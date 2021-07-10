Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - "Европейская Солидарность". ФОТОрепортаж

В офисе "Европейской Солидарности" 10 июля более сотни волонтеров собрались, чтобы плести маскировочные сетки для фронта.

Деньги на материалы тоже собирали вместе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

За день сплели четыре гигантские сетки размером 9 на 12 метров. Знатоки говорят: обычно такую ​​одну плетут неделю.





Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, которые с самого утра в субботу включились в работу.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех волонтеров, а нас здесь больше сотни. Потому что мы производим сетки для украинских воинов. Сейчас мы это делаем для одной из бригад, которая обратилась к нашей общественной организации. Мы делаем защитные сетки для того, чтобы враги со своих дронов, со своих наблюдательных постов не видели нашей техники, наших фортификационных сооружений, и наши были под надежной защитой", - говорит Порошенко.

Пятый президент отметил, что в последний раз сетки централизованно закупали в конце 2018 года, а с 2019 года Минобороны не покупает маскировочные сетки для фронта.

"Сейчас мы это делаем только краудфандингом, это ваши деньги, которые вы собрали, которые вы обеспечили совместно с волонтерами. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе. Также поблагодарить и тех, кто присоединился к процессу оборудования линии соприкосновения, оборудованию фронта системой видеонаблюдения", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Команда Порошенко сейчас занимается обеспечением четырех бригад, сообщил он.

"Нашей координацией сейчас охвачено уже 4 бригады. 2 - по системе видеонаблюдения. И две - по поставкам оборудования, начиная от генераторов", - говорит Порошенко.

В пресс-службе напоминают, что волонтеры совместно с Фондом Порошенко обеспечили полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр. На этой неделе пятый президент лично передал комплект оборудования стоимостью почти миллион гривен командованию бригады. Кроме оптической разведки, в 10-ю бригаду привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.