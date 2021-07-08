Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту "Борисполь", - таможня. ФОТОрепортаж
Сотрудниками Киевской таможни предотвращен незаконный вывоз 260 кг янтаря из Украины в Китай под видом личных вещей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
"Гражданин заявил для отправки в Китай личные вещи - 13 грузовых мест весом 280 кг и стоимостью 500 евро. Однако, сегодня (08.07.2021) при проведении досмотра груза киевские таможенники обнаружили, что во всех тринадцати картонных коробках, обмотанных стрейчпленкой, находятся пакеты с необработанным и обработанным янтарем разного размера, формы и цвета общим весом нетто 260 кг", - говорится в сообщении.
Необработанных янтарных камней было обнаружено 254,5 кг, а обработанного янтаря - 5,5 кг.
Отмечается, что это крупнейшая партия задержанного Киевской таможней янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины в этом году.
В связи с нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины янтарь изъят до вынесения судом решения по делу.
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Китайські кредитори зазвичай ігнорують екологічні вимоги заради доступу до природних ресурсів.
У Судані той же Ексімбанк Китаю інвестував значні кошти у трубопроводи, залізниці, електростанції та дамби, незважаючи на негативні екологічно-соціальні наслідки. Зокрема, для будівництва дамби Мерове, Китай надав $520-мільйонну позику. За традицією, підрядником виступив китайський консорціум CCMD. В результаті 50 000 людей були переселені з родючої долини Нілу в безводні пустельні місця, а рівень бідності значно зріс. Втім, це дозволило Китайській національній нафтовій корпорації розширити видобування суданської нафти. Інший приклад - Габон, де китайська компанія Sinopec здійснювала розвідку запасів нафти в Національному парку Лоанго без дозволу місцевої влади. - https://ces.org.ua/5-stories-about-chines-loans/