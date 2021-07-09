Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 июля, под зданием СБУ митинговали противники и сторонники депортации белорусского активиста Алексея Боленкова.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня в Киеве под стенами главного управления СБУ прошли две акции. Активисты лево-анархистких взглядов требуют от СБУ прекратить процесс депортации белорусского активиста Алексея Боленкова. Они, в частности, держат плакаты: "СБУ, вам нема більше чим займатись?", "Україна без Лукашенка".
"СБУ хочет скормить Боленкова режиму Лукашенко за критику Авакова. 22 апреля 2021 сотрудники СБУ, отказываясь показывать удостоверения, пытались посадить в автомобиль и вывезти на границу с Беларусью гражданина Беларуси Алексея Боленкова. Свои действия они мотивировали тем, что последний представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Помешать действиям работников СБУ удалось благодаря оперативной мобилизации друзей, журналистов и адвокатов. Боленков обжаловал решение СБУ в суде. Мотивировано решение о депортации тем, что Алексей ходил на акции и организовывал их в Украину, "открыто критиковал полицию", "открыто пропагандировал силовой метод смены власти в Беларуси", а также по запросу белорусского бюро Интерпола (мол, Боленков в Беларуси проходит подозреваемым по уголовному делу). Адвокаты Боленкова подали документы на апелляцию, но ряд признаков указывает на то, что решение суда будет не в пользу Боленкова. Также депортация грозит Артуру Кондратовичу, которого уже задерживали в 2019 году по запросу из Беларуси через Интерпол. Еще ранее прошли обыски под надуманными предлогами у друга и подруги Алексея - Иры и Сергея Рубанов. После обысков Рубанов расспрашивали о связях с Боленковым. Решение СБУ подписал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Кукса, который принимал участие в "антитеррористической операции" в ночь на 19 февраля 2014 на Майдане. Боленков кричал "Аваков - черт" и выражал "неуважение к полиции", теперь СБУ хочет его депортировать", - заявили организаторы акции в защиту Боленкова.
В это же время под стенами СБУ проходила акция активистов право-националистических взглядов с противоположным требованием - депортировать Боленкова.
"СБУ нашла твердые доказательства, чтобы депортировать из Украины гражданина Беларуси Алексея Боленкова. Он представитель нескольких террористических инициатив, в частности "Революційна дія", которая занимается дестабилизацией ситуации в Украине. В том числе они совершали теракты: поджигали телекоммуникационные вышки в Киевской и Черниговской областях - в разгар турецко-курдского конфликта они поджигали вышки "Лайфселл", то есть турецкого холдинга "Туркселл" в протест против диктатуры Эрдогана. Почему то они не ехали поджигать телекоммуникационные вышки в Турцию, а совершали теракты на территории Украины. То есть граждане России, Беларуси совершают теракты на территории Украины в протест против внутренних противостояний в других государствах. Они постоянно совершают нападения на ветеранов АТО, утверждая, что это "нацисты" и т.п. В частности, члены организации "Революційна дія", одним из руководителей которой является Боленков, напали на Подоле в Киеве на ветерана Дмитрия Вербича", - объяснили свою позицию националисты.
В ходе акции "журналисту" Шария Клименко ударили по пальцу. Он требовал от полиции задержания активистов-националистов, но инцидент завершился без вмешательства правоохранителей.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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когда начинает себя вести не по масти, то дело его - дрянь. Скорее всего закончится все «шахтой» под шконкой или в пиковом случае, там имеется определенной количество колюще-режущих предметов, которые расставляют все по своим местам, но тем не менее - рискнул.
В общем, лукадрищ не просто ввязался в аферу с мигрантами, но открыто угрожает Европе «наводнить беженцами из Азии и Африки». Так и сказал, мол - не будет Беларусь отстойником для беженцев и лично он будет делать все, чтобы те оказались в «теплой и сытой Европе». Но тут возникает вопрос о том, откуда эти беженцы берутся именно в Беларуси, ведь она не граничит ни с Азией, ни уж тем более - Африкой. А это значит, что для того, чтобы им попасть в Беларусь, их туда нужно специально завозить либо через территорию РФ, либо по воздуху.
Но поскольку из РФ ничего не слышно о проблеме с беженцами, то остается только воздушный мост. Ведь в основном беженцы передвигаются пешим путем или морем, а чтобы сесть в самолет, надо купить билеты, иметь визу и так далее, иначе - никак. Либо это должны быть какие-то специально организованные спецрейсы, где формальности не соблюдаются. А отсюда следует, что лука сам собирает беженцев по различным дырам и только для того, чтобы всунуть их в Европу. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
И что характерно, вот такая подача, в сторону Европы, делает его разменной монетой для Путина. Ведь подобные демарши рано или поздно вынудят кого-то из европейцев намекнуть Путину о том, что если с этим придурком случится нечто скоропостижное, то никто даже интересоваться не станет, что это было на самом деле - шарф, пепельница или тот самый Новичок, которого в РФ никогда не было и теперь уже совсем не будет. А за это Путину будет сделано какое-то послабление в желудочно-кишечном тракте или его снова пригласят в Швейцарию, чтобы там еще раз узнали о том, что все биологические отходы россияне увозят своими самолетами домой. - https://defence-line.org/2021/07/ne-polozheno-bychyu/
2. Выдавать кого-либо кровавому тирану тупо и глупо. Весь мир помнит задержание самолета. Выдать сейчас тоже самое что принять участие в захвате самолета. Мир не поймет таких мансов.
3. Что лучше дружить с цивилизованым миром или с хитропопым лукашенкой? лукашенко хитро маневрирует с "дружбой" в целом.