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В Украину пытались ввезли контрабандных сигарет на $160 тыс, партия изъята. ФОТО

1500 коробов сигарет везли транзитом через Украину из Сербии в Кыргызстан. Но, по данным силовиков, сигареты собирались незаконно выгрузить на территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Партия сигарет прибыла на таможенный пост в Черновцах 2 июля. 28 млн 300 тыс. грн гарантийной суммы за груз обязалось внести зарегистрированное в Виннице ПО "Гарант Сервис Украина" ООО "Делюкс финанс" и компания".

По данным правоохранителей, она имеет признаки фиктивности, и такой суммы у компании просто нет.

Смотрите: Контрабанда 260 кг янтаря в Китай под видом личных вещей блокирована в аэропорту "Борисполь", - таможня. ФОТОрепортаж

Правоохранители предполагают, что сигареты собирались выгрузить на территории Украины или заменить другим товаром. При оперативном сопровождении главка "К" СБУ партия была изъята. 

Киевская областная прокуратура на основании материалов ГУ БКОЗ СБУ открыла уголовное дело по статьям о контрабанде и злоупотреблении служебным положением. 

Читайте: Беспилотник с контрабандными сигаретами выявлен на границе в Польшей, - ГПСУ. ФОТО

В Украину пытались ввезли контрабандных сигарет на $160 тыс, партия изъята 01
В Украину пытались ввезли контрабандных сигарет на $160 тыс, партия изъята 02

Автор: 

контрабанда (2409) СБУ (19931) сигареты (867)


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Топ комментарии
+6
це називаеться - щось пішло не так ....- переросподіл ринку ...
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08.07.2021 21:14
+1
тупiсть якась. iз Украiни начe возять
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08.07.2021 21:51
+1
Коли замість "Ватри" почнут палити сільради, справа зрушиться з місця !!!)))
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08.07.2021 22:18
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це називаеться - щось пішло не так ....- переросподіл ринку ...
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08.07.2021 21:14 Ответить
А от ми будемо плати більше. Кляті мінти створюють штучний дефіцит на ринку контробандних сигарет.
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08.07.2021 21:46 Ответить
накурились.....
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08.07.2021 21:15 Ответить
Влада не дає ні пожити ні покурити,ділитись треба тоді б і прогуло....
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08.07.2021 21:38 Ответить
Тю, я думал, лодку с бычками на ту же сумму поймали!
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08.07.2021 21:40 Ответить
тупiсть якась. iз Украiни начe возять
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08.07.2021 21:51 Ответить
на кыргызов не хватает, много границ, риски...
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08.07.2021 22:11 Ответить
Коли замість "Ватри" почнут палити сільради, справа зрушиться з місця !!!)))
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08.07.2021 22:18 Ответить
а сільради причому????
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11.07.2021 06:37 Ответить
ЦЕ з давнього анекдота !!! Мається на увазі влада загалом !!!)))
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11.07.2021 12:41 Ответить
Отдать сигареты в армию а не за взятку вернуть получателю ёпта! и не продавать солдатам а раздавать!
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08.07.2021 22:22 Ответить
думаете шо военные такие бедные шо не могут купить себе сигареты и их надо унизить какими то подачками
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11.07.2021 06:24 Ответить
Якщо б я керував операцією, то на раз плюнути, встановив би де будуть розвантажувати і впіймав на гарячому, а потім розмотав би весь клубок: хто, звідки, куди, як збирались розповсюджувати і т.д. А так крайніх не знайдуть. Бардак був, є і буде.
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08.07.2021 22:49 Ответить
а нафіга розмотувати хай заплатять в бюджет штраф і все
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11.07.2021 06:15 Ответить
Так то 100 років будете боротись з контрабандою сигарет і ніколи її не поборете, тому що завжди дохід буде вищий за ризик бути спійманим. І кількість контрабанди весь час буде зростати.
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11.07.2021 11:24 Ответить
так ніхто боротися і нехоче з контрабасом,це просто треба було показати що вони недаремно зарплату получають,тепер ще й хтось на повишення піде а інші преміальні дістануть
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11.07.2021 13:16 Ответить
приїзжає росартист в Україну зняти з нього офіційно максимальну суму шо йому той концерт неокупиться і хай вїзжає
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11.07.2021 06:19 Ответить
 
 