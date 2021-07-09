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Новости Фото ДТП
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На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте. ФОТОрепортаж

Сегодня около 4 утра, на 44 км автодороги Киев - Ковель, в направлении города Житомир, произошло смертельное ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

По предварительной информации полиции, водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика.

Водитель и пассажирка этого транспорта погибли на месте. Очевидцы сообщают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Однако все обстоятельства происшествия установят следователи.

Патрульные занимались охраной места ДТП и регулированием движения.

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На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте 01
На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте 02
На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте 03
На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте 04
Фото: сайт полиции

На трассе Киев-Ковель мопед попал под грузовик: два человека погибли на месте 05

ДТП (7679) Киевская область (4155) смерть (9232)


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Да уж, утром у них ещё были какие то планы на вечер, а вечером их запихнули в мусорные пакеты. Судьба.
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09.07.2021 10:34 Ответить
да уж.... эти "следователи" разрулят
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09.07.2021 12:37 Ответить
В селах рідко хто їздить тверезим на мопеді !
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09.07.2021 13:50 Ответить
 
 