На ремонт в бесплатной камере Киевского СИЗО потратили более 67 тыс. грн, - Малюська. ФОТОрепортаж
Финансирование ремонтных работ в бесплатной камере Киевского СИЗО произошло за счет поступлений от платных камер.
Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Знаю, что вам просто не терпится узнать, а что же там у нас с ремонтами бесплатных камер за счет поступлений от платных камер… На этот раз камера на 22 человека в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор", стоимость ремонта - 67 239 гривен", - отметил он.
"Традиционно ни копейки средств налогоплательщиков потрачено не было", - подчеркнул Малюська.
...он просто в европейской тюряге не сидел... -- пока что...*)
Как посрать когда на тебя все смотрят???
Дверь из бумаги...месяц не более послужит..
Линолиум уложен с волнами..а значит там будут дырки.
Сантехника от такого количества рыл загнется через неделю..мезанизм бачка...сифоны и кран..
це нове лайно через пiвтора роки буде виглядати гiрше, нiж викинута стара пiдлога та стара сантехнiка.
А тюрьма
Перекантуются
Шо тут такого????
Хата как хата, козлодерня
Но получше совковой крытой
И воров можно селить, дючка без шныря смывается)))
Если смету в таком виде подают для тендера или на утверждение заказчику -
Это просто унтервафля в чистом виде...