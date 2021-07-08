Листовки с призывом "убивать п###расов" расклеили в Житомире, полиция открыла дело. ФОТО

В центре Житомира неизвестные наклеили листовку с призывом бороться с гомофобией, "убивая п###расов".

Фото листовки опубликовал в соцсети пользователь Андрей Шатило, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что сфотографировал листовку на пл. Королева.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась по этому поводу в полицию. Она напомнила, что закон запрещает дискриминацию по какому-либо признаку и предусматривает, что государство должно противодействовать этому явлению.

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В отделе коммуникации полиции Житомирской области сообщили, что открыли дело по ст. 300 (распространение произведений, пропагандирующих нетерпимость и дискриминацию).

"Для проверки сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Однако никаких листовок на электроопоре на указанной улице при осмотре не обнаружено. В то же время для установления обстоятельств происшествия полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, которые охватывают прилегающую территорию. Видеонаблюдение непосредственно в предполагаемом месте нахождения открытки не ведется", - сообщили в полиции.

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