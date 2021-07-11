РУС
Сбежавший из харьковского суда гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом за мошенничество в особо крупных размерах, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Полиция разыскала злоумышленника, который сбежал из-под стражи в харьковском суде. В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий беглец был задержан в Киеве на улице Дегтяревской сотрудниками Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители напоминают, что 8 июля после окончания заседания из зала суда сбежал арестованный 47-летний гражданин Турции. Мужчина находился в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

Читайте также: Из зала суда в Харькове сбежал гражданин Турции - в городе объявлен план-перехват

Сбежавший из харьковского суда гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом за мошенничество в особо крупных размерах, задержан в Киеве, - Нацполиция 01
Сбежавший из харьковского суда гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом за мошенничество в особо крупных размерах, задержан в Киеве, - Нацполиция 02

задержание (6699) Интерпол (538) Киев (25994) побег (382) Нацполиция (16702) суд (25193) Харьков (7719)
+4
ну как я и писал судья в доле потому что должен был вызвать конвой до оглашения меры пресечения
11.07.2021 12:50 Ответить
+2
он остался без охраны. -Почувствовал себя никому не нужным, одиноким, затосковал и подался в многолюдный Киев. А это совсем другая история : Сотрудник СБУ подал израильскому наркобарону Сильверу условный знак для начала побега во время прохода контроля в аэропорту "Борисполь".
11.07.2021 12:35 Ответить
+1
спіймали співробітники карного розшуку в джинсах та футболках.
а хлопці в латах та шоломах (ще бтра не вистачає) гламурні фотки зробили.
ото лайків назбирають
11.07.2021 14:55 Ответить
Ну и турок! Не туда побежал.
11.07.2021 12:26 Ответить
а куда надо было в паРашу?
11.07.2021 12:43 Ответить
Быстрее отправляйте Новой Поштой в Германию,пока опять не съ.бал.
11.07.2021 13:04 Ответить
Питання, скільки заплативі аби втекти.
11.07.2021 14:05 Ответить
Зря вы так.. благодаря туркам на донбассе мы контролируем ситуацию.байрактары нас защищают
11.07.2021 14:48 Ответить
спіймали співробітники карного розшуку в джинсах та футболках.
а хлопці в латах та шоломах (ще бтра не вистачає) гламурні фотки зробили.
ото лайків назбирають
11.07.2021 14:55 Ответить
Пешком видно шёл. И маску никто не спросил! А согласитесь---молодец! Любой пройдоха в нашей стране запросто богует как приедет и на третий день уже. И таким историям не сто лет---больше!
11.07.2021 19:27 Ответить
Ну и к чему такое фото надо, если рожу его не видно???
11.07.2021 20:55 Ответить
 
 