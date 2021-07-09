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От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО" вымогали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. За одно место требовали от 3 до 6 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения.

Установлено, что к противоправной деятельности ее организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за "услуги".

Задокументирован факт получения злоумышленниками 3 и 5 тыс. долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище.

Правоохранители задержали одного из посредников при получении 6 тыс. долларов США за выделение еще одного места для захоронения.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и других участников противоправной деятельности.

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От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки 01
От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки 02
От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки 03
От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки 04
От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки 05
От 3 до 6 тыс. долларов за место для захоронения: Сотрудники ритуальной службы Киева вымогали взятки 06

Автор: 

взятка (6167) Киев (25587) коррупция (8564) похороны (1534) ритуальные услуги (16) СБУ (19934)


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Топ комментарии
+14
Поховати б упирів та їх покровителів безкоштовно у лісопосадці. Але негайно. Кличка
не трогати. Він про це не знав.
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09.07.2021 09:51
+13
Да ладно вам, нашли каких-то лошар. Уже лет 15 всем известно, что похоронить на байковом будет стоить $50 тыс. Полиция как обычно ничего не знает,а может в доле.
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09.07.2021 09:53
+11
Сотрудников ритуальных служб Киева каждого второго нужно расстреливать, а каждого первого вешать.

4 года назад хоронил отца во Львовской области. Место (двойное), рытьё и закапывание могилы обошлось 1000 грн + бутылка и закусь копачам.
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09.07.2021 09:55
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Поховати б упирів та їх покровителів безкоштовно у лісопосадці. Але негайно. Кличка
не трогати. Він про це не знав.
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09.07.2021 09:51 Ответить
А причем тут Кличко? Он что полицией руководит?!!
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09.07.2021 09:54 Ответить
та действительно! Ни сном ни духом не знал... И киевсские кладбища к мэрии не имеют отношения??? Откуда вы холуи лезете?
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09.07.2021 12:01 Ответить
Да ладно вам, нашли каких-то лошар. Уже лет 15 всем известно, что похоронить на байковом будет стоить $50 тыс. Полиция как обычно ничего не знает,а может в доле.
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09.07.2021 09:53 Ответить
Это не Байковое, а Лесное - там тарифы другие явно.
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09.07.2021 10:46 Ответить
Сотрудников ритуальных служб Киева каждого второго нужно расстреливать, а каждого первого вешать.

4 года назад хоронил отца во Львовской области. Место (двойное), рытьё и закапывание могилы обошлось 1000 грн + бутылка и закусь копачам.
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09.07.2021 09:55 Ответить
Да, мафия кладбищенская та еще. Это бесспорно.
Правда, обычно вымогают за захоронения на блатных или официально закрытых кладбищах, у людей, у которых нет права на подхоронение.
Если хоронить на открытых, или на любом в могилу родственников, то все проще, по процедуре, а если урну подхоранивать, то вообще лишь уведомить администрацию.
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09.07.2021 10:11 Ответить
В Днепре все налом в руки кладбищенской мафии, по квитанции - одна сумма, а реально платишь больше, чем в 10 раз. И про это прекрасно знают и правоохранительные органы и городские власти, кладбищенская мафия ими и назначается
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09.07.2021 14:27 Ответить
Что там с "бегунками" которые опять разцвели в каждом МРЕО?
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09.07.2021 09:58 Ответить
секрет Полішинеля
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09.07.2021 10:06 Ответить
Примітно, що це не корупціонери, а "прості" хабарники... Чому ними займається СБУ? Це їх підслідність ?
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09.07.2021 10:10 Ответить
Щось вимогатєлі схожі на простих бомжів що за літро горілки копають яму!
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09.07.2021 10:27 Ответить
6 тысяч - децкий сад!
Поинтересуйтесь, сколько стоит место на Байковом!
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09.07.2021 10:32 Ответить
Прикольное название - целый комбинат!
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09.07.2021 10:37 Ответить
Тема давно актуальная......перезревшая ,волнующая миллионы. Почему- то её обходят стороной. Между тем в каждой семье,в каждом населенном пункте проблема вымогателей на кладбище хорошо известна. Существует она давно. В1964 г. хоронили мою бабушку. Все заплатили . Приехали ...а в оплаченной могиле уже покойник !?? Красномордые копачи продали...Бог с ней ,историей,но когда-то надо остановить беспредел,выработать понятные правила.
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09.07.2021 10:56 Ответить
Могилу прадеда так и не нашел 2 кладбище в Одессе...уже когото закопали поверх ((((
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09.07.2021 11:01 Ответить
Ну и новость. Это все знали и очень давно. Но опять никто не виноват. Все помешают
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09.07.2021 11:44 Ответить
а "бравый" киевсовет где??
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09.07.2021 11:58 Ответить
Народився - давай, помер - давай, хрестився - давай. Країна в качки грошей. Я не проти дати, з умовою проведення даних платежів офіційно.
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09.07.2021 12:19 Ответить
на байковом после кремации у себя на участке я хоронил бабулю бесплатно , деньги только за кремацию....давно было - как сегодня не в курсе , но твари с байкового намекали мне что участок нужно приватизировать !!!!! и тогда открываются горизонты возможностей.
________________________
а про частные морги вообще молчу , вот в Ирпене есть такой МРАЗ да , Петя король и его сын поганый , что там у них творится за взятки даже сбу поганое глаза и жопу закрывает
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09.07.2021 13:30 Ответить
Ритуальная мафия мародерствует так по всей Украине - пользуются, что люди убиты горем.
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09.07.2021 14:11 Ответить
 
 