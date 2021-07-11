Восстановлена инфраструктура на ж/д участке под Киевом, где вчера сошел с рельсов хозпоезд, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" завершила восстановление инфраструктуры на участке Васильков - Боярка, где 10 июля сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Около 19:30 10 июля железнодорожники совершили установления опоры и вернули под напряжение контактную сеть. Участок полностью открыто для движения поездов", - следует из сообщения.

