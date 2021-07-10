С 24-летним сержантом 58-й ОМПБр Евгением Курасовым, убитым российским снайпером 8 июля у Песков, попрощаются завтра на Сумщине. ФОТО

Завтра, 11 июля, в селе Локня Сумского района Сумской области в 12.00 состоится церемония прощания с 24-летним Евгением Александровичем Курасовым, сержантом, заместителем командира боевой машины - наводчиком-оператором 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 8 июля в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня вечером тело погибшего военнослужащего должны доставить в Сумскую область. У него остались родители, жена и дочь.

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