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Гендиректор Регистра судоходства Украины и главспец предприятия задержаны после получения $2 тыс. взятки, - Офис генпрокурора. ФОТО

Генеральный директор государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главный специалист данного предприятия задержаны после получения неправомерной выгоды (Ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия $2 тыс. за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", - следует из сообщения.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Гендиректор Регистра судоходства Украины и главспец предприятия задержаны после получения $2 тыс. взятки, - Офис генпрокурора 01
Гендиректор Регистра судоходства Украины и главспец предприятия задержаны после получения $2 тыс. взятки, - Офис генпрокурора 02
Гендиректор Регистра судоходства Украины и главспец предприятия задержаны после получения $2 тыс. взятки, - Офис генпрокурора 03

Автор: 

взятка (6167) Мининфраструктуры (941) Офис Генпрокурора (2480)


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Что творят эти ЗЕбарыги.....73% их и выбрали чтобы легче красть под носом нелоха.Подонки зеленые...
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10.07.2021 10:46 Ответить
$2000 смешная сумма для взятки о которой трубят на весь мир. Вон зе-лох, чефир, дерьмак, только на одном великом крадівництві откатов получил минимум 10 лярдов и об этом все сми молчат. Вот как надо тырить народные деньги.
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10.07.2021 10:49 Ответить
Брали бы 2 миллиона а не 2 тысячи, были бы на свободе, ещё б и повышение получили. У зелёных такие кадры на вес золота
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10.07.2021 10:54 Ответить
тюююю
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10.07.2021 10:55 Ответить
Ничего не меняется, украл пакет молока - в тюрьму, украл эшелон с углем - ты уважаемый человек.
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10.07.2021 10:59 Ответить
Шото мєлкоато для гениректора...😏
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10.07.2021 12:37 Ответить
Самая продажная каста в мире - украинские чинуши. Прикрываясь мовой, якобы патриотизмом и жополизанием быдлу, которое выше залезло по лестнице, эти твари грабят страну, народ и будущее поколение. Эти два упыря выдавали незаслуженные сертификаты освидетельствования судов за деньги, а не за правильно выполненные работы - вот поэтому тонут суда гибнут украинские моряки.
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10.07.2021 13:08 Ответить
Почему Зеленский не сдает Татарова?
Мнения / Общество 09-июл, 21:539 1 915 0

Служивые дали интересную раскладку по взаимоотношению Офиса Президента с силовиками - нынешними и отставниками.
С их стороны закипает недовольство Зе-властью и реформами (в частности, реформой СБУ). Закипает постепенно.

А тут еще Марьяша Безуглая не пустила «первую гильдию» спецслужбистов на комитет ВРУ во время рассмотрения закона о реформе СБУ. Молодец, девочка.

В общем, силовики из недавнего прошлого собираются в «стаи». СБУшники протоптали дорогу к Петру Порошенко, который приблизил к себе Виктора Кононенко («Латыша»). Мы писали, что Кононенко занимался выборами ЕС в Киеве и сам стал депутатом Киевсовета.

Бывший глава СБУ Василий Грицак с тремя генералами зарегистрировал «Украинский центр аналитики и безопасности». С ним там генерал Владислав Косинский, который устроился в Житомире советником главы облсовета; генералы Сергей Конохов, который перестраивает особняк в Юрьевке и Игорь Гуськов - он раздает интервью.

А Грицак сидит в резервном офисе. Ждет звонка от Порошенко с выгодным предложением.

В это время бывшие УБОПовцы и сотрудники МВД собираются вокруг мэра Киева Виталия Кличко. Непонятно, как они поделят электоральное пространство, если одновременно пойдут на выборы Кличко и Порошенко. Но пока Офису Президента доносят, что Кличко взял к себе Виталия Стрижака (в период 2013-2014 годах был замом начальника УБОПа МВД).

К нему пришел Виталий Ярема (бывший начальник киевской милиции и Генпрокурор в 2014 году). Сюда же причисляют Владислава Бухарева, который в 2013 году через своего человека Геннадия Лисового решил вопрос с вкладом Владимира Зеленского в «Брокбизнесбанке», обменяв его на квартиру на верхнем этаже ЖК «Император» в Ялте, с видом на Ливадийский дворец, по соседству с квартирой Бухарева.

Его жена Елена работала сценаристом «95 квартала».

Бухарев сейчас в опале. Владимиру Зеленскому вдувают в уши, что Бухарев тоже переметнулся к Кличко. Мы писали, что против Бухарева на опережение играет группа его бывших коллег по СБУ, ранее ориентированных на Валерия Хорошковского и его кадры.

Служивые говорили, что информация о планах Бухарева возглавить БЭБ - это вброс, организованный с подачи начальника Управления КЗЭ СБУ Ростислава Ращика.

Несмотря на разные трения, консолидацию силовиков вокруг Кличко провели, врагов тихо помирили. Теперь за связь с силовиками, как считают в ОП, лично отвечает тесть Дмитрия Левченко (Киевпастранс) Роман Романюк, известный решала Кличко в силовом блоке. Обыски в КГГА только подстегивают его активность.

Главная ценность Татарова, что в нынешних условиях, он сохранил связь с бывшими коллегами и пристроил своих людей к новым. Он всегда в курсе того, что затевают против Зеленского и подробно информирует ОП. Как такого отпускать из-за фейковой петицией, набравшей рекордное количество голосов?

Петицию об увольнении Татарова за госизмену, в числе прочих подписал даже «Байден». Сейчас с этим разбирается киберзащита.

Shadow Anonymus
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10.07.2021 13:56 Ответить
 
 