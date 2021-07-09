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Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Луганской области очередной тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В ходе следственно-оперативных действий задержан злоумышленник, который устроил тайник со средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, тайник с оружием житель Счастьенский района оборудовал на территории своего домовладения.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли:

- почти 1 кг тротила;
- 3 детонатора;
- 18 гранат РГД-5 и Ф-1;
- запалы к гранатам;
- артиллерийский снаряд;
- 400 гр пороха;
- 2 пистолета систем "ТТ" и "Наган" с патронами;
- 4 сигнальные мины;
- реактивный сигнальный патрон;
- почти 1800 патронов различных калибров.

Отмечается, что обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

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По оперативным данным, злоумышленник планировал реализовать оружие через личные связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами 01

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами 02

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами 03
Фото: сайт СБУ

правоохранительные органы (2970) СБУ (19934) силовики (2799) тайник (131) Луганская область (6501)


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в связи с последними, так сказать, воспоминаниями о событиях годичной давности, к которым причастна наша сбу под патронатом фсб, мне кажется(дай бог, чобы я ошибалась), что все эти схроны ну совсем не боевикам принадлежат..., а сбу последовательно и методично хоронит наши диверсионные группы, а инфу она черпает..., ну понятно откуда...
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09.07.2021 10:50 Ответить
теж не одного разу приходила така думка
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09.07.2021 11:01 Ответить
хлопець готувався зустрічатита відстрілювати козломорду нечість...СБУ як завжди робить якусь куйню
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09.07.2021 10:59 Ответить
ТТ жалко....
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09.07.2021 19:57 Ответить
 
 