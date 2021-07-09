Чиновников ГСЧС и Госмиграции задержали при получении взяток на Одесчине, - ГБР. ФОТОрепортаж

8 июля в Одесской области сотрудники ГБР задержали при получении взяток чиновников ГСЧС и Миграционной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что подполковник ГСЧС требовал от предпринимателя 1,2 тысячи долларов за "разрешение" хранить топливо в резервуарах без соответствующих документов и без соблюдения условий пожарной безопасности. Поскольку такой суммы предприниматель не имел, чиновник согласился разделить оплату на полгода - по 200 долларов ежемесячно или рассчитаться талонами на 400 литров горючего.

Следователи ГБР задержали взяточника при получении талонов на 400 литров горючего.

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В тот же день сотрудники ГБР задержали заведующую одного из секторов Государственной миграционной службы, которая "продавала" гражданство Украины.

По материалам следствия, гражданин Таджикистана, который прожил три года в Украине и женат на украинке, хотел изменить гражданство. Из-за плохого владения украинским языком и незнания законодательства Украины он нанял человека представлять его интересы в миграционной службе по доверенности.

При рассмотрении вопроса чиновница потребовала от доверенного лица 1000 долларов за содействие в получении гражданства Украины. Ее задержали во время получения взятки на рабочем месте.

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Сейчас решается вопрос о сообщение обоим чиновникам о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.