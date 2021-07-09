Задержаны двое инспекторов Киевской облналоговой, которые систематически брали взятки у бизнесменов, "доход" за день - до 120 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала двух инспекторов Киевской областной налоговой, которые систематически брали взятки в 120 тыс. грн за день. Инспекторы требовали неправомерную выгоду от предпринимателей Киевщины. За деньги обещали не привлекать последних к ответственности по результатам налоговых проверок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве с коллегами-правоохранителями разоблачили более 30 эпизодов преступной деятельности главных государственных ревизоров-инспекторов Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области.

Вчера, 8 июля, полицейские задержали двух налоговиков после получения ими 10 тыс. грн неправомерной выгоды. Во время проведения осмотра места происшествия обнаружили и изъяли еще свыше 120 тыс. грн - "вознаграждение", полученное злоумышленниками за один рабочий день.

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В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении фигурантов о подозрениях по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются также другие причастные работники налоговой к организации и получению неправомерной выгоды из бизнеса на постоянной основе.