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Подсанкционные компании незаконно добывали гранит в Николаевской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Незаконная добыча гранита разоблачена в Николаевской области. К схеме причастны компании, в отношении которых введены санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что преступную схему организовали предприятия, в отношении которых в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции. Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, блокировавшие программу "Большая стройка".

Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники продавали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те в соответствии осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух.

Во время санкционированных обысков в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины сотрудники службы на производстве изъяли (с запретом использования и передачей на ответственное хранение):

- производственные комплексы асфальтово-бетонного завода;
- грузовые автомобили;
- бульдозер-погрузчик;
- экскаватор.

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Подсанкционные компании незаконно добывали гранит в Николаевской области, - СБУ 01
Подсанкционные компании незаконно добывали гранит в Николаевской области, - СБУ 02
Подсанкционные компании незаконно добывали гранит в Николаевской области, - СБУ 03
Подсанкционные компании незаконно добывали гранит в Николаевской области, - СБУ 04
Подсанкционные компании незаконно добывали гранит в Николаевской области, - СБУ 05

Автор: 

Николаевская область (2132) санкции (11319) СБУ (19934) СНБО (4435)


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-Камиль, ты что - пьешь на работе?
-Даааа
-А вдруг кто заметит?
-Ну вот ты заметил?
-Заметил!
-И - что?
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09.07.2021 12:45 Ответить
ответ очевиден. не выеживалисьбы на тендерах, работалиб дальше. затронули интересы ОП и мони, получите
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09.07.2021 13:41 Ответить
чому СБУ і досі займається економічними злочинами?
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09.07.2021 14:36 Ответить
 
 