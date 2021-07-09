Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной. ДОКУМЕНТ

Нардеп Гео Лерос обнародовал, по его словам, протокол относительно ДТП с бывшим "слугой народа" Александром Юрченко. В обнародованном документе говорится, что по выводам осмотра Юрченко находится в состоянии наркотического опьянения. Вместе с тем, на данном заключении от руки написано: "Средство, которое мне приписывают, не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, комментирую ДТП с нардепом Александром Юрченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот протокол нардепа Юрченко и вывод лаборатории, что еще раз подтверждают, что народный избранник от "Слуги народа" (17 сентября 2020 года Юрченко вышел из фракции "СН". - Ред.) был в состоянии наркотического опьянения. Уверен, если бы сейчас проверили всех нардепов-"слуг народа", которые принимали участие в форуме, начиная с Николая Тищенко, то увидели бы те же наркотики в крови. Похоже, что страной управляют под кайфом, история с тестом на наркотики и самого Зеленского становится все более актуальной", - заявил Лерос.

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"Кстати, кум Тищенко - Андрей Ермак, который является вторым человеком в государстве, а в его случае - нелюдом, отвечает персонально за эту шайку наркош, которую привел в Верховную Раду. Напомню, именно Холодов, Юрченко и компания были квотой ларечного барона Ермака. Меня бы не волновало, как они развлекаются, но мне очевидно, что они под кайфом выполняют государственную работу, так же очевидно, что Юрченко был под кайфом, когда нападал на меня в Раде за то, что я не позволил ему украсть у инвестора и у государства "кусочек пирога". Несмотря на это, Юрченко на свободе, в Верховной Раде, и продолжает получать толстые конверты от "Слуги". Спортивный незадекларированный Мустанг Юрченко оформил на фунта, но поставил номера года своего рождения "1988". Теперь представьте, Юрченко пытается открыть уголовное дело на львовянина, в авто которого он въехал, а в правовом государстве должен давно сидеть в тюрьме. Именно Зеленский привел к власти насильников, наркоманов и коррупционеров, это его настоящее ДНК", - резюмировал Лерос.









Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове.