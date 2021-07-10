Хозпоезд сошел с рельсов под Киевом. Ряд пассажирских рейсов курсирует с опозданием, - "Укрзализныця"
В Киевской области на участке Васильков - Боярка сошел с рельсов хозяйственный поезд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В настоящее время о подробностях инцидента не сообщается, однако отмечено, что в связи с аварией часть пассажирских поездов "Укрзализныци" курсируют с опозданием.
По данным "УЗ", по состоянию на 9.00 10 июля задерживаются рейсы:
◾№144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа);
◾№142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
◾№358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);
◾№761 Киев - Одесса (задержка составила 1 час 40 минут);
◾№715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
◾№20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час);
◾№50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
◾№118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
◾№10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа);
◾№81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа);
◾№106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа)
◾№281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
◾№30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).
"Работы над восстановлением полноценного движения уже ведутся. "Укрзализныця" приносит извинения за вынужденную задержку", - следует из сообщения.
Отметим, что пользователи в соцсетях на официальной странице "УЗ" в Фейсбуке активно сообщают о задержке в курсировании.
При этом в группе Типовий Фастів появилось фото сошедшего с рельсов вагона. Отмечается, что фото сделано около Боярки.
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Так что это - завхозный поезд. Обслуживает кладовку.
Але, ти, що з тобою сталося?
Як можна пов'язати між собою те, що ніяк не пов'язано?