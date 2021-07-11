ГФС и СБУ одновременно проверили 106 АЗС Glusco: Деятельности не зафиксировали, доступ к колонкам ограничен. ФОТОрепортаж
Сотрудники Государственной фискальной службы совместно со Службой безопасности Украины и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети автозаправочных станций Glusco в 15 регионах страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГФС.
"По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - следует из сообщения.
Кроме этого, напоминается, что 11 марта ГФС совместно с СБУ провели около 140 обысков в сети Glusco. Установлено, что некоторые компании организовали незаконную схему по ввозу в Украину нефтепродуктов (в том числе из РФ).
Досудебное расследование продолжается.
11 марта стало известно, что Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. В СБУ заявили, что выявилена масштабная махинация с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов на объектах Glusco. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн.
СМИ связывают сеть Glusco с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 10 июля назвал иформацию о возобновлении работы сети АЗС Glusko фейком.
Сеть заправок Glusco (управляющая компания Glusco Energy S.A., являющаяся дочерним предприятием Proton Energy Group S.A, владелец - Нисан Моисеев (Израиль), находящаяся под санкциями СНБО и продолжавшая работу, синхронно по всем точкам, свернула активность за два часа до проверок СБУ.
