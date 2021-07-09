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Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 июля, под зданием СБУ митинговали противники и сторонники депортации белорусского активиста Алексея Боленкова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня в Киеве под стенами главного управления СБУ прошли две акции. Активисты лево-анархистких взглядов требуют от СБУ прекратить процесс депортации белорусского активиста Алексея Боленкова. Они, в частности, держат плакаты: "СБУ, вам нема більше чим займатись?", "Україна без Лукашенка".

"СБУ хочет скормить Боленкова режиму Лукашенко за критику Авакова. 22 апреля 2021 сотрудники СБУ, отказываясь показывать удостоверения, пытались посадить в автомобиль и вывезти на границу с Беларусью гражданина Беларуси Алексея Боленкова. Свои действия они мотивировали тем, что последний представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Помешать действиям работников СБУ удалось благодаря оперативной мобилизации друзей, журналистов и адвокатов. Боленков обжаловал решение СБУ в суде. Мотивировано решение о депортации тем, что Алексей ходил на акции и организовывал их в Украину, "открыто критиковал полицию", "открыто пропагандировал силовой метод смены власти в Беларуси", а также по запросу белорусского бюро Интерпола (мол, Боленков в Беларуси проходит подозреваемым по уголовному делу). Адвокаты Боленкова подали документы на апелляцию, но ряд признаков указывает на то, что решение суда будет не в пользу Боленкова. Также депортация грозит Артуру Кондратовичу, которого уже задерживали в 2019 году по запросу из Беларуси через Интерпол. Еще ранее прошли обыски под надуманными предлогами у друга и подруги Алексея - Иры и Сергея Рубанов. После обысков Рубанов расспрашивали о связях с Боленковым. Решение СБУ подписал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Кукса, который принимал участие в "антитеррористической операции" в ночь на 19 февраля 2014 на Майдане. Боленков кричал "Аваков - черт" и выражал "неуважение к полиции", теперь СБУ хочет его депортировать", - заявили организаторы акции в защиту Боленкова.

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В это же время под стенами СБУ проходила акция активистов право-националистических взглядов с противоположным требованием - депортировать Боленкова.

"СБУ нашла твердые доказательства, чтобы депортировать из Украины гражданина Беларуси Алексея Боленкова. Он представитель нескольких террористических инициатив, в частности "Революційна дія", которая занимается дестабилизацией ситуации в Украине. В том числе они совершали теракты: поджигали телекоммуникационные вышки в Киевской и Черниговской областях - в разгар турецко-курдского конфликта они поджигали вышки "Лайфселл", то есть турецкого холдинга "Туркселл" в протест против диктатуры Эрдогана. Почему то они не ехали поджигать телекоммуникационные вышки в Турцию, а совершали  теракты на территории Украины. То есть граждане России, Беларуси совершают теракты на территории Украины в протест против внутренних противостояний в других государствах. Они постоянно совершают нападения на ветеранов АТО, утверждая, что это "нацисты" и т.п. В частности, члены организации "Революційна дія", одним из руководителей которой является Боленков, напали на Подоле в Киеве на ветерана Дмитрия Вербича", - объяснили свою позицию националисты.

В ходе акции "журналисту" Шария Клименко ударили по пальцу. Он требовал от полиции задержания активистов-националистов, но инцидент завершился без вмешательства правоохранителей.

Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 01
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 02
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 03
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 04
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 05
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 06
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 07
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 08
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 09
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 10
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 11
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 12
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 13
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 14
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 15
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 16
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 17
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 18
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 19
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 20
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 21
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 22
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 23
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 24
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 25
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 26
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 27
Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (7901) депортация (684) Киев (25587) Левые (70) националисты (404) правые (52) протест (5858) СБУ (19934) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (895) анархист (7) Lifecell (5)


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Топ комментарии
+13
шо это вобще за практика - выдавать людей людоедским режимам ... чи може лука плате добре , то почему бы и нет
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09.07.2021 12:48
+9
Кем бы он ни был, но выдавать таракану никак нельзя - это позор!
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09.07.2021 13:24
+5
Подивися на пики силовиків. Та такі орли повинні ям мінімум наводити порялок в Краснодоні та в Сніжному.
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09.07.2021 13:12
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шо это вобще за практика - выдавать людей людоедским режимам ... чи може лука плате добре , то почему бы и нет
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09.07.2021 12:48 Ответить
Здається щось подібне було років 4 тому з грузинами, яких відправили за наші гроші в Грузію?\Було ж таки? І тоді працювало CБУ.
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09.07.2021 13:03 Ответить
Націоналісти й анархісти мітингували під СБУ за і проти депортації білоруського активіста Боленкова - Цензор.НЕТ 7219
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09.07.2021 13:19 Ответить
Что позволено украинцам не позволено иностранцам, если тебя пустили в страну сиди тихо и не отсвечивай.
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11.07.2021 23:06 Ответить
картинка для усатого фраера..
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09.07.2021 12:54 Ответить
...Фраер,
когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
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09.07.2021 13:03 Ответить
А ведь так даже Путин не решается действовать, хотя мог бы накачивать их в Калининград, чтобы потом загонять в Польшу. И уж точно Путин не рекламировал свои действия в том плане, что он будет прогонять через свою страну волну беженцев. Это - прямой и очень нехороший вызов, который отменил цену за его скальп даже в грош.
И что характерно, вот такая подача, в сторону Европы, делает его разменной монетой для Путина. Ведь подобные демарши рано или поздно вынудят кого-то из европейцев намекнуть Путину о том, что если с этим придурком случится нечто скоропостижное, то никто даже интересоваться не станет, что это было на самом деле - шарф, пепельница или тот самый Новичок, которого в РФ никогда не было и теперь уже совсем не будет. А за это Путину будет сделано какое-то послабление в желудочно-кишечном тракте или его снова пригласят в Швейцарию, чтобы там еще раз узнали о том, что все биологические отходы россияне увозят своими самолетами домой. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
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09.07.2021 13:06 Ответить
Вперше почула, що в Україні існують націоналісти та анархісти. Це часом не ті, що в Пороха свинками кидалися, задля перемоги про*уйловського наркомана?! А на зелених жабок, шо, не проплатили?!)))
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09.07.2021 12:58 Ответить
Прикрываясь благими намерениями (на самом деле все знают про четкую проукраинскую позицию ребят), националисты пытаются с помощью своих друзей мусоров выдавить противников по политлагерю. Вербич сам заявлял, что претензий к Боленкову не имеет, только те кому надо форсят чушь.
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09.07.2021 13:03 Ответить
Джон Рогет, Вы ваще про каких ребят?! Хватит уже о проплаченых свинкометателей и прочих тягныбаксов, бигусей и серлещей с лысыми пуштунами. Да, есть нормальные патриоты, но это пока СЕКРЕТ!)))
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09.07.2021 13:12 Ответить
про тех ребят которые не целуют мусоров в задницу, чтобы они порешали им их проблемы, какие еще свинкометатели, я хз, мне расклады за копошню любителей что Пороха, что Зели не интересны, то такие два говна, что дальше знаешь продолжение...
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09.07.2021 13:39 Ответить
Подивися на пики силовиків. Та такі орли повинні ям мінімум наводити порялок в Краснодоні та в Сніжному.
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09.07.2021 13:12 Ответить
прикинь, многие работают, но ты об этом не знаешь
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09.07.2021 13:40 Ответить
А результати кому відомі.?
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09.07.2021 14:20 Ответить
Всех хороняк взад отправить на менцкие болота.
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09.07.2021 13:15 Ответить
Кем бы он ни был, но выдавать таракану никак нельзя - это позор!
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09.07.2021 13:24 Ответить
это не позор. пущай там на микромордоре раб болотный с лукавым цыганом борется.
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09.07.2021 13:25 Ответить
Уголовнику, комуняке луке можно выдавать только криминал, со всеми политическими Украина должна разобираться сама, но поскольку Зе комуняка, то решение будет в пользу луки.
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09.07.2021 13:29 Ответить
Никого выдавать террористическим диктаторским режимам нельзя, это категорически запрещено международным правом!
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09.07.2021 13:36 Ответить
депортировать не нужно конечно, но правильно будет посадить этого Боленкова в Украине, чтобы отсидел за все сожженные вышки мобильной связи
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09.07.2021 13:41 Ответить
Маю надію, що журношлюці шарія дали по 21 пальцю
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09.07.2021 14:37 Ответить
авакян - убийца Александра Музычко
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10.07.2021 08:52 Ответить
Всі ці українські мусора - чекають не дочекаються, коли путін захопить Україну. Всi мусора - вороги України. Дивіться на них на на особистих ворогів.
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10.07.2021 10:16 Ответить
Беженцы всяческих режимов находясь в Украине не смеют открывать рот в сторону украинской власти и вообще вести какую либо политическую деятельность касаемо Украины. Таких нужно выдворять без промедления.
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11.07.2021 23:04 Ответить
1. Если что-то белорусы тут нарушили, навредили - посадите тут, у нас в Украине. Пусть сидят НО только тут.
2. Выдавать кого-либо кровавому тирану тупо и глупо. Весь мир помнит задержание самолета. Выдать сейчас тоже самое что принять участие в захвате самолета. Мир не поймет таких мансов.
3. Что лучше дружить с цивилизованым миром или с хитропопым лукашенкой? лукашенко хитро маневрирует с "дружбой" в целом.
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12.07.2021 08:04 Ответить
 
 