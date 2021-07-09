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Задержаны двое инспекторов Киевской облналоговой, которые систематически брали взятки у бизнесменов, "доход" за день - до 120 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала двух инспекторов Киевской областной налоговой, которые систематически брали взятки в 120 тыс. грн за день. Инспекторы требовали неправомерную выгоду от предпринимателей Киевщины. За деньги обещали не привлекать последних к ответственности по результатам налоговых проверок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве с коллегами-правоохранителями разоблачили более 30 эпизодов преступной деятельности главных государственных ревизоров-инспекторов Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области.

Вчера, 8 июля, полицейские задержали двух налоговиков после получения ими 10 тыс. грн неправомерной выгоды. Во время проведения осмотра места происшествия обнаружили и изъяли еще свыше 120 тыс. грн - "вознаграждение", полученное злоумышленниками за один рабочий день.

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Задержаны двое инспекторов Киевской облналоговой, которые систематически брали взятки у бизнесменов, доход за день - до 120 тыс. грн, - Нацполиция 01
Задержаны двое инспекторов Киевской облналоговой, которые систематически брали взятки у бизнесменов, доход за день - до 120 тыс. грн, - Нацполиция 02
Задержаны двое инспекторов Киевской облналоговой, которые систематически брали взятки у бизнесменов, доход за день - до 120 тыс. грн, - Нацполиция 03

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении фигурантов о подозрениях по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются также другие причастные работники налоговой к организации и получению неправомерной выгоды из бизнеса на постоянной основе.

Автор: 

взятка (6167) Киевская область (4155) налоговая (931) Нацполиция (16500)


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Топ комментарии
+9
Це ж івєст-няні були.
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09.07.2021 11:07
+8
Податкові органи так і працюють. Керівники налогових живуть, як нафтові магнати. І всі це бачать і знають, а корупцію подолано лише в уяві Зеленського.
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09.07.2021 11:10
+6
узаконеный рэкет... кто то расказывал нужноо хорошо платить что бы не брали, это ж какие зарплаты должны быть при взятках в 120 к в день!? да еще и незадекларированных! И как всегда начальство не при делах - НЕ ВЕРЮ.. ВСЮ НАЛОГОВУЮ где работали жти две твари на нары лет на 50... и гарантирую что будут работать все остальные налоговики за минималку и брать не будут!
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09.07.2021 11:02
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Если задерживать тех кто даёт толку будет намного больше!
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09.07.2021 11:00 Ответить
сказочный дурачок
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09.07.2021 11:11 Ответить
Аргументированно! Это, я так понимаю, слова не дурочка... только вот ответь на вопрос-имеете ли моральное право такой вот не дурачек обвинять кого либо в коррупции если сам делает это, даже пусть на бытовом уровне? И главное-может ли он и его дети расчитывать на жизнь в нормальном гос-ве?
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09.07.2021 11:17 Ответить
У нас вся система заточена под то чтоб заставит коммерса заносить взятки и налоговая у нас до сих пор это ОПГ рэкетиров ! Даже если сильно захочешь работать по закону-найдут за что прищучить если не будешь заносить !
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09.07.2021 11:19 Ответить
Сказочный дурачок
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09.07.2021 11:22 Ответить
а вы сами под такой каток попадали?
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09.07.2021 11:45 Ответить
Каток, который Вы сами создали а теперь ноете?
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09.07.2021 12:28 Ответить
я так и думал,что вы из тех, кому пи@деть это не мешки ворочать, как говорят в народе.
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09.07.2021 12:32 Ответить
На счёт «думал» есть большие сомнения. Всю бухгалтерию у меня закрывает бухгалтер, собственно за это он и получает деньги. Да, штрафы были, есть и будут, одни в суде удавалось оспорить (долго, неудобно, отнимает много ресурсов, но это возможно), другие оплачивали, т.к. реально были наши ошибки. А таких как Вы, я регулярно наблюдаю в таможне, у которых даже когда все в порядке, кладут в док-ты 200-300 грн. И Вы хотите сказать что Вы свободный человек а не раб? Вместо того что бы учить свои права и отстаивать их Вы предпочитаете легкий путь дать денег. Это действительно сложно и отнимает много времени и нервов и иногда опускаются руки, но это возможно. Более того инспектора уже знают и у них даже мысли не возникает усложнить мне жизнь. А Вы продолжайте носить деньги, Ваши дети за это скажут Вам спасибо!
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09.07.2021 12:46 Ответить
Затримано двох інспекторів Київської облподаткової, які систематично брали хабарі у бізнесменів, "дохід" за день - до 120 тис. грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8286 https://censor.net/ru/user/111462

а вы сами под такой каток попадали?
Это был мой вопрос, вполне предполагавший односложный ответ, которого вы дать не удосужились.
Вместо этого разразились словесным поносом и нравоучениями.
Кем бы вы себя не считали, оставьте нравоучения для ваших родных и близких.
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09.07.2021 14:51 Ответить
Да уж нет, пока Ваши поступки будут напрямую влиять на положение дел в стране где живу я и мои дети, я имею полное моральное право высказать все что я о Вас думаю. А Ваш вопрос напоминает больше попытку вызвать сочувствие, которого к таким как Вы у меня никогда не будет.
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09.07.2021 14:54 Ответить
Это все обо мне вы определили по нескольким словам?
Вы либо пенсионер, либо больны. Это я использовал свое моральное право.
А свое сочувствие оставьте детям.
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09.07.2021 15:01 Ответить
Определил по Вашей позиции... когда у Вас есть сомнения, не стоит писать это с приставкой либо, иначе рискуете глупо выглядеть. Что мне делать и что кому оставлять я разберусь без Вашей помощи, попытки учить жизни тоже не создадут Вам образ разумного человека! Удачи!
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09.07.2021 15:06 Ответить
Хто там головний митник? Невже новоє літсо?
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09.07.2021 11:01 Ответить
Зарплаты ж маленькие!
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09.07.2021 11:01 Ответить
узаконеный рэкет... кто то расказывал нужноо хорошо платить что бы не брали, это ж какие зарплаты должны быть при взятках в 120 к в день!? да еще и незадекларированных! И как всегда начальство не при делах - НЕ ВЕРЮ.. ВСЮ НАЛОГОВУЮ где работали жти две твари на нары лет на 50... и гарантирую что будут работать все остальные налоговики за минималку и брать не будут!
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09.07.2021 11:02 Ответить
Це ж івєст-няні були.
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09.07.2021 11:07 Ответить
это даже не капля в море , это молекула воды во вселенной , такими темпами победим коррупцию к концу существования вселенной
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09.07.2021 11:08 Ответить
и отправляли часть наверх
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09.07.2021 11:09 Ответить
Интересно,шо ж за бизнес такой у людей?прибыльный
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09.07.2021 11:09 Ответить
Мафы ,базары ,Ппэшники , мелкий бизнес но в большом количестве !
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09.07.2021 11:16 Ответить
Податкові органи так і працюють. Керівники налогових живуть, як нафтові магнати. І всі це бачать і знають, а корупцію подолано лише в уяві Зеленського.
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09.07.2021 11:10 Ответить
А вы уверены что инспектора брали эти деньги для себя?В Украине так ничто и не изменилось.Районы несут указаную сумму в область,область чемоданами в Киев да и на местах себе что-то оставляют.
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09.07.2021 11:11 Ответить
понятно что передавали на верх. но видно мало, раз их "поймали"
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09.07.2021 11:12 Ответить
Ментам тоже нужно выполнять план по задержания злостных взяточников,чем выше чин пойманого тем ментовский начальник быстрее получит очередное звание и болше доходное место.Но это не означает что пойманые понесут наказание если и не повышение по службе за временные неудобства.
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09.07.2021 11:24 Ответить
Это называется "возгонка".
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09.07.2021 11:15 Ответить
Брали по взрослому, не детям на конфеты, все конфисковать и к стенке ублюдков.
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09.07.2021 11:17 Ответить
Можно подумать, что всё брали для себя!?
Цепочку до самого верха будут расследовать или, как всегда, спишут на этих двух лохов-исполнителей ???
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09.07.2021 12:00 Ответить
Ну ... Теж результат.
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09.07.2021 12:14 Ответить
За гроші обіцяли не притягати останніх до відповідальності за результатами податкових перевірок.

З іншого боку, якщо результати перевірок були реальні, то виникає питання відповідальності того, хто давав, у плані сплати податків.
Податківців вони "заложили", а самі що, білі і пухнасті ??
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09.07.2021 12:17 Ответить
 
 