Гендиректор Регистра судоходства Украины и главспец предприятия задержаны после получения $2 тыс. взятки, - Офис генпрокурора. ФОТО

Генеральный директор государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главный специалист данного предприятия задержаны после получения неправомерной выгоды (Ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия $2 тыс. за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", - следует из сообщения.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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