Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело. ФОТО
В центре Житомира неизвестные наклеили листовку с призывом бороться с гомофобией, "убивая п###расов".
Фото листовки опубликовал в соцсети пользователь Андрей Шатило, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что сфотографировал листовку на пл. Королева.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась по этому поводу в полицию. Она напомнила, что закон запрещает дискриминацию по какому-либо признаку и предусматривает, что государство должно противодействовать этому явлению.
В отделе коммуникации полиции Житомирской области сообщили, что открыли дело по ст. 300 (распространение произведений, пропагандирующих нетерпимость и дискриминацию).
"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Однако никаких листовок на электроопоре на указанной улице при осмотре не обнаружено. В то же время для установления обстоятельств происшествия полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, которые охватывают прилегающую территорию. Видеонаблюдение непосредственно в предполагаемом месте нахождения открытки не ведется", - сообщили в полиции.
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нарешті хтось озвучив що треба робити з опзж!
Эдак они и до Рады доберутся. И до администрации президента. И до САМОГО.
А так уверен, какой то ********, своего приревновал к другому ********у, решил отомстить...
А чего тогда без маски хлеб в магазине не продают?
если ты не заметил, многие молодые люди ходят с украшениями в ушах, красят волосы и ничего, мир и мода меняются, и забыли спросить твоего быдляческого мнения )
пизбили