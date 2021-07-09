Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами. ФОТОрепортаж
СБУ обнаружила в Луганской области очередной тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В ходе следственно-оперативных действий задержан злоумышленник, который устроил тайник со средствами поражения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, тайник с оружием житель Счастьенский района оборудовал на территории своего домовладения.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли:
- почти 1 кг тротила;
- 3 детонатора;
- 18 гранат РГД-5 и Ф-1;
- запалы к гранатам;
- артиллерийский снаряд;
- 400 гр пороха;
- 2 пистолета систем "ТТ" и "Наган" с патронами;
- 4 сигнальные мины;
- реактивный сигнальный патрон;
- почти 1800 патронов различных калибров.
Отмечается, что обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.
По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
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