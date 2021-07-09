Коллекторы угрожали "должникам" поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе НАПК, и запугивали применением "полномочий".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, действовавшая от имени официальных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вымогает у людей средства за несуществующие кредитные долги и принуждает их к погашению имеющихся долговых обязательств.
Правоохранители, что к указанным действиям причастны сотрудники коллекторских компаний.
Дополнительно получили сведения также и о том, что злоумышленники прибегают к угрозам заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.
Начато уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.
Среди вымогателей - гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Так называемые коллекторские колл-центры, которые действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.
Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.
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PS Нравственность зачастую бывает производной интеллекта, потому что человек должен представлять последствия своего поступка. В том числе и те последствия, которые хоть и не влекут уголовной ответственности, но аморальны по своей сути. Но если об этом не думать совсем, то и совесть тоже крепко спит.
Невже хтось думає, що ця банда працювала і "органи" про це нічого не знали?
Оператор через три или пять лет по новой продает номер если им не пользовались..
А у коллекторов и в банках в базе есть все..
вымогает у людей средства за несуществующие кредитные долги и принуждает их к погашению имеющихся долговых обязательств. Источник: https://censor.net/ru/p3276139
А вы гварите.