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Хозпоезд сошел с рельсов под Киевом. Ряд пассажирских рейсов курсирует с опозданием, - "Укрзализныця"

В Киевской области на участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В настоящее время о подробностях инцидента не сообщается, однако отмечено, что в связи с аварией часть пассажирских поездов "Укрзализныци" курсируют с опозданием.

По данным "УЗ", по состоянию на 9.00 10 июля задерживаются рейсы: 

◾№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа);

◾№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);

◾№358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);

◾№761 Киев - Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);

◾№715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);

◾№20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час);

◾№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);

◾№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);

◾№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа);

◾№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа);

◾№106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа)

◾№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);

◾№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).

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"Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся. "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденную задержку", - следует из сообщения.

Отметим, что пользователи в соцсетях на официальной странице "УЗ" в Фейсбуке активно сообщают о задержке в курсировании.

При этом в группе Типовий Фастів появилось фото сошедшего с рельсов вагона. Отмечается, что фото сделано около Боярки.

Хозпоезд сошел с рельсов под Киевом. Ряд пассажирских рейсов курсирует с опозданием, - Укрзализныця 01

Автор: 

авария (1285) Киевская область (4156) Укрзализныця (2753)


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Топ комментарии
+8
В краіні повний бардак , - 95-й квартал наркозалежних , зелених тваринок рулить !
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10.07.2021 10:56
+8
Вкладали. В 2000-х залізниця дуже добре себе почувала, особливо при кирпі.
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10.07.2021 13:08
+7
Зелёные подонки довели страну до нищеты, этот случай тому подтверждение
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10.07.2021 10:51
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Зелёные подонки довели страну до нищеты, этот случай тому подтверждение
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10.07.2021 10:51 Ответить
Это называется товарный или грузовой поезд.
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10.07.2021 10:55 Ответить
Господа́рський по́їзд - рухоме залізничне підрозділ, який виконує на станціях та перегонах роботи, пов'язані з поточним утриманням та ремонтом колії, штучних споруд, пристроїв зв'язку, централізації і блокування, електропостачання.
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10.07.2021 11:00 Ответить
Хозяйственный, так и называется, судя по фото хоппер дозатор для присыпки щебня при ремонте и строительстве путей.
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10.07.2021 11:01 Ответить
Слова "товарняк" редактоа не застали в смлу молодости.
Так что это - завхозный поезд. Обслуживает кладовку.
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10.07.2021 11:09 Ответить
В краіні повний бардак , - 95-й квартал наркозалежних , зелених тваринок рулить !
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10.07.2021 10:56 Ответить
А цей вагон - не зелений, а коричневий, чи темно-червоний.
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10.07.2021 11:11 Ответить
Ладно ще упороті порохоботи це б писали!
Але, ти, що з тобою сталося?
Як можна пов'язати між собою те, що ніяк не пов'язано?
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10.07.2021 11:46 Ответить
УЗ - собаче лайно рівня 1918 року.
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10.07.2021 11:11 Ответить
30 років не копійочки в Укрзалізницю не вклала, хіба зарплата в "головного" сама найбільша в світі
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10.07.2021 11:49 Ответить
Вкладали. В 2000-х залізниця дуже добре себе почувала, особливо при кирпі.
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10.07.2021 13:08 Ответить
ВОТ РОССИЯНИ ТВАРИ !!!
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10.07.2021 17:53 Ответить
 
 