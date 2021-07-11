Сбежавший из харьковского суда гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом за мошенничество в особо крупных размерах, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Полиция разыскала злоумышленника, который сбежал из-под стражи в харьковском суде. В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий беглец был задержан в Киеве на улице Дегтяревской сотрудниками Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

Правоохранители напоминают, что 8 июля после окончания заседания из зала суда сбежал арестованный 47-летний гражданин Турции. Мужчина находился в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

