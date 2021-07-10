Хозпоезд сошел с рельсов под Киевом. Ряд пассажирских рейсов курсирует с опозданием, - "Укрзализныця"

В Киевской области на участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В настоящее время о подробностях инцидента не сообщается, однако отмечено, что в связи с аварией часть пассажирских поездов "Укрзализныци" курсируют с опозданием.

По данным "УЗ", по состоянию на 9.00 10 июля задерживаются рейсы:

◾№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа);

◾№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);

◾№358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);

◾№761 Киев - Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);

◾№715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);

◾№20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час);

◾№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);

◾№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);

◾№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа);

◾№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа);

◾№106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа)

◾№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);

◾№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).

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"Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся. "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденную задержку", - следует из сообщения.

Отметим, что пользователи в соцсетях на официальной странице "УЗ" в Фейсбуке активно сообщают о задержке в курсировании.

При этом в группе Типовий Фастів появилось фото сошедшего с рельсов вагона. Отмечается, что фото сделано около Боярки.