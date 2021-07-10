Авиация МВД получила 5-й в этом году вертолет по контракту с "Airbus Helicopters", - Аваков. ФОТОрепортаж
Это четвертый вертолет Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале 4 современных французских воздушных судна. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнение определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий. Делаем страну сервисно-ориентированной на людей и еще более безопасной", - сказал Арсен Аваков.
Он также отметил, что контракт с французской компанией "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.
Как ранее отмечал министр внутренних дел, Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии. Украинские спасатели, гвардейцы и полицейские одними из первых будут использовать передовые вертолеты.
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Зарплата, прибутки в бюджет- французам. Погашення кредитів і відсотків по кредитах, збитки - "мудрому" українському наріду.
а отчет об использовании тех 4-х есть?