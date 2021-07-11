РУС
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно со Службой безопасности Украины и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети автозаправочных станций Glusco в 15 регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГФС.

"По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - следует из сообщения.

Кроме этого, напоминается, что 11 марта ГФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов (в том числе из РФ).

Читайте также: Сеть АЗС Glusko возобновила продажу топлива, - журналист Плинский. ФОТО

ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 01
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 02
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 03
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 04

ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 05
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 06
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 07
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 08
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 09
ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен 10

Досудебное расследование продолжается. 

11 марта стало известно, что Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. В СБУ заявили, что выявилена масштабная махинация с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов на объектах Glusco. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

СМИ связывают сеть Glusco с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 10 июля назвал иформацию о возобновлении работы сети АЗС Glusko фейком.

+12
Бензином не видел шоб торговали а вот газом-НА ВСЕХ ЗАПРАВКАХ В КИЕВЕ! Прямо на глазах у СБУ. Может газом-это не считается "приостановленной деятельностью"?
11.07.2021 15:41 Ответить
+8
Если на каждой заправке птенцы бакланова взяли по 10 тысяч....то в клювике они унесли более миллиона..
11.07.2021 16:13 Ответить
+7
Газом барыжат на всех заправках...
Но ЗеБУ имени Бакланова это глазами не видят...только КАРМАНАМИ!
11.07.2021 15:55 Ответить
Бензином не видел шоб торговали а вот газом-НА ВСЕХ ЗАПРАВКАХ В КИЕВЕ! Прямо на глазах у СБУ. Может газом-это не считается "приостановленной деятельностью"?
11.07.2021 15:41 Ответить
100%
Показуха і клоунада )))
11.07.2021 18:29 Ответить
А вчера тут вопль поднялся, что заправлялись 95-м.... От уроды!
11.07.2021 19:11 Ответить
може вже знахабніли остаточно та почали і 95 заправляти - хто зна
11.07.2021 23:15 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

Сеть заправок Glusco (управляющая компания Glusco Energy S.A., являющаяся дочерним предприятием Proton Energy Group S.A, владелец - Нисан Моисеев (Израиль), находящаяся под санкциями СНБО и продолжавшая работу, синхронно по всем точкам, свернула активность за два часа до проверок СБУ.

Вот что нужно знать о санкциях против мертветчука и его кремлевских пособниках. Ну и о нашем "честнейшем" СБУ
11.07.2021 22:14 Ответить
Ото работы проделали!))
11.07.2021 15:41 Ответить
Да ещё в выходной!
11.07.2021 15:42 Ответить
Газом барыжат на всех заправках...
Но ЗеБУ имени Бакланова это глазами не видят...только КАРМАНАМИ!
11.07.2021 15:55 Ответить
Они идут на проверку, как "Марио идёт грабить банк" (с). А долго ли на колонку ленточку навертеть?..
11.07.2021 16:44 Ответить
СБУ растёт.
Раньше только мелких спекулянтов сигаретами ганяли - обеспечивали монополию табачным магнатам.
А ща - во как - автозаправки проверяют...
срань...
11.07.2021 16:12 Ответить
Это уже позор какой-то. Вчера там заправился.
11.07.2021 16:12 Ответить
Зачем?
11.07.2021 16:19 Ответить
как это ни странно, но при предъявлении УБД на Глуско - скидка 2 грн
11.07.2021 16:28 Ответить
А ничего, что ты остальной суммой проспонсировал винторогих, не напрягает?
11.07.2021 16:32 Ответить
Это интересный вопрос. С учетом того, соседние БРСМ и Авиас - тоже принадлежат не украинским патриотам, считаю, что покупка на Глуско, с их добровольной "контрибуцией" в 2 грн. участникам боевых действий меньшим злом. Хотя ни кого не убеждаю действовать подобным образом.
11.07.2021 16:40 Ответить
Странная позиция, мягко говоря.
11.07.2021 16:46 Ответить
Если на каждой заправке птенцы бакланова взяли по 10 тысяч....то в клювике они унесли более миллиона..
11.07.2021 16:13 Ответить
Беня чморит чука,а качество топлива везде говеное,взятки решают все.
11.07.2021 16:15 Ответить
зебилы опять цинично сцут в глаза своим лошарам73%. На левом берегу Киева спокойно работают заправки. Заклеена тряпкой вывеска, но бизнес идет, машины заезжают.
11.07.2021 16:42 Ответить
видео есть?
11.07.2021 16:45 Ответить
Навіщо? Зрада є, і все.
11.07.2021 18:16 Ответить
накуа відео коли весь Київ в курсі?
Газом барижать - аж черги утворюються
11.07.2021 18:31 Ответить
это типа: " об этом все знают .пойди спроси у бабки на базаре ,она подтвердит" значит кина не будет?
11.07.2021 19:39 Ответить
зара все брошу і піду знімати для вас кіно.
тільки.тому що вашій царській особі лінь подивитись самій
11.07.2021 23:14 Ответить
завтра спецом на заправку заеду .
11.07.2021 23:23 Ответить
Вчора о 6 ранку АЗС Глуско наливали пальне з усіх колонок на трасі Київ-Чоп с. Стоянка, а газом заправляли майже на всіх, як тут вже писали вище. Як мінімум дивна заява СБУ щодо "не продажу пального".
11.07.2021 16:58 Ответить
это всё равно, что валютчиков и сборщиков металлолома будут проверять прокурорские

результат предсказуем
11.07.2021 17:10 Ответить
Добре жилось Медвкдчуку при попередній владі
11.07.2021 18:21 Ответить
Советское очковтирательство никуда не делось
11.07.2021 21:18 Ответить
Борьба нанайських мальчиків.
12.07.2021 08:53 Ответить
 
 