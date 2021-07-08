Самый большой полигон ВСУ "Ягорлык" на Херсонщине начал полноценное функционирование, - Генштаб. ФОТОрепортаж

В Херсонской области завершено строительство государственного испытательного полигона "Ягорлык".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Ягорлык" предназначен для стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии, а также испытания перспективного оружия большой дальности поражения. С рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией и ведение противовоздушного боя современными техническими средствами, которые есть на вооружении украинской армии, в том числе и иностранного производства.





Площадь полигона составляет около 3,7 тыс. га. На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.

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Полигон полностью автономный, технологический и экологический. Сейчас он в полном объеме обеспечивает проведение испытаний. Вскоре здесь пройдут стрельбы артиллерийской системы "Богдана" на дальности до 40 км. Позже - испытательные пуски ракетных систем после ремонта и модернизациию. Существующая система визуального контроля позволяет руководству ВСУ в режиме реального времени наблюдать за испытаниями не выходя из рабочего кабинета в Киеве.

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