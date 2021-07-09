На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте. ФОТОрепортаж

Сегодня около 4 утра, на 44 км автодороги Киев - Ковель, в направлении города Житомир, произошло смертельное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

По предварительной информации полиции, водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика.

Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте. Очевидцы сообщают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Однако все обстоятельства происшествия установят следователи.

Патрульные занимались охраной места ДТП и регулированием движения.

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Фото: сайт полиции