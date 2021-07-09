Восстановление 80 км "дороги единства" на Днепропетровщине подходит к концу, работы завершат в августе. ФОТОрепортаж

Восстановление участка будущей "дороги единства" М-30 на Днепропетровщине выходит на финишную прямую. 80 км трассы М-04 планируют завершить в августе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook-страница президентской программы "Большая стройка".

В октябре прошлого года компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" начала работы на участке км 72+442 - км 151+930 от границы с Кировоградской областью до пересечения с трассой Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев. Тогда было выполнено восстановление дорожного полотна на наиболее проблемных отрезках протяженностью 13,3 км.

Работы на нынешнем объекте стартовали в марте. Были проведены фрезерование изношенного покрытия, укладка усиленного дорожного основания из СФОВ и выравнивающего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья. Также была проведена замена слабого основания и переувлажненной почвы земляного полотна на отдельных участках, досыпка обочины и устройство системы водоотвода.

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Сейчас идет укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Параллельно проводится комплекс работ по досыпке и укреплению обочин, обустройство съездов и автобусных остановок. Вскоре стартует также установка новых дорожных знаков и барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки.

Всего на участке задействовано около 300 работников подрядной компании и 150 единиц техники, которые работают в рамках президентской программы "Большая стройка"

Отмечается, что вышеупомянутая дорога станет частью трассы М-30 Стрый-Изварино, которая соединит восточные и западные области Украины. Дорога объединит две трассы международного значения: М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино. Открыть эту трассу протяженностью 1400 км планируется ко Дню Независимости.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, планом президентской программы на 2021 предусмотрен ремонт и строительство рекордных 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.

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