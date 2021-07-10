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Авиация МВД получила 5-й в этом году вертолет по контракту с "Airbus Helicopters", - Аваков. ФОТОрепортаж

Это четвертый вертолет Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале 4 современных французских воздушных судна. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом. Вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава НГУ на большие расстояния, выполнение определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий. Делаем страну сервисно-ориентированной на людей и еще более безопасной", - сказал Арсен Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские пограничники испытали вертолеты Airbus над Карпатами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он также отметил, что контракт с французской компанией "Airbus Helicopters" на поставку 55 вертолетов успешно выполняется, а к концу 2021-го Украина получит всего 28 вертолетов в рамках формирования и развития Системы авиационной безопасности МВД.

Как ранее отмечал министр внутренних дел, Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе после Франции и Германии. Украинские спасатели, гвардейцы и полицейские одними из первых будут использовать передовые вертолеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальная полиция получила четвертый вертолет Airbus Н145. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Авиация МВД получила 5-й в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters, - Аваков 01
Авиация МВД получила 5-й в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters, - Аваков 02
Авиация МВД получила 5-й в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters, - Аваков 03

Аваков Арсен (3444) МВД (9321) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+11
мусора жируют, лохи платят
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10.07.2021 14:15
+10
За які кошти? І що отримала українська армія?
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10.07.2021 14:14
+8
наче і добре, але йде війна, а у кацапів сотні (!) ударних гелікоптерів, які у нас майже відсутні...тому пріоритети мені не зрозуміти.
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10.07.2021 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Будеш друзяк колекторів катати дядя!
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10.07.2021 14:13 Ответить
Безглузді закупівлі небезпечних гелікоптерів Авакова продовжуються!
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10.07.2021 17:09 Ответить
За які кошти? І що отримала українська армія?
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10.07.2021 14:14 Ответить
За кредитные, под низкий процент
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10.07.2021 14:59 Ответить
Звісно. Хоча про низкий відсоток інформації не бачила.
Зарплата, прибутки в бюджет- французам. Погашення кредитів і відсотків по кредитах, збитки - "мудрому" українському наріду.
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10.07.2021 16:14 Ответить
Аваков хвастался. В интернете можно найти
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10.07.2021 17:04 Ответить
Не хочу шукати. Не цікаво. Достньо того, що, з якогось дива, гелікоптери, катери, локомотиви купуються у Франції, а не виробляються українськими робітниками в Україні. І що весь прибуток від цього виробництва, а в майбутньому ремонту, з відсотками, йде французам, а не українцям. Хто буде нести за це відповідальність?
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10.07.2021 17:28 Ответить
наче і добре, але йде війна, а у кацапів сотні (!) ударних гелікоптерів, які у нас майже відсутні...тому пріоритети мені не зрозуміти.
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10.07.2021 14:15 Ответить
мусора жируют, лохи платят
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10.07.2021 14:15 Ответить
это хорошо....наверное )))
а отчет об использовании тех 4-х есть?
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10.07.2021 14:25 Ответить
в буковеле точно есть
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10.07.2021 14:36 Ответить
Авиация МВД??? Это что такое вообще?
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10.07.2021 14:36 Ответить
А дэ вертольоты нашого выроюныцтва
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10.07.2021 14:39 Ответить
На рыбалку,лучше не придумаешь....
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10.07.2021 14:43 Ответить
Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з "Airbus Helicopters", - Аваков - Цензор.НЕТ 3502 моя школа......
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10.07.2021 14:56 Ответить
Воно то добре, але чому не можна було загрузити контрактами українські підприємства?
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10.07.2021 14:45 Ответить
Откат не дают главмусору.
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10.07.2021 15:03 Ответить
Мудак ты Аваков. Отдай их или ВСУ или ДСНС или ДПС - чмо ментовское
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10.07.2021 14:47 Ответить
ага, а ДПС вони для чого? відкати в ОП перевозити?
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10.07.2021 15:05 Ответить
Теперь мусора авакова могут грабить дома и квартиры прямо с воздуха
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10.07.2021 14:50 Ответить
Раненых с фронта таскают на 40-летних ми-8, а мусорам для тусы, покупают дорогущие ейрбасы. ВСУ воюют за страну, мусор аваакян - обворовывает страну
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10.07.2021 15:02 Ответить
мусоровозка
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10.07.2021 15:10 Ответить
Копия Ми-8.
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10.07.2021 15:25 Ответить
Не здивуюся, коли МВС ще й танки почне закуповувати...Ближче до осені....
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10.07.2021 15:36 Ответить
Аваков еще собирается покупать во Франции катера и локомотивы.
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10.07.2021 15:42 Ответить
Так у нац.гвардії цих танків,як гною!!
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10.07.2021 17:20 Ответить
Лучше бы потратили эти полмиллиарда евро на развитие чего-нибудь своего.
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10.07.2021 15:37 Ответить
Лучше бы вы перестали убивать украинцев и деньги которые тратятся на войну с Украиной потратили на развитие чего нибудь своего.
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10.07.2021 15:46 Ответить
Это коррупционная сделка которая видна невооруженным глазом. Но об этом нельзя говорить, правда ведь?
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10.07.2021 15:48 Ответить
Airbus не один раз попадался на подкупе и взятках. Погуглите.
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10.07.2021 15:50 Ответить
Я пишу из Киева.Ты откуда?😂🌷Давай только без глазок в пол😂🌷
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10.07.2021 15:51 Ответить
Аваков, это вы?
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10.07.2021 15:52 Ответить
Нет.Так откуда пишешь?Опять глазки в пол?😂🌷
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10.07.2021 15:54 Ответить
Шо стыдно?😂😂😂😂😂🌷
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10.07.2021 16:15 Ответить
So, where in the States are you from?
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10.07.2021 19:15 Ответить
Что-то подсказывает, что это подкрашенное б/у по цене иди знай какого.
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10.07.2021 16:14 Ответить
вид явно подержанный...
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10.07.2021 16:26 Ответить
Так ведь старпёр...
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10.07.2021 23:52 Ответить
Эта новость приободрила и порадовала авиастроителей "Мотор-Сичи", которые, положивши зубы на полки, злобно дрочат сидя на печках.
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10.07.2021 16:36 Ответить
ТО Б ТО ВАРІАНТ Б ЗА УЧАСТЮ РЮКЗАКЕВИЧА ВІДКЛАДАЄТЬСЯ ?

Авіація МВС отримала 5-й цього року вертоліт за контрактом з "Airbus Helicopters", - Аваков - Цензор.НЕТ 1860
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11.07.2021 12:19 Ответить
...пенсионеры-силовики, в это время, получили пониженную пенсию...
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11.07.2021 14:27 Ответить
 
 