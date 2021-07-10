На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська. ФОТОрепортаж

Финансирование ремонтных работ в бесплатной камере Киевского СИЗО произошло за счет поступлений от платных камер.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаю, что вам просто не терпится узнать, а что же там у нас с ремонтами бесплатных камер за счет поступлений от платных камер… На этот раз камера на 22 человека в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор", стоимость ремонта - 67 239 гривен", - отметил он.

"Традиционно ни копейки средств налогоплательщиков потрачено не было", - подчеркнул Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки. Имущество первой колонии ушло с аукциона по цене, почти в три раза выше стартовой, - Малюська







Также смотрите: В Киевском СИЗО открыт обновленный корпус платных камер, оборудованных по норвежскому образцу, - Минюст. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Читайте также: Минюст выставил на аукцион 2 тюрьмы и планирует получить за них более 135 млн грн