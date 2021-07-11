Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД. ФОТО

В Кременчуге на Полтавщине правоохранители и спасатели ведут поиски пропавшего 8-летнего мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Ребенок пропал вблизи озера 10 июля во время отдыха с родными.

Сообщается, что к поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции города Кременчуг, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и эксперты полиции, спасатели и водолазы ГСЧС Украины и коммунального предприятия.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия.

