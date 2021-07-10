РУС
11 477 28

На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська. ФОТОрепортаж

Финансирование ремонтных работ в бесплатной камере Киевского СИЗО произошло за счет поступлений от платных камер.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаю, что вам просто не терпится узнать, а что же там у нас с ремонтами бесплатных камер за счет поступлений от платных камер… На этот раз камера на 22 человека в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор", стоимость ремонта - 67 239 гривен", - отметил он.

"Традиционно ни копейки средств налогоплательщиков потрачено не было", - подчеркнул Малюська.

На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська 01
На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська 02
На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська 03

На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська 04
На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська 05
На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська 06

Киев (25993) ремонт (1184) СИЗО (1373) пенитенциарная служба (205) Малюська Денис (322)
Топ комментарии
+8
Ремонт для замыливания глаз и отмывания бабла..
Дверь из бумаги...месяц не более послужит..
Линолиум уложен с волнами..а значит там будут дырки.
Сантехника от такого количества рыл загнется через неделю..мезанизм бачка...сифоны и кран..
10.07.2021 19:02 Ответить
10.07.2021 19:02 Ответить
+4
А что, возле унитаза перегородку нельзя было сделать???
Как посрать когда на тебя все смотрят???
10.07.2021 18:57 Ответить
10.07.2021 18:57 Ответить
+4
Зелена шобла готується. Розуміє, де їй жити доведеться.
10.07.2021 19:46 Ответить
10.07.2021 19:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Как хорошо в стране Малюське жить!
...он просто в европейской тюряге не сидел... -- пока что...*)
10.07.2021 18:53 Ответить
10.07.2021 18:53 Ответить
Полный даун,на системе залогов и домашних арестов, ВСЕ в следственных изоляторах должны ждать, как контрактники в армии
10.07.2021 18:55 Ответить
10.07.2021 18:55 Ответить
А что, возле унитаза перегородку нельзя было сделать???
Как посрать когда на тебя все смотрят???
10.07.2021 18:57 Ответить
10.07.2021 18:57 Ответить
Там же ж двері є
10.07.2021 19:47 Ответить
10.07.2021 19:47 Ответить
Так чего ты, малюсенький имбецил, до сих пор не внутри?
10.07.2021 18:58 Ответить
10.07.2021 18:58 Ответить
Молюск - міністр-завхох тюрем куди народ посадить вову з ЗЕленню
10.07.2021 18:59 Ответить
10.07.2021 18:59 Ответить
Тюрьмы расходятся как горячие пирожки., - Малюська 03.06.21 / Малюське в самый раз последовать совету "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник. Но жадность слуг народа Коломойского сильнее здравого смысла.
10.07.2021 19:00 Ответить
10.07.2021 19:00 Ответить
Ремонт для замыливания глаз и отмывания бабла..
Дверь из бумаги...месяц не более послужит..
Линолиум уложен с волнами..а значит там будут дырки.
Сантехника от такого количества рыл загнется через неделю..мезанизм бачка...сифоны и кран..
10.07.2021 19:02 Ответить
10.07.2021 19:02 Ответить
Стопудово на 15-20% дописали витрат
10.07.2021 19:16 Ответить
10.07.2021 19:16 Ответить
15-20? купила мама коника...
10.07.2021 23:13 Ответить
10.07.2021 23:13 Ответить
+++ особенно про качество ремонта. линолиум лег почти линуарно, от слова ППЦ,
10.07.2021 23:12 Ответить
10.07.2021 23:12 Ответить
Зелена шобла готується. Розуміє, де їй жити доведеться.
10.07.2021 19:46 Ответить
10.07.2021 19:46 Ответить
носится зеленый чудак с платными камерами. А платят заключенные за них из каких денег? Заплатили им за полив цветочков? Рубали уголек в шахте? Кассиром сидели в Эпицентре?
10.07.2021 19:47 Ответить
10.07.2021 19:47 Ответить
КЛОУНЫ МОЛОДЦЫ! Жопой чувствуют что скоро им тюрьма будет домом родным лет на 10 минимум вот и стараются для себя!
10.07.2021 20:00 Ответить
10.07.2021 20:00 Ответить
про бесплатные камеры и читать противно...надеюсь малюську судьба накажет...с офисом вкупе...и всем составом...
10.07.2021 20:18 Ответить
10.07.2021 20:18 Ответить
мiж iншим, до ремонту матерiли,особливо пiдлога, були кращими. пiсля - найдешевше, шкiдливе лайно. потрiбно було лише пофарбувати, змiнити лiжка та сантехнiку.
це нове лайно через пiвтора роки буде виглядати гiрше, нiж викинута стара пiдлога та стара сантехнiка.
10.07.2021 21:38 Ответить
10.07.2021 21:38 Ответить
Это не зона
А тюрьма
Перекантуются
11.07.2021 00:30 Ответить
11.07.2021 00:30 Ответить
Унітаз присобачили впритул до бокової стіни, розламається через тиждень. Нехай би Молюська спробував присісти на нього...
10.07.2021 21:49 Ответить
10.07.2021 21:49 Ответить
Так то обличчям до вмивальника. Унітаз з підлокотником)
10.07.2021 23:18 Ответить
10.07.2021 23:18 Ответить
скільки він в кишеню собі поклав за такий "ремонт"?
10.07.2021 22:18 Ответить
10.07.2021 22:18 Ответить
Кошторис тільки матеріалів, а робота безкоштовна?
10.07.2021 23:17 Ответить
10.07.2021 23:17 Ответить
линолеум погано положен и видимо тонкий очень. Передайте Малюське пусть через пару месяцев новый покупает. Причем цена как за нормальный
11.07.2021 00:25 Ответить
11.07.2021 00:25 Ответить
Рыночная цена
Шо тут такого????
Хата как хата, козлодерня
Но получше совковой крытой
И воров можно селить, дючка без шныря смывается)))
11.07.2021 00:29 Ответить
11.07.2021 00:29 Ответить
И да
Если смету в таком виде подают для тендера или на утверждение заказчику -
Это просто унтервафля в чистом виде...
11.07.2021 00:32 Ответить
11.07.2021 00:32 Ответить
Крыголам томосоносный готовится к переезду на пожизненное.
11.07.2021 04:04 Ответить
11.07.2021 04:04 Ответить
Взагалі то, в закладах позбавлення волі у всьому світі для унітазів і вмивальників вокористовують метал, а не кераміку, яку легко розбити.
11.07.2021 07:32 Ответить
11.07.2021 07:32 Ответить
 
 