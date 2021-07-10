РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
5 608 110

Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - "Европейская Солидарность". ФОТОрепортаж

В офисе "Европейской Солидарности" 10 июля более сотни волонтеров собрались, чтобы плести маскировочные сетки для фронта.

Деньги на материалы тоже собирали вместе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

За день сплели четыре гигантские сетки размером 9 на 12 метров. Знатоки говорят: обычно такую ​​одну плетут неделю.

Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - Европейская Солидарность 01
Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - Европейская Солидарность 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - "ЕС"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил волонтеров, которые с самого утра в субботу включились в работу.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех волонтеров, а нас здесь больше сотни. Потому что мы производим сетки для украинских воинов. Сейчас мы это делаем для одной из бригад, которая обратилась к нашей общественной организации. Мы делаем защитные сетки для того, чтобы враги со своих дронов, со своих наблюдательных постов не видели нашей техники, наших фортификационных сооружений, и наши были под надежной защитой", - говорит Порошенко.

Пятый президент отметил, что в последний раз сетки централизованно закупали в конце 2018 года, а с 2019 года Минобороны не покупает маскировочные сетки для фронта.

"Сейчас мы это делаем только краудфандингом, это ваши деньги, которые вы собрали, которые вы обеспечили совместно с волонтерами. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе. Также поблагодарить и тех, кто присоединился к процессу оборудования линии соприкосновения, оборудованию фронта системой видеонаблюдения", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - Европейская Солидарность 03
Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - Европейская Солидарность 04

Команда Порошенко сейчас занимается обеспечением четырех бригад, сообщил он.

"Нашей координацией сейчас охвачено уже 4 бригады. 2 - по системе видеонаблюдения. И две - по поставкам оборудования, начиная от генераторов", - говорит Порошенко.

Смотрите также: 42 километра или 10% протяженности линии фронта теперь оснащены системой видеонаблюдения и разведки, - Порошенко. ФОТОрепортаж

В пресс-службе напоминают, что волонтеры совместно с Фондом Порошенко обеспечили полный комплект оптической разведки для 10 ОГШБр. На этой неделе пятый президент лично передал комплект оборудования стоимостью почти миллион гривен командованию бригады. Кроме оптической разведки, в 10-ю бригаду привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - Европейская Солидарность 05

Автор: 

Порошенко Петр (19645) Европейская Солидарность (1076)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 9976
показать весь комментарий
10.07.2021 19:22 Ответить
+38
Более сотни волонтеров за день сплели для фронта четыре маскировочные сетки размером 9 на 12 метров, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2756
показать весь комментарий
10.07.2021 19:30 Ответить
+31
горжусь украинцами и ненавижу малоросов. молодцы
показать весь комментарий
10.07.2021 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Типа 80 тышш по тюрьмам сидит? Та да, помню
показать весь комментарий
11.07.2021 00:14 Ответить
"За сім років війни" так і не вдалося налагодити гідного виробництва маскувальних засобів на державному уроборонпромторгівському рівні ?

Понад сто волонтерів за день сплели для фронту чотири маскувальні сітки розміром 9 на 12 метрів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 1427
показать весь комментарий
11.07.2021 01:15 Ответить
Заголовок мне напомнил известную присказку о том, что рота солдат заменяет собой один трактор.
показать весь комментарий
11.07.2021 06:22 Ответить
Три солдата из стройбата заменяют эскаватор.
показать весь комментарий
11.07.2021 13:13 Ответить
Неужели в Китае нельзя купить этих сеток в достаточном количестве?
показать весь комментарий
11.07.2021 13:16 Ответить
Хочу висловити подяку і пошану цим волонтерам ! ( сам , колись, в 2014 р. допомагав жінкам поїсти ці сітки - кропітка і довга робота !!! )
показать весь комментарий
11.07.2021 20:24 Ответить
Треба читати " плісти" ...
показать весь комментарий
11.07.2021 20:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 