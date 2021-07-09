Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Луганской области очередной тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В ходе следственно-оперативных действий задержан злоумышленник, который устроил тайник со средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, тайник с оружием житель Счастьенский района оборудовал на территории своего домовладения.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли:

- почти 1 кг тротила;

- 3 детонатора;

- 18 гранат РГД-5 и Ф-1;

- запалы к гранатам;

- артиллерийский снаряд;

- 400 гр пороха;

- 2 пистолета систем "ТТ" и "Наган" с патронами;

- 4 сигнальные мины;

- реактивный сигнальный патрон;

- почти 1800 патронов различных калибров.

Отмечается, что обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

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По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.



Фото: сайт СБУ