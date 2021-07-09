Националисты и анархисты митинговали под СБУ за и против депортации белорусского активиста Боленкова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 июля, под зданием СБУ митинговали противники и сторонники депортации белорусского активиста Алексея Боленкова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня в Киеве под стенами главного управления СБУ прошли две акции. Активисты лево-анархистких взглядов требуют от СБУ прекратить процесс депортации белорусского активиста Алексея Боленкова. Они, в частности, держат плакаты: "СБУ, вам нема більше чим займатись?", "Україна без Лукашенка".

"СБУ хочет скормить Боленкова режиму Лукашенко за критику Авакова. 22 апреля 2021 сотрудники СБУ, отказываясь показывать удостоверения, пытались посадить в автомобиль и вывезти на границу с Беларусью гражданина Беларуси Алексея Боленкова. Свои действия они мотивировали тем, что последний представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Помешать действиям работников СБУ удалось благодаря оперативной мобилизации друзей, журналистов и адвокатов. Боленков обжаловал решение СБУ в суде. Мотивировано решение о депортации тем, что Алексей ходил на акции и организовывал их в Украину, "открыто критиковал полицию", "открыто пропагандировал силовой метод смены власти в Беларуси", а также по запросу белорусского бюро Интерпола (мол, Боленков в Беларуси проходит подозреваемым по уголовному делу). Адвокаты Боленкова подали документы на апелляцию, но ряд признаков указывает на то, что решение суда будет не в пользу Боленкова. Также депортация грозит Артуру Кондратовичу, которого уже задерживали в 2019 году по запросу из Беларуси через Интерпол. Еще ранее прошли обыски под надуманными предлогами у друга и подруги Алексея - Иры и Сергея Рубанов. После обысков Рубанов расспрашивали о связях с Боленковым. Решение СБУ подписал начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Кукса, который принимал участие в "антитеррористической операции" в ночь на 19 февраля 2014 на Майдане. Боленков кричал "Аваков - черт" и выражал "неуважение к полиции", теперь СБУ хочет его депортировать", - заявили организаторы акции в защиту Боленкова.

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В это же время под стенами СБУ проходила акция активистов право-националистических взглядов с противоположным требованием - депортировать Боленкова.

"СБУ нашла твердые доказательства, чтобы депортировать из Украины гражданина Беларуси Алексея Боленкова. Он представитель нескольких террористических инициатив, в частности "Революційна дія", которая занимается дестабилизацией ситуации в Украине. В том числе они совершали теракты: поджигали телекоммуникационные вышки в Киевской и Черниговской областях - в разгар турецко-курдского конфликта они поджигали вышки "Лайфселл", то есть турецкого холдинга "Туркселл" в протест против диктатуры Эрдогана. Почему то они не ехали поджигать телекоммуникационные вышки в Турцию, а совершали теракты на территории Украины. То есть граждане России, Беларуси совершают теракты на территории Украины в протест против внутренних противостояний в других государствах. Они постоянно совершают нападения на ветеранов АТО, утверждая, что это "нацисты" и т.п. В частности, члены организации "Революційна дія", одним из руководителей которой является Боленков, напали на Подоле в Киеве на ветерана Дмитрия Вербича", - объяснили свою позицию националисты.

В ходе акции "журналисту" Шария Клименко ударили по пальцу. Он требовал от полиции задержания активистов-националистов, но инцидент завершился без вмешательства правоохранителей.

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ