РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Фото
9 723 39

Коллекторы угрожали "должникам" поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе НАПК, и запугивали применением "полномочий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, действовавшая от имени официальных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вымогает у людей средства за несуществующие кредитные долги и принуждает их к погашению имеющихся долговых обязательств. 

Правоохранители, что к указанным действиям причастны сотрудники коллекторских компаний.

Дополнительно получили сведения также и о том, что злоумышленники прибегают к угрозам заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

Начато уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

Среди вымогателей - гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Так называемые коллекторские колл-центры, которые действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.

Читайте также: Правоохранители изъяли у иностранца наркотики на 3 млн грн на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Коллекторы угрожали должникам поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция 01
Коллекторы угрожали должникам поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция 02
Коллекторы угрожали должникам поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция 03
Коллекторы угрожали должникам поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция 04
Коллекторы угрожали должникам поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция 05
Коллекторы угрожали должникам поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция 06

Автор: 

вымогательство (428) коллектор (55) Нацполиция (16500) порнография (209)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Це ж якою твариною потрібно бути, щоб працювати в такій конторі до того ж таким чином?
показать весь комментарий
09.07.2021 14:43
+16
на фото одні ************-порядна дівчина не буде працювати звонілкой у бандюків
показать весь комментарий
09.07.2021 14:43
+16
Одни коллекторы снимают порно и шантажируют людей, другие коллекторы вместе с мусорами врываются и отжимают квартиры. Может уже пора коллекторов прировнять к рекетирам и бандитам?
показать весь комментарий
09.07.2021 14:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ждем порно с мужской зоны не поддельное.... тупые овцы должники.... ну и что что порно пусть размещают и что..потом все порнохабы мне же и заплатят моральный ущерб что хватит скупить все бандитские скромно называемые коллекторские кумпании....
показать весь комментарий
09.07.2021 14:38 Ответить
на фото одні ************-порядна дівчина не буде працювати звонілкой у бандюків
показать весь комментарий
09.07.2021 14:43 Ответить
Ещё как работают, ещё и оправдываются "я просто звоню и разговариваю с людьми, я ничего плохого не делала." Потому что в голове одна извилина и то под вопросом. Я тут одну такую из "колл-центра" прессовал, но что с неё возьмешь, если в голове пусто?
показать весь комментарий
09.07.2021 14:51 Ответить
_При чём тут извилина, ну вот при чём? Почему все путают понятия из категории интеллекта с понятиями из категории нравственность?
показать весь комментарий
09.07.2021 16:03 Ответить
Потому что извилина одна.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:38 Ответить
Потому что те, у кого одна извилина, считают себя весьма честными и нравственными людьми. Как я, к примеру.
PS Нравственность зачастую бывает производной интеллекта, потому что человек должен представлять последствия своего поступка. В том числе и те последствия, которые хоть и не влекут уголовной ответственности, но аморальны по своей сути. Но если об этом не думать совсем, то и совесть тоже крепко спит.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:22 Ответить
Їх фоткі треба виставляти в інтернет: вони ******** наш колектив.
показать весь комментарий
09.07.2021 15:13 Ответить
Це ж якою твариною потрібно бути, щоб працювати в такій конторі до того ж таким чином?
показать весь комментарий
09.07.2021 14:43 Ответить
Одни коллекторы снимают порно и шантажируют людей, другие коллекторы вместе с мусорами врываются и отжимают квартиры. Может уже пора коллекторов прировнять к рекетирам и бандитам?
показать весь комментарий
09.07.2021 14:44 Ответить
так вони і є бандюки та рекетири
показать весь комментарий
09.07.2021 14:46 Ответить
Все "коллекторские агенства" на 90% состоят из уголовников и бывших ментов. Чего их приравнивать то? Это они и есть.
показать весь комментарий
09.07.2021 14:53 Ответить
Неужели накажут шантажистов, вымогателей и рэкетиров?
показать весь комментарий
09.07.2021 14:45 Ответить
скоріш за все відстегнуть грошенят і на цьому усе завершиться..
Невже хтось думає, що ця банда працювала і "органи" про це нічого не знали?
показать весь комментарий
09.07.2021 14:47 Ответить
на самом деле проблема в том что "должники" не пишут заявы мусорам.
показать весь комментарий
09.07.2021 15:02 Ответить
знаю таких, що пишуть. Яка реакція - здогадаєтесь?
показать весь комментарий
09.07.2021 15:05 Ответить
НІЯКОЇ
показать весь комментарий
09.07.2021 15:17 Ответить
Наверно, в следующей жизни....
показать весь комментарий
09.07.2021 15:04 Ответить
************ на месте не задержут, начнется сейчас...дети-инвалиды, результаты скрещения алкошни и наркомана, затем тягомотина и затягивания адвокатами, далее не спешный суд, смотри и строки привлечения закончатся...
показать весь комментарий
09.07.2021 23:16 Ответить
Хороший у них "закон о коллекторах" вышел, ничего не скажешь! Из-за тотальной нищеты и ************ тут работают - денежных вариантов особо не сыщешь... Чёрные клоуны!
показать весь комментарий
09.07.2021 14:49 Ответить
Нормальная реклама, пусть снимают
показать весь комментарий
09.07.2021 14:53 Ответить
що цікаво, такі ж ************ "працюють" і у бігусів... різниця лише в тому, що в бігусів "клеять аудіоплівки"
показать весь комментарий
09.07.2021 14:53 Ответить
а у кого бигус деньги вымогал?
показать весь комментарий
09.07.2021 15:04 Ответить
Бигус - один из главных врагов соелобых. Навёл тень на Великого Петьмана.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:40 Ответить
Знакомая поделилась секретом борьбы со звонилками (реально всех *******):нашла в нете заговор на смерть (и такое есть ,Карл!)и как только какая то прошмандень начинает нить про уплату долга и если тем более борзеет- она начинает низким монотоннім голосом читать страшные слова (а там контент не для слабонервных)-бросают трубку моментально и сидят "як миші під віником"
показать весь комментарий
09.07.2021 15:00 Ответить
Одолжи мне денег? Потом будешь звонить, а я тебе заговоро) во смеху будет))
показать весь комментарий
09.07.2021 15:52 Ответить
Купил новую симку, запечатанную, номер не давал никому вообще, на нее через пару недель стали звонить, требовать какую то Светлану Николаевну и долг. Я говорю, что не знаю такую, мне не верят. Даже весело.
показать весь комментарий
09.07.2021 15:12 Ответить
Значит этот номер перевыпущен...
Оператор через три или пять лет по новой продает номер если им не пользовались..
А у коллекторов и в банках в базе есть все..
показать весь комментарий
09.07.2021 15:21 Ответить
Так что веселится повода нет...мозги поклюют...
показать весь комментарий
09.07.2021 15:23 Ответить
Херасе...Колектори погрожували "боржникам" підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8614
показать весь комментарий
09.07.2021 16:06 Ответить
Всі такі добрі аж нудить. А якби у вас позичили купу бабла і не віддавали, то з радістю натравили на них не тільки колекторів, а й вишибал.
показать весь комментарий
09.07.2021 15:49 Ответить
в США все просто - не можеш заплатити за кредитом - хату забрали і живеш під мостом ніяких тобі колекторів)
показать весь комментарий
09.07.2021 15:53 Ответить
Тут ключевое слово "несуществующий" кредит.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:06 Ответить
Для того чтобы понять ключевое слово предлагаю обратиться к первоисточнику:
вымогает у людей средства за несуществующие кредитные долги и принуждает их к погашению имеющихся долговых обязательств. Источник: https://censor.net/ru/p3276139
А вы гварите.
показать весь комментарий
09.07.2021 16:37 Ответить
"несуществующие" это по словам заёмщика, видимо.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:09 Ответить
Тема порно не раскрита
показать весь комментарий
09.07.2021 18:36 Ответить
 
 