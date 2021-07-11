РУС
Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД. ФОТО

В Кременчуге на Полтавщине правоохранители и спасатели ведут поиски пропавшего 8-летнего мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Ребенок пропал вблизи озера 10 июля во время отдыха с родными.

Сообщается, что к поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции города Кременчуг, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и эксперты полиции, спасатели и водолазы ГСЧС Украины и коммунального предприятия. 

В настоящее время на месте происшествия продолжаются поисковые мероприятия.

Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД 01
Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД 02
Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД 03
Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД 04
Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД 05\
Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД 06

Знайдися хлопче живим. будь-ласка
11.07.2021 12:01 Ответить
Родина пильнувала горілку замість дитини ?
11.07.2021 13:33 Ответить
нашли.
утонул
11.07.2021 15:48 Ответить
эхх батьки.. біда
11.07.2021 15:50 Ответить
Чего-то технологии не пойму. Или родители алкаши конченые или ребёнок неблагополучный. Как это-взял и пропал? В восемь-то лет.
11.07.2021 16:17 Ответить
цыгане
11.07.2021 18:29 Ответить
 
 