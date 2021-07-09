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Восстановление 80 км "дороги единства" на Днепропетровщине подходит к концу, работы завершат в августе. ФОТОрепортаж

Восстановление участка будущей "дороги единства" М-30 на Днепропетровщине выходит на финишную прямую. 80 км трассы М-04 планируют завершить в августе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница президентской программы "Большая стройка".

В октябре прошлого года компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" начала работы на участке км 72+442 - км 151+930 от границы с Кировоградской областью до пересечения с трассой Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев. Тогда было выполнено восстановление дорожного полотна на наиболее проблемных отрезках протяженностью 13,3 км.

Работы на нынешнем объекте стартовали в марте. Были проведены фрезерование изношенного покрытия, укладка усиленного дорожного основания из СФОВ и выравнивающего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья. Также была проведена замена слабого основания и переувлажненной почвы земляного полотна на отдельных участках, досыпка обочины и устройство системы водоотвода.

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Сейчас идет укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Параллельно проводится комплекс работ по досыпке и укреплению обочин, обустройство съездов и автобусных остановок. Вскоре стартует также установка новых дорожных знаков и барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки.

Всего на участке задействовано около 300 работников подрядной компании и 150 единиц техники, которые работают в рамках президентской программы "Большая стройка"

Отмечается, что вышеупомянутая дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит восточные и западные области Украины. Дорога объединит две трассы международного значения: М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино. Открыть эту трассу протяженностью 1400 км планируется ко Дню Независимости.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, планом президентской программы на 2021 предусмотрен ремонт и строительство рекордных 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.

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Восстановление 80 км дороги единства на Днепропетровщине подходит к концу, работы завершат в августе 01
Восстановление 80 км дороги единства на Днепропетровщине подходит к концу, работы завершат в августе 02
Восстановление 80 км дороги единства на Днепропетровщине подходит к концу, работы завершат в августе 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Днепропетровская область (4001)


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Їхав вчора дорогою "Кропивницький - Сміла"...Ділянка дороги в Черкаській області, зроблена в минулому році, вже має колійність та напливи.
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09.07.2021 09:37 Ответить
перегрузів треба ловити і штрафувати жорстоко...
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09.07.2021 09:43 Ответить
делать надо нормально, а не через зад и откат.Матерьялы говно,технология как правило на грани фола.Даже по фото - чем удерживаеться кромка? Правильно- ничем, и звезда ей будет сразу после ввода и погодных условий.У немцев магистрали,дороги и автобаны могут делать только компании с 30-50л.стажем и гарантия 50 лет, у нас вчеразарегеный субподряды и гарантий никаких.Вот и вся разница.
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09.07.2021 10:02 Ответить
Починати треба з якісної ПОДУШКИ (див Дніпро-Решетилівка за "попередників") . Бо старі подушки не розраховані на 40-80 тонні фури - їх (подушки) просто видавлює з-під дорожного полотна.
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09.07.2021 11:07 Ответить
у кожної дороги є свій клас міцності і відповідна вартість. і на кожній дорозі стоять обмежувальні знаки по вазі відповідно до класу дороги. якщо та дорога розрахована максимум на 20 тон і там стоїть знак, але там їздять напівпричепи+причепи на 100 тон, то і буде колійність, хто б не будував ту дорогу. так, є дорогі магістралі, та ж Київ-Харків - вона витримує майже будь-які вантажі, але ж і яка її ціна? Україна не спроможна будувати всі дороги такого класі і по такій ціні, ми не Америка
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12.07.2021 09:25 Ответить
Ну, так Зеля решил побороть перегруз одним словом - "засранцы"
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09.07.2021 09:47 Ответить
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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09.07.2021 09:46 Ответить
не расстраивайтесь, скоро китайцы будут строить , "велике будивныцтво"
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09.07.2021 10:15 Ответить
Супер-пупер траса - аж по ОДНІЙ смузі руху в кожному напрямку... А гроші спишуть, як на автобан 4+4.
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09.07.2021 11:04 Ответить
 
 