Восстановлена инфраструктура на ж/д участке под Киевом, где вчера сошел с рельсов хозпоезд, - "Укрзализныця"
"Укрзализныця" завершила восстановление инфраструктуры на участке Васильков - Боярка, где 10 июля сошел с рельсов хозяйственный поезд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Около 19:30 10 июля железнодорожники совершили установления опоры и вернули под напряжение контактную сеть. Участок полностью открыто для движения поездов", - следует из сообщения.
