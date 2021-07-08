В Украину пытались ввезли контрабандных сигарет на $160 тыс, партия изъята. ФОТО

1500 коробов сигарет везли транзитом через Украину из Сербии в Кыргызстан. Но, по данным силовиков, сигареты собирались незаконно выгрузить на территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Партия сигарет прибыла на таможенный пост в Черновцах 2 июля. 28 млн 300 тыс. грн гарантийной суммы за груз обязалось внести зарегистрированное в Виннице ПО "Гарант Сервис Украина" ООО "Делюкс финанс" и компания".

По данным правоохранителей, она имеет признаки фиктивности, и такой суммы у компании просто нет.

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Правоохранители предполагают, что сигареты собирались выгрузить на территории Украины или заменить другим товаром. При оперативном сопровождении главка "К" СБУ партия была изъята.

Киевская областная прокуратура на основании материалов ГУ БКОЗ СБУ открыла уголовное дело по статьям о контрабанде и злоупотреблении служебным положением.

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