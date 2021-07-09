Правоохранители изъяли у иностранца наркотики на 3 млн грн на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине полицейские изъяли у иностранца наркотики на сумму свыше трех миллионов гривен. Во время обыска полицейские обнаружили около 8 кг каннабиса и более 300 кустов конопли, которые мужчина выращивал в теплице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Санкционированный обыск на территории домовладения 35-летнего мужчины в одном из сел в Криворожском районе стартовал 9 июля при участии работников управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области под процессуальным руководством Криворожской восточной окружной прокуратуры", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что в ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили в теплице более 300 кустов конопли, которые выращивались методом гидропоники. Также во время обыска в одном из помещений были обнаружены емкости с измельченным каннабисом весом около 3 кг, 5 кг каннабиса в шишках и электронные весы. Установлено, что задержанный выращивал коноплю, занимался ее переработкой, а затем большими партиями сбывал на территории области.

Обнаруженные наркотики и предметы направлены на экспертизу. По ценам "черного рынка" их стоимость составляет более 3 млн гривен.

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В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.