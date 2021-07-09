На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте. ФОТОрепортаж
Сегодня около 4 утра, на 44 км автодороги Киев - Ковель, в направлении города Житомир, произошло смертельное ДТП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.
По предварительной информации полиции, водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика.
Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте. Очевидцы сообщают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Однако все обстоятельства происшествия установят следователи.
Патрульные занимались охраной места ДТП и регулированием движения.
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Михаил Пивоваров #479079
показать весь комментарий09.07.2021 10:34 Ответить Мне нравится 2
Паровоз на Соломенке
показать весь комментарий09.07.2021 12:37 Ответить Мне нравится 0
Андрей Гончар #424445
показать весь комментарий09.07.2021 13:50 Ответить Мне нравится 0
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