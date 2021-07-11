Пограничники-кинологи со служебными собаками впервые примут участие в параде на День Независимости. ФОТОрепортаж

Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников проходит на базе Кинологического учебного центра Государственной пограничной службы Украины в Великих Мостах Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины. Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - отмечается в сообщении.

Подготовка на базе Кинологического учебного центра продлится до конца месяца, а затем будет продолжатся в Киеве.

"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - подчеркивают в ведомстве.





Напомним, в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №459/2020 о праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Согласно утвержденному Кабмином плану, в День Независимости, 24 августа, предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове в столице Украины и ряд других мероприятий.

СМИ со ссылкой на заключение Министерства финансов к распоряжению Кабмина сообщали, что на организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.

В ведомстве уточнили, что план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное. Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.

