подрывающие суверенитет Украины, такие как у ОПЗЖ,"руская весна" и тому подобные,от этого война и гибнут люди.А кто с кем хочет занятся сексом, это отвлечение от насущных проблем- высоких налогов низких зарплат,коррупции...Хотя , согласна с вами в том, что на эти ЛГБТмарши смотреть противно,это точно,если бы они хоть прошли помахали флажками и разошлись, но там и поведение вызывающее, лижуться ,лапают друг друга, ну тут и выход один ,они хотят внимания,тащуться от этого,надо лишить их какого то ни было внимания,обходить десятой дорогой, тем более если идешь с ребенком.
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09.07.2021 17:15 Ответить
Есть решение попроще чем разгон Просто не нужно власти давать добро на эти прайды Нет фактов ущемлений по ориентации ..то и нечего выходить на улицы к какими то фантомными требованиями
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09.07.2021 18:30 Ответить
запрещать парад на основе ориентации это и есть ущемление по ориентации
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09.07.2021 18:32 Ответить
Ну как же , тогда деньги не выделят, а эта власть пришла чтобы красть.Столько , сколько успеют урвать - отовсюду.
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09.07.2021 19:10 Ответить
я против того, чтобы что-то разгонять. но так же против того, чтобы проводить парады и активно пропагандировать всё это в культуре.
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09.07.2021 20:11 Ответить
Это призыв SOS скорее...
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08.07.2021 21:25 Ответить
Зелю надо не убивать, а судить. А зебилов - лечить.
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08.07.2021 22:19 Ответить
Пид№расов убивает природа, и правильно делает.
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08.07.2021 22:40 Ответить
ха ха ха. язычники бьют пидаров )))) что одно говно что второе )))
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08.07.2021 22:47 Ответить
с порно-с......
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08.07.2021 23:13 Ответить
Тю, а подумав шо це про зебобів
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09.07.2021 01:44 Ответить
Завуалировано призыв к свержению власти
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09.07.2021 11:26 Ответить
У всякого дикаря есть своя святыня!
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09.07.2021 10:46 Ответить
Что то Шуфрича давно не пиз били
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09.07.2021 11:30 Ответить
 
 