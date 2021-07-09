Реконструированное приемное отделение Центральной больницы Сум почти готово к запуску, - ОГА. ФОТО

Обновленное приемное отделение Центральной городской клинической больницы, которое реконструировали и переоборудовали, в ближайшее время начнет работу в Сумах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Ремонт отделения начали в октябре 2020 года в рамках президентской программы "Большая стройка". Сейчас в отделении монтируют новую технику, а именно новый компьютерный томограф.

"Отделение уже достроено. И сегодня мы будем делать все возможное для того, чтобы оно как можно быстрее было сдано в эксплуатацию. В частности, ускоряем оформление разрешительных документов и запускаем в работу КТ. Жители областного центра должны лечиться в европейских условиях", - отметил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что всего на ремонт приемного отделения потратили 7,4 млн грн. За эти средства отремонтировали внутренние помещения и фасад, заменили окна и двери, установили новую сантехнику и систему видеонаблюдения, пандус и обустроили прилегающую территорию.

Также проведут работы на электросетях больницы: их усилят, чтобы обеспечить бесперебойную работу новой медицинской техники.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского будет открыто 177 обновленных приемных отделений по всей стране.

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