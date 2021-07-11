Акция памяти погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина прошла в центре Киева. ФОТО

В Киеве активисты провели акцию памяти уроженца Беларуси и гражданина Эстонии Николая Илина, погибшего в результате обстрела боевиков летом 2020 при попытке эвакуировать раненого побратима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське

Организовал акцию "Движение солидарности белорусов "Разом"". Координатор Елена Талстая, уроженка Минска, рассказала, что такие акции солидарности с белорусами происходят еженедельно на Майдане Незалежности. Но на этот раз провели также марш в память Николая Илина.

"Мы понимаем, что и в Украине, и в Беларуси есть один враг - Россия, Путин. И поэтому очень важно сегодня объединиться и почтить память Николая Илина, которого я знала лично, который приехал в Украину спасать своих побратимов и который был убит этим путинским режимом в нарушение всех договоренностей ", - сказала Талстая.



