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Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос обнародовал, по его словам, протокол относительно ДТП с бывшим "слугой народа" Александром Юрченко. В обнародованном документе говорится, что по выводам осмотра Юрченко находится в состоянии наркотического опьянения. Вместе с тем, на данном заключении от руки написано: "Средство, которое мне приписывают, не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, комментирую ДТП с нардепом Александром Юрченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот протокол нардепа Юрченко и вывод лаборатории, что еще раз подтверждают, что народный избранник от "Слуги народа" (17 сентября 2020 года Юрченко вышел из фракции "СН". - Ред.) был в состоянии наркотического опьянения. Уверен, если бы сейчас проверили всех нардепов-"слуг народа", которые принимали участие в форуме, начиная с Николая Тищенко, то увидели бы те же наркотики в крови. Похоже, что страной управляют под кайфом, история с тестом на наркотики и самого Зеленского становится все более актуальной", - заявил Лерос.

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"Кстати, кум Тищенко - Андрей Ермак, который является вторым человеком в государстве, а в его случае - нелюдом, отвечает персонально за эту шайку наркош, которую привел в Верховную Раду. Напомню, именно Холодов, Юрченко и компания были квотой ларечного барона Ермака. Меня бы не волновало, как они развлекаются, но мне очевидно, что они под кайфом выполняют государственную работу, так же очевидно, что Юрченко был под кайфом, когда нападал на меня в Раде за то, что я не позволил ему украсть у инвестора и у государства "кусочек пирога". Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988". Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме. Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.

Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной 01
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной 02
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной 03
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной 04

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) наркотики (2148) Ермак Андрей (1265) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (336) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+77
Один?

Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 3831
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09.07.2021 11:52
+65
еще пару лет назад пиво в ларьке крал, теперь ганяет обдолбаный на Мустанге.
Карьера как у моторолы - спасибки мудрому нариду....
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09.07.2021 11:47
+53
Країною керують наркоші. Зробили себе разом.
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09.07.2021 11:45
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Тут еще один представитель власти обосрался!
https://censor.net/ru/news/3275073/arestovich_zayavil_chto_pozorno_slivaetsya_so_vstrechi_s_polzovatelem_kotorogo_ranee_obozval_hesosom
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09.07.2021 11:43 Ответить
Один?

Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 3831
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09.07.2021 11:52 Ответить
ворон ворону... то що хотів розповісти пресі криворіжський дружбан бувший КВНщик під час виборів- поті йому зьпогрозами заткнули рота... Манжосов здається...
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09.07.2021 11:58 Ответить
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 7060
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09.07.2021 12:09 Ответить
Страну спасет передоз.
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09.07.2021 12:02 Ответить
Достаточно один раз не разбодяжить пакетик...
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09.07.2021 12:03 Ответить
Вова!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
Дайош ПЕРЕДОЗ!
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09.07.2021 12:08 Ответить
Боже, яке ж воно огидне!!!
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09.07.2021 12:11 Ответить
кэрманычи - обдолбыши
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09.07.2021 16:58 Ответить
Лерос оприлюднив протокол огляду Юрченка після ДТП: Країною керують під кайфом. Історія з тестом на наркотики Зеленського стає дедалі актуальнішою - Цензор.НЕТ 7917
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10.07.2021 15:16 Ответить
- Кстати, Киса, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.(с)
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09.07.2021 12:47 Ответить
Вже другий "слуга" спалився на наркоті за тиждень. Їм в конвертах разом з доларами почали дурь роздавати?
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09.07.2021 11:43 Ответить
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 8739
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09.07.2021 11:44 Ответить
До речі, доволі кумедний серіал!
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09.07.2021 11:54 Ответить
як і наше життя
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09.07.2021 11:55 Ответить
Супер серіал. Особливо перший сезон.
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09.07.2021 12:45 Ответить
Країною керують наркоші. Зробили себе разом.
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09.07.2021 11:45 Ответить
еще пару лет назад пиво в ларьке крал, теперь ганяет обдолбаный на Мустанге.
Карьера как у моторолы - спасибки мудрому нариду....
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09.07.2021 11:47 Ответить
Кто был никем, тот стал всем.
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09.07.2021 12:18 Ответить
Так его же взяли в свиньи урода ,когда он пиво в ларьках воровал)
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09.07.2021 11:53 Ответить
Порошенко с Гончаренко уничтожают твоих кацапов по самое не могу)так что там с клованами,насильниками,укроненавистниками и ворами,которых ты ,марзота привел вместо Порошенко и Гончаренко?
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09.07.2021 12:01 Ответить
Я могу сказать,что мне жаль,что вас душат слюни...но нет -мне весело)))(
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09.07.2021 12:06 Ответить
Порошенко из партии регионов? Ты о сосну стукнулся?
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09.07.2021 12:02 Ответить
ему так у шмария рассказали))
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09.07.2021 12:03 Ответить
и оно убогое верит...
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09.07.2021 12:13 Ответить
Порошенко -основатель. Без него такая гадость как Зеля к власти не пришёл бы.
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09.07.2021 12:35 Ответить
для особо тупых зебилов:
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.

У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
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09.07.2021 13:02 Ответить
ватники в рашке во всем винят Госдеп, зебилы в Украине - Пороха..
А факт в том, что в Украине, как и в рашке - 73% и 87% идиотов, которые верят зомбоящику и избирают по хайпу более тупых чем они сами.
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09.07.2021 13:04 Ответить
зебил, ты вместо того чтобы повторять идиотизмы от шмария и с 1+1 - сначала хоть посмотри как возникла партия регионов, какие партии туда вошли и кто оттуда вышел - после прихода туда януковича и Ко..
А то верить в хзомбоящик - вы первые, как и голо совать, галасуючи, за наркомана...
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09.07.2021 12:03 Ответить
Але хто з них по молодості пивас з магаза тирив? І хто з них попадався обдовбаним за кермом?))
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09.07.2021 12:14 Ответить
для особо тупых зебилов:
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[11]
Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови, через пів року (у грудні 2001р.) залишив партію.
Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова......
У травні 2000-го Порошенко створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію.

У грудні 2001 партія «Солідарність» увійшла у виборчий блок Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу.
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09.07.2021 12:15 Ответить
Керівником Президії на 1-му зʼїзді був обраний Семіноженко. Проходив десь навесні. Через два-три місяці після цього з партії вийшли Порошенко і Черновецький. Їх не було, коли на 2-му зʼїзді обирали головою партії Азарова.
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09.07.2021 12:32 Ответить
И самое смешное, что когда, согласно фейку, "Партия солидарности Украины" (потом "Солидарность") типа входила в число "сооснователей" ПР, то Порох не мог чисто физически входить в число ее отцов основателей, т.к. "Солидарность" в то время возглавлял Михаил Антонюк. Председателем "Солидарности" Порох стал в декабре 2001 года, когда она присоединилась к блоку "Наша Украина".
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09.07.2021 14:43 Ответить
Але на сцені в президіумі він сидів разом з Семіноженко, Ландиком, Самофаловим (про нього вже ніхто й не згадує), Рибаком і Черновецьким. Їх було шестеро.
А ще була політрада обрана. якщо не помиляюся чоловік 70. Але було зрозуміло, що цей проект натягував на всю Україну саме донецьких.
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09.07.2021 18:41 Ответить
Зебилы так много текста не читают,оно им не надо..увы
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09.07.2021 14:24 Ответить
Офіційно "бывший", а фактично ні.
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09.07.2021 11:55 Ответить
Читайте, що пише Лерос:
"Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988"."
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09.07.2021 12:03 Ответить
Голосує в унісон із слугами?
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09.07.2021 12:08 Ответить
Он тебя на мустанге катает, что ли?
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09.07.2021 12:09 Ответить
Вот ты, например, бывший сперматозоид. Так шо тебя об асфальт растереть?
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09.07.2021 12:35 Ответить
т.е. зебилам главное что "бывший"... Не факты того что вы выбрали наркомана, который привел дрочунов и нариков в ВР, а то что "бывший"))
вот потому вы, зебилы, более тупые чем 87% кацапы.. хотя казалось бы - куда тупее них можно быть
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09.07.2021 12:06 Ответить
Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.Источник: https://censor.net/ru/p3276085
Здесь я с леросом не соглашусь Их привели к власти 73% лохов , которым лишь бы не стреляли и какая разница
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09.07.2021 11:48 Ответить
НАрмальные пацаны! Зря вы на них гоните!!!!
Не каждый сможет раскатать 20млн ДЕБИЛОВ!!!
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09.07.2021 11:49 Ответить
"Кстати, кум Тищенко - Андрей Ермак, который является вторым человеком в государстве, а в его случае - нелюдом, отвечает персонально за эту шайку наркош, которую привел в Верховную Раду.
Напомню, именно Холодов, Юрченко и компания были квотой ларечного барона Ермака. Меня бы не волновало, как они развлекаются, но мне очевидно, что они под кайфом выполняют государственную работу, так же очевидно, что Юрченко был под кайфом, когда нападал на меня в Раде за то, что я не позволил ему украсть у инвестора и у государства "кусочек пирога".
Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988".

Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме. Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.

Источник: https://censor.net/ru/p3276085
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09.07.2021 11:52 Ответить
Тобто, людина, яка постраждала від упоротого в усіх сенсах "слугу", ще може буде наказана.
Як і поліцейські, які зупиняли другого, такого ж "слугу".
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09.07.2021 11:54 Ответить
Але у мене в цей момент виникає питання: за кого вони голосували в 2019 році?
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09.07.2021 12:35 Ответить
Нажаль, тоді і сам Лерос вірив Зєлі.
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09.07.2021 12:39 Ответить
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 9565
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09.07.2021 11:52 Ответить
ДАВАЙ ДАВИ ЇХ ГЕО! Вони тебе не чіпають , бояться гучних справ , на канали не пускають -тільки на Еспресо , 5-ий та Прямий можеш, але це буде гучніше значно ніж зі Стерненком!!!
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09.07.2021 11:56 Ответить
єта падстава. єдіним наркотіком в крові юрченка бил гормон возмущенія за страну, каторую давьол до ручкі праклятий барига
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09.07.2021 11:58 Ответить
Так вот почему они "зеленые", а я думал, что это с экологией связано
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09.07.2021 11:58 Ответить
Наркоманы...из наркомата верховной рады..😀
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09.07.2021 12:02 Ответить
шляхи до влади..
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 5448
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09.07.2021 12:04 Ответить
турборежим!
Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной - Цензор.НЕТ 5854
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09.07.2021 12:05 Ответить
У нас 73% населения наркоманы
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09.07.2021 12:06 Ответить
Недавно разговаривал с одним знакомым, так тот говорил, что сейчас пошла какая-то тема у этих нариков - останавливают мусора чувака, тот с тачки выходит, глаза на выкате, в неадеквате полном, отвозят в больничку, а анализы чистые. Под чем эти твари бегают - не понятно.
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09.07.2021 12:19 Ответить
....щщщааассссс Зеля зі своєїыыы нірванииии гмногновєнно позВоніт главному лейтенанту Бакланову по поводууу етАга чорта-А-А-А?.. какова-А-А?..)(
..наголосували, дебіли-експериментатори, блін.. тупорилих наркоманів на нашу голову
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09.07.2021 15:13 Ответить
если вова олигофрен то что он делает в кабинете президента ему нужна справка и лечение а
если не олигофрен то он просто враг и ему нужна турьма с пытошной...........
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09.07.2021 15:22 Ответить
что там с брагаром, оно отмазалось ?
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10.07.2021 08:55 Ответить
Зе ФІЛИ ВИ ВИБРАЛИ МОРАЛЬНЕ ДНО У 2019 му
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11.07.2021 16:45 Ответить
 
 