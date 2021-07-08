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Самый большой полигон ВСУ "Ягорлык" на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб. ФОТОрепортаж

В Херсонской области завершено строительство государственного испытательного полигона "Ягорлык".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Самый большой полигон ВСУ Ягорлык на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб 01

"Ягорлык" предназначен для стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии, а также испытания перспективного оружия большой дальности поражения. С рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией и ведение противовоздушного боя современными техническими средствами, которые есть на вооружении украинской армии, в том числе и иностранного производства.

Самый большой полигон ВСУ Ягорлык на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб 02
Самый большой полигон ВСУ Ягорлык на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб 03

Площадь полигона составляет около 3,7 тыс. га. На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.

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Самый большой полигон ВСУ Ягорлык на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб 04
Самый большой полигон ВСУ Ягорлык на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб 05

Полигон полностью автономный, технологический и экологический. Сейчас он в полном объеме обеспечивает проведение испытаний. Вскоре здесь пройдут стрельбы артиллерийской системы "Богдана" на дальности до 40 км. Позже - испытательные пуски ракетных систем после ремонта и модернизациию. Существующая система визуального контроля позволяет руководству ВСУ в режиме реального времени наблюдать за испытаниями не выходя из рабочего кабинета в Киеве.

Самый большой полигон ВСУ Ягорлык на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб 06

Также смотрите: Начались первые испытания украинской САУ "Богдана", выполненной в калибре НАТО. ФОТО

Автор: 

Генштаб ВС (6335) оборона (5214) полигон (338) ВСУ (6624) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+15
Чудова новина.
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08.07.2021 21:16
+13
Самый лучший полигон на сегодня лугандон...
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08.07.2021 21:32
+7
Только для лишнехромосомных. Тобишь для вас. Строительство полигона было завершено в 2019. А только в 2021 сдан в експлуатацию. Можешь ещё "святой мочи попить" от "найвеличнішого".
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09.07.2021 14:45
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Чудова новина.
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08.07.2021 21:16 Ответить
Було б шо випробувати, а то накуплять 100 річного хламу з хабарями і хваляться цим півроку.
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08.07.2021 21:17 Ответить
А гдє порошенко ? Нужно шоб он открыл . )) .
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08.07.2021 21:17 Ответить
От курва не встиг пропіаритися ))
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08.07.2021 21:20 Ответить
Игор , там ще смородина , абрикоси , яблука , сливи . .. )))
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08.07.2021 21:26 Ответить
Так! І до речі дружбан Бірюков допоможе , бо ж в темі ))
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08.07.2021 21:29 Ответить
Не смог. Не успел ножницы наточить
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09.07.2021 19:54 Ответить
Не бачу лайна на новині від шоколадних зайців !)
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08.07.2021 21:21 Ответить
Сейчас "знающие люди" расскажут, что там все было готово еще при Порошенко, а за 2 года, только чуть-чуть докрасили и теперь пиарятся гады.
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09.07.2021 00:15 Ответить
100%))Кстати,согласно Учению Секты Виртуальных Пэрэмог,без участия Великого Гэтьмана Всей Вселенной даже Солнце не всходит
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09.07.2021 09:35 Ответить
Только для лишнехромосомных. Тобишь для вас. Строительство полигона было завершено в 2019. А только в 2021 сдан в експлуатацию. Можешь ещё "святой мочи попить" от "найвеличнішого".
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09.07.2021 14:45 Ответить
Та я в курсе.И еще он патронный завод построил и Портнова посадил.А пришел Зеля-завод уничтожил и Портнова выпустил
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09.07.2021 16:39 Ответить
Портнова Порох не посадил, потому, что он (партнов) - быстренько здрыснул с Украины. А при вислюке он вернулся, и чувствует себя прекрасно.
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10.07.2021 12:17 Ответить
И мертвечука тоже не посадил! Тот тоже туда же здрыснул?
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10.07.2021 12:27 Ответить
Во-первых, Порох не прокурор, и не судья. Во-вторых, Порох политик, а в политике портнов, и медведчук пребывают в разных весовых категориях.
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18.08.2021 02:07 Ответить
Самый лучший полигон на сегодня лугандон...
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08.07.2021 21:32 Ответить
Это запасная цель после запуска ракет . )) ) .
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08.07.2021 21:37 Ответить
мы не на кого не нападаем, а для оккупанта-захватчика-росии - это самое то, что нужно, этот полигон, показать нашу силу. Пусть знают, что будет с ихними БДК и наземными силами в случае атаки. Реактивная артиллерия и ударные БПЛА наготове
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08.07.2021 22:44 Ответить
Поддерживаю полностью! Вот только у нелоха, какие -то особые чувства к лугандону, от того и, вместо ликвидировать и утилизировать, случается , отводить и в очи ***** смотреть!
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10.07.2021 12:15 Ответить
А в чем это выражается?
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10.07.2021 12:24 Ответить
А черешня там є?
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08.07.2021 22:01 Ответить
Там степ, яка черешня ??
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08.07.2021 22:18 Ответить
І нема кому привезти...
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08.07.2021 22:28 Ответить
Пан має на увазі систему залпового вогню ЧЕРЕШНЯ
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08.07.2021 23:02 Ответить
Назви таких виробів пишуться з великої букви. Начебто ...
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09.07.2021 00:13 Ответить
а шо э така? может с Вербой перепутал?
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09.07.2021 23:42 Ответить
Краще нехай лугандони плутають, та гадають, що в отвэтку за нахабство прилетiло!
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10.07.2021 12:19 Ответить
название статьи - гребаный фейк. "Ягорлык" - 3700 га, "Широкий лан" 29000 га, и какой полигон самый большой?
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10.07.2021 12:44 Ответить
"Яворивськый полигон" - 36153 га - в 10 раз больше за "Ягорлык".
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10.07.2021 12:46 Ответить
 
 