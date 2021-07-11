РУС
Акция памяти погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина прошла в центре Киева. ФОТО

В Киеве активисты провели акцию памяти уроженца Беларуси и гражданина Эстонии Николая Илина, погибшего в результате обстрела боевиков летом 2020 при попытке эвакуировать раненого побратима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське

Организовал акцию "Движение солидарности белорусов "Разом"". Координатор Елена Талстая, уроженка Минска, рассказала, что такие акции солидарности с белорусами происходят еженедельно на Майдане Незалежности. Но на этот раз провели также марш в память Николая Илина.

"Мы понимаем, что и в Украине, и в Беларуси есть один враг - Россия, Путин. И поэтому очень важно сегодня объединиться и почтить память Николая Илина, которого я знала лично, который приехал в Украину спасать своих побратимов и который был убит этим путинским режимом в нарушение всех договоренностей ", - сказала Талстая.

Акция памяти погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина прошла в центре Киева 01
Акция памяти погибшего на Донбассе военного медика Николая Илина прошла в центре Киева 02

Беларусь (7971) добровольцы (1201)
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
11.07.2021 17:36 Ответить
Вічна пам"ять герою!! Слава,Україні!!! Смерть ворогам! !!!
11.07.2021 17:49 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

11.07.2021 19:20 Ответить
А где фото Ильина? Его история, это важно для памяти погибшего Человека.
11.07.2021 21:21 Ответить
Вже було і фото, і історія. Він один з тисяч загиблих за Україну, один з сотень тих, хто рятував життя пораненим. Хороша пам'ять живе за кожного з них.
12.07.2021 06:52 Ответить
Пустословье, лучше дайте ссылку на историю Ильина это быстрей чем ненужные и даже обидные для поктйного напыщенные фразы писать.
12.07.2021 08:55 Ответить
 
 