Восстановлена инфраструктура на ж/д участке под Киевом, где вчера сошел с рельсов хозпоезд, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" завершила восстановление инфраструктуры на участке Васильков - Боярка, где 10 июля сошел с рельсов хозяйственный поезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Около 19:30 10 июля железнодорожники совершили установления опоры и вернули под напряжение контактную сеть. Участок полностью открыто для движения поездов", - следует из сообщения.

Восстановлена инфраструктура на ж/д участке под Киевом, где вчера сошел с рельсов хозпоезд, - Укрзализныця 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хозпоезд сошел с рельсов под Киевом. Ряд пассажирских рейсов курсирует с опозданием, - "Укрзализныця"

авария (1288) Киевская область (4292) Укрзализныця (2782)
Топ комментарии
+6
Да.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:13 Ответить
+5
Будет весело...УЗ за гранью развала. Кол-во штата по основньім профессиям, обеспечивающих безопасность движения, составляет 30-50 % от нормативного. Увольняются профессиональі уже и с 20-ти летним стажем. В ближайшее время под вопросом будут перевозки военньіх и их грузов. Саботаж зеленой мразотьі на всех уровнях госуправления.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:16 Ответить
+1
А рельсы со шпалами тоже инфраструктура?
показать весь комментарий
11.07.2021 09:10 Ответить
