Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной. ДОКУМЕНТ
Нардеп Гео Лерос обнародовал, по его словам, протокол относительно ДТП с бывшим "слугой народа" Александром Юрченко. В обнародованном документе говорится, что по выводам осмотра Юрченко находится в состоянии наркотического опьянения. Вместе с тем, на данном заключении от руки написано: "Средство, которое мне приписывают, не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, комментирую ДТП с нардепом Александром Юрченко, передает Цензор.НЕТ.
"Вот протокол нардепа Юрченко и вывод лаборатории, что еще раз подтверждают, что народный избранник от "Слуги народа" (17 сентября 2020 года Юрченко вышел из фракции "СН". - Ред.) был в состоянии наркотического опьянения. Уверен, если бы сейчас проверили всех нардепов-"слуг народа", которые принимали участие в форуме, начиная с Николая Тищенко, то увидели бы те же наркотики в крови. Похоже, что страной управляют под кайфом, история с тестом на наркотики и самого Зеленского становится все более актуальной", - заявил Лерос.
"Кстати, кум Тищенко - Андрей Ермак, который является вторым человеком в государстве, а в его случае - нелюдом, отвечает персонально за эту шайку наркош, которую привел в Верховную Раду. Напомню, именно Холодов, Юрченко и компания были квотой ларечного барона Ермака. Меня бы не волновало, как они развлекаются, но мне очевидно, что они под кайфом выполняют государственную работу, так же очевидно, что Юрченко был под кайфом, когда нападал на меня в Раде за то, что я не позволил ему украсть у инвестора и у государства "кусочек пирога". Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988". Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме. Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.
Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/news/3275073/arestovich_zayavil_chto_pozorno_slivaetsya_so_vstrechi_s_polzovatelem_kotorogo_ranee_obozval_hesosom
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Карьера как у моторолы - спасибки мудрому нариду....
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
А факт в том, что в Украине, как и в рашке - 73% и 87% идиотов, которые верят зомбоящику и избирают по хайпу более тупых чем они сами.
А то верить в хзомбоящик - вы первые, как и голо совать, галасуючи, за наркомана...
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.
У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
А ще була політрада обрана. якщо не помиляюся чоловік 70. Але було зрозуміло, що цей проект натягував на всю Україну саме донецьких.
"Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988"."
вот потому вы, зебилы, более тупые чем 87% кацапы.. хотя казалось бы - куда тупее них можно быть
Здесь я с леросом не соглашусь Их привели к власти 73% лохов , которым лишь бы не стреляли и какая разница
Не каждый сможет раскатать 20млн ДЕБИЛОВ!!!
Напомню, именно Холодов, Юрченко и компания были квотой ларечного барона Ермака. Меня бы не волновало, как они развлекаются, но мне очевидно, что они под кайфом выполняют государственную работу, так же очевидно, что Юрченко был под кайфом, когда нападал на меня в Раде за то, что я не позволил ему украсть у инвестора и у государства "кусочек пирога".
Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988".
Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме. Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.
Источник: https://censor.net/ru/p3276085
Як і поліцейські, які зупиняли другого, такого ж "слугу".
..наголосували, дебіли-експериментатори, блін.. тупорилих наркоманів на нашу голову
если не олигофрен то он просто враг и ему нужна турьма с пытошной...........