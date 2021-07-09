Подсанкционные компании незаконно добывали гранит в Николаевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Незаконная добыча гранита разоблачена в Николаевской области. К схеме причастны компании, в отношении которых введены санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что преступную схему организовали предприятия, в отношении которых в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции. Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, блокировавшие программу "Большая стройка".

Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники продавали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те в соответствии осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух.

Во время санкционированных обысков в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины сотрудники службы на производстве изъяли (с запретом использования и передачей на ответственное хранение):



- производственные комплексы асфальтово-бетонного завода;

- грузовые автомобили;

- бульдозер-погрузчик;

- экскаватор.

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