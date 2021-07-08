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Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту "Борисполь", - таможня. ФОТОрепортаж

Сотрудниками Киевской таможни предотвращен незаконный вывоз 260 кг янтаря из Украины в Китай под видом личных вещей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 01

"Гражданин заявил для отправки в Китай личные вещи -  13 грузовых мест весом 280 кг и стоимостью 500 евро. Однако, сегодня (08.07.2021) при проведении досмотра груза киевские таможенники обнаружили, что во всех тринадцати картонных коробках, обмотанных стрейчпленкой, находятся пакеты с необработанным и обработанным янтарем разного размера, формы и цвета общим весом нетто 260 кг", - говорится в сообщении.

Необработанных янтарных камней было обнаружено 254,5 кг, а обработанного янтаря - 5,5 кг.

Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 02
Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 03

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Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 04
Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 05

Отмечается, что это крупнейшая партия задержанного Киевской таможней янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины в этом году.

Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 06

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Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 07
Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту Борисполь, - таможня 08

В связи с нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины янтарь изъят до вынесения судом решения по делу.

Автор: 

Борисполь (768) контрабанда (2409) таможня (1959) янтарь (581)


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"екологія" - у китайській мові лайка...

Китайські кредитори зазвичай ігнорують екологічні вимоги заради доступу до природних ресурсів.
У Судані той же Ексімбанк Китаю інвестував значні кошти у трубопроводи, залізниці, електростанції та дамби, незважаючи на негативні екологічно-соціальні наслідки. Зокрема, для будівництва дамби Мерове, Китай надав $520-мільйонну позику. За традицією, підрядником виступив китайський консорціум CCMD. В результаті 50 000 людей були переселені з родючої долини Нілу в безводні пустельні місця, а рівень бідності значно зріс. Втім, це дозволило Китайській національній нафтовій корпорації розширити видобування суданської нафти. Інший приклад - Габон, де китайська компанія Sinopec здійснювала розвідку запасів нафти в Національному парку Лоанго без дозволу місцевої влади. - https://ces.org.ua/5-stories-about-chines-loans/
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08.07.2021 19:55 Ответить
Китай.... Что-то часто звучать стала эта страна
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08.07.2021 20:06 Ответить
Этот бардак с Китаем даже комментировать неохота. Это такой эпический разворот где опытные политологи споткнутся не стесняются. Они же коксом не балуются...
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08.07.2021 20:10 Ответить
Это не Яремчанский и Ко убийца отправил
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08.07.2021 20:14 Ответить
Вот вам и вылез наружу таукитайский опыт для подражания. Китай - днище контрабандных трафиков на гос уровне, где концы в воду. Ату такую таукитайскую дружбу и баста !
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09.07.2021 03:27 Ответить
 
 