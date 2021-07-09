От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО" вымогали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. За одно место требовали от 3 до 6 тыс. долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения.
Установлено, что к противоправной деятельности ее организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за "услуги".
Задокументирован факт получения злоумышленниками 3 и 5 тыс. долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище.
Правоохранители задержали одного из посредников при получении 6 тыс. долларов США за выделение еще одного места для захоронения.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и других участников противоправной деятельности.
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не трогати. Він про це не знав.
4 года назад хоронил отца во Львовской области. Место (двойное), рытьё и закапывание могилы обошлось 1000 грн + бутылка и закусь копачам.
Правда, обычно вымогают за захоронения на блатных или официально закрытых кладбищах, у людей, у которых нет права на подхоронение.
Если хоронить на открытых, или на любом в могилу родственников, то все проще, по процедуре, а если урну подхоранивать, то вообще лишь уведомить администрацию.
Поинтересуйтесь, сколько стоит место на Байковом!
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а про частные морги вообще молчу , вот в Ирпене есть такой МРАЗ да , Петя король и его сын поганый , что там у них творится за взятки даже сбу поганое глаза и жопу закрывает