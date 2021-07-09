Коллекторы угрожали "должникам" поддельным порно-компроматом в 5 областях Украины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Вымогатели во многих случаях представлялись представителями официальных властных структур, в том числе НАПК, и запугивали применением "полномочий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, действовавшая от имени официальных структур, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вымогает у людей средства за несуществующие кредитные долги и принуждает их к погашению имеющихся долговых обязательств.

Правоохранители, что к указанным действиям причастны сотрудники коллекторских компаний.

Дополнительно получили сведения также и о том, что злоумышленники прибегают к угрозам заемщикам финансовых учреждений физической расправой и распространением в соцсетях фальсифицированной информации порнографического содержания.

Начато уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст.355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины.

Среди вымогателей - гражданские лица, нотариусы и частные исполнители. Так называемые коллекторские колл-центры, которые действовали на территории столицы и Киевской области, Винницы, Житомира, Черкасс и Херсона.

Правоохранители провели более двух десятков обысков по местам расположения офисов банковских "посредников". Обнаружена и изъята оргтехника, носители информации, мобильные телефоны и документация. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая квалификация действиям фигурантов.

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